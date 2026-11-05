IHRU foi alvo de ataque informático! Hackers colocam no site um panda acampado

O site do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) foi alvo de um ataque informático que levou à substituição de várias imagens originais por uma fotografia insólita: um panda instalado numa tenda de campismo, rodeado de cartazes de protesto relacionados com a crise da habitação.

Defacement terá ocorrido na noite de quarta-feira

De acordo com as informações divulgadas, as imagens originais foram substituídas por fotografias não autorizadas no final da noite de quarta-feira.

Ao selecionar qualquer um dos municípios disponíveis na plataforma, os visitantes deparavam-se com uma imagem de um panda dentro de uma tenda, aparentemente abatido, enquanto ao fundo surgiam cartazes com palavras como “Manifestação” e “Justiça”.

A imagem parece fazer uma referência direta aos recentes protestos e acampadas pelo direito à habitação, que têm marcado a atualidade nacional, sobretudo em Lisboa e no Porto.

Defacement é um tipo de ciberataque em que um atacante altera o conteúdo visual ou textual de um website sem autorização.