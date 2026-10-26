Huawei Watch D3 chega a Portugal com monitorização da pressão arterial durante 24h

O novo smartwatch da Huawei permite acompanhar a pressão arterial durante 24 horas, conta com certificação médica europeia e chega ao mercado português por 449 euros.

A Huawei anunciou hoje a chegada oficial do Huawei Watch D3 a Portugal, reforçando a aposta nos dispositivos dedicados à monitorização da saúde cardiovascular. O relógio destaca-se pela capacidade de medir a pressão arterial diretamente no pulso e, segundo a marca, está registado no INFARMED para a Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA).

Pressão arterial monitorizada ao longo de 24 horas

O Huawei Watch D3 utiliza uma microbomba integrada na caixa, que insufla uma bolsa de ar ultrafina incorporada na bracelete. Em conjunto com um sensor de pressão de elevada precisão e um algoritmo adaptativo, este sistema permite medir a pressão arterial através de uma tecnologia semelhante à utilizada nos tensiómetros convencionais.

O relógio está classificado como dispositivo médico de classe IIa, com marcação CE 0197 ao abrigo do Regulamento Europeu dos Dispositivos Médicos (MDR 2017/745).

Entre as suas principais funcionalidades está a MAPA, que permite acompanhar as variações da pressão arterial durante 24 horas. Durante o dia, o utilizador recebe alertas para realizar medições, podendo personalizar os intervalos e efetuar leituras adicionais. À noite, o relógio realiza medições automáticas, com um funcionamento mais silencioso para reduzir as perturbações do sono.

Os resultados podem ser consultados no próprio smartwatch e na aplicação Huawei Health, que disponibiliza gráficos, médias e relatórios para acompanhar a evolução dos valores e partilhar informação com profissionais de saúde.

O Watch D3 permite também medir a pressão arterial antes e depois do exercício físico, além de apresentar lembretes inteligentes associados às rotinas do utilizador, à exposição a altitudes elevadas e a alterações bruscas de temperatura iguais ou superiores a 10 °C.

Monitorização da saúde num formato mais discreto

A pressão arterial é o principal destaque do Watch D3, mas o relógio inclui outras funcionalidades de saúde, como o Health Glance, que reúne até 11 indicadores numa avaliação de cerca de 60 segundos, e o Health Insights, que permite acompanhar tendências da pressão arterial em conjunto com dados relativos ao sono e à atividade física.

A Comunidade Saúde, disponível na Huawei Health, facilita a partilha de determinados indicadores entre familiares e a receção de alertas perante valores anómalos. A disponibilidade de algumas funcionalidades pode variar consoante o mercado.

Apesar destas capacidades, a Huawei procurou manter um formato semelhante ao de um smartwatch convencional. Segundo a marca, o Watch D3 apresenta 11,3 mm de espessura e 75 gramas de peso, incluindo a bracelete, e está disponível em camel, preto e branco.

Compatível com Android e iOS, suporta mais de 100 modalidades desportivas e oferece até seis dias de autonomia em utilização normal, valor que desce para até um dia com a MAPA ativa.

Preço e ofertas de lançamento em Portugal

O Huawei Watch D3 tem um preço de venda recomendado de 449 euros.

Até 30 de novembro, os novos utilizadores do Watch D3 podem usufruir de um desconto imediato de 20 euros na Huawei Store. Adicionalmente, oferece acesso gratuito ao Huawei MultiPass, um pacote de serviços premium no valor de 199 euros, que inclui subscrições gratuitas de aplicações de saúde e fitness como Huawei Health+, komoot, Headspace, Naviki, FIIT, Kotcha, entre outras. Oferece também a subscrição durante um mês do serviço de mostradores premium.

Para uma maior tranquilidade na utilização diária, os novos utilizadores têm acesso ao serviço Huawei Care Proteção Total durante 24 meses. Este pacote oferece cobertura contra danos acidentais no ecrã, na tampa traseira e na coroa rotativa, resultantes de quedas, choques ou pressão, assegurando a reparação com peças originais por técnicos autorizados.

A proteção inclui também substituição gratuita da bateria caso a sua capacidade máxima desça abaixo dos 85%, a substituição do airbag e o serviço de proteção contra líquidos. Todos os detalhes sobre as condições e vantagens desta campanha estão disponíveis no website oficial da Huawei.