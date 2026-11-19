O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) suspendeu temporariamente todos os serviços por precaução após ter sido alvo de vários ciberataques, segundo informações. O caso junta-se a outros incidentes que, nas últimas semanas, afetaram organismos públicos e empresas em Portugal.

Para quem tem uma marcação ou precisa de tratar de um pedido, como a revalidação da carta de condução, a questão imediata é saber quando poderá voltar a fazê-lo.

Falta esclarecer quais os canais de atendimento abrangidos pela suspensão, quando serão repostos os serviços e se houve acesso a dados dos utentes.

Da Câmara da Feira à Worten, os impactos foram diferentes

A interrupção no IMT tem um paralelo no caso da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. A 5 de novembro, um ataque informático causou constrangimentos nos serviços municipais e levou a autarquia a comunicar o incidente ao Centro Nacional de Cibersegurança. Também nesse dia, o Pplware noticiou um ataque ao site do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), onde foram substituídas imagens institucionais.

Noutros casos, o impacto conhecido foi o acesso a dados pessoais. Em outubro, um ataque atingiu a base de dados do Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses. Já a 11 de novembro, a Worten confirmou que uma intrusão expôs dados de um grupo de clientes, incluindo números de contribuinte, contactos e, em alguns casos, referências de encomendas.

O incidente foi “imediatamente reportado” às autoridades, que já estão a investigar a situação.

Até ao momento não foram identificados indícios de exfiltração de dados.

Na Europa, os ataques também afetam serviços e equipamentos

A Comissão Europeia confirmou um incidente que perturbou durante mais de dez dias plataformas internas usadas pelos funcionários para consultar recibos de vencimento, gerir férias e tratar de despesas médicas. A extensão do eventual acesso a dados pessoais continua por apurar.

Os efeitos também se fizeram sentir fora dos escritórios. Em Portugal, sete lojas Intermarché registaram problemas na sequência de um ataque associado a um prestador de serviços de refrigeração. Em França, um incidente alterou as temperaturas de equipamentos usados para armazenar plasma.

Os alarmes permitiram às equipas transferir as reservas antes de estas serem afetadas.

Os episódios ajudam a perceber o que está em jogo quando um sistema fica comprometido, da disponibilidade de um serviço público à proteção de dados ou à conservação de produtos.

No caso do IMT, a suspensão preventiva é o efeito descrito. A dimensão dos ataques e uma eventual ligação a outros incidentes continuam por apurar.