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IHRU foi alvo de ataque informático! Hackers colocam no site um panda acampado

1 Comentário

O site do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) foi alvo de um ataque informático que levou à substituição de várias imagens originais por uma fotografia insólita: um panda instalado numa tenda de campismo, rodeado de cartazes de protesto relacionados com a crise da habitação.

IHRU foi alvo de ataque informático! Hackers substituíram fotografias por panda acampado

Defacement terá ocorrido na noite de quarta-feira

De acordo com as informações divulgadas, as imagens originais foram substituídas por fotografias não autorizadas no final da noite de quarta-feira.

Ao selecionar qualquer um dos municípios disponíveis na plataforma, os visitantes deparavam-se com uma imagem de um panda dentro de uma tenda, aparentemente abatido, enquanto ao fundo surgiam cartazes com palavras como “Manifestação” e “Justiça”.

IHRU foi alvo de ataque informático! Hackers substituíram fotografias por panda acampado

A imagem parece fazer uma referência direta aos recentes protestos e acampadas pelo direito à habitação, que têm marcado a atualidade nacional, sobretudo em Lisboa e no Porto.

Defacement é um tipo de ciberataque em que um atacante altera o conteúdo visual ou textual de um website sem autorização.

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Autor: Pedro Pinto
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Comentários

1
  1. SM
    SmilesPerMilesICE

    Não pode ser sempre o governo a assaltar o tuga.

    Responder

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