A idade normal de acesso à reforma deverá fixar-se nos 67 anos em 2028, de acordo com os cálculos feitos a partir dos novos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Esta sexta-feira, o INE divulgou os valores provisórios das tabelas de mortalidade, que servem de base ao cálculo da idade legal da reforma e do fator de sustentabilidade. Os dados, ainda sujeitos a confirmação oficial, indicam que a esperança média de vida aos 65 anos passou de 20,19 para 20,29 anos no triénio 2024-2026, e é a partir deste valor que os cálculos apontam para uma idade de acesso à pensão de 67 anos em 2028, mais um mês do que os 66 anos e 11 meses de 2027.

Como funciona a fórmula para a reforma

Por lei, a idade da reforma acompanha a evolução da esperança média de vida aos 65 anos, um mecanismo em vigor desde 2014. Até 2013, a idade normal de acesso à pensão esteve fixada nos 65 anos, tendo subido para os 66 em 2014 e passado a ser indexada aos ganhos de longevidade a partir daí.

A trajetória nem sempre foi ascendente, pois a idade manteve-se nos 66 anos e cinco meses entre 2019 e 2020 e recuou, de forma inédita, para os 66 anos e quatro meses em 2023, por causa da mortalidade associada à pandemia de COVID-19. Depois de estabilizar em 2024, voltou a subir para os 66 anos e sete meses em 2025 e para os 66 anos e nove meses em 2026, seguindo-se os 66 anos e 11 meses em 2027.

Reformas antecipadas com dupla penalização

Para quem decida sair do mercado de trabalho antes da idade legal, o fator de sustentabilidade implica, segundo os cálculos feitos com os novos dados, um corte de 18,04% no valor da pensão a partir de janeiro do próximo ano, valor que o Expresso associa a um fator de 0,82.

A este corte soma-se uma penalização de 0,5% por cada mês em falta para a idade legal, o que pode retirar quase um quarto do valor da pensão a quem antecipe a reforma em apenas um ano, uma dupla penalização que tem sido criticada por organizações internacionais, como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), e que contribuiu para a diminuição do número de reformas antecipadas ao longo dos anos.

Há, no entanto, uma exceção para carreiras longas, uma vez que os trabalhadores com mais de 40 anos de descontos beneficiam da idade pessoal da reforma, com um desconto de quatro meses em relação à idade normal por cada ano acima dos 40, o que permite, no limite, aceder à pensão antes dos 65 anos sem qualquer corte.

Debate sobre a reforma continua em aberto

O Chega tem insistido na fixação da idade da reforma nos 65 anos, mas a proposta não foi acolhida, pelo que a fórmula em vigor mantém-se. Ouvido pelo Expresso, Armindo Silva, antigo diretor da Comissão Europeia para as áreas de legislação social e do emprego, considera que os 67 anos são um número redondo que convida a uma certa reflexão, até porque colocam Portugal entre os países da OCDE com a idade normal de reforma mais elevada.

Além disso, defende que essa reflexão deve abranger outros parâmetros da política de pensões, porque os dados de há 10 ou 15 anos mudaram muito, nomeadamente por causa das alterações populacionais associadas à forte entrada de imigrantes no país nos últimos anos.

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