Huawei prepara lançamento do Watch D3 e reforça aposta na saúde cardiovascular

Por forma a facilitar a monitorização dos dados da pressão arterial no dia a dia, a Huawei tem vindo a reforçar a sua aposta em wearables dedicados à saúde cardiovascular. Depois do Watch D2, a marca prepara a chegada do Watch D3 ao mercado português, marcada para o dia 26 de outubro.

As doenças cardiovasculares continuam a representar um dos maiores desafios de saúde pública em Portugal, estimando-se que 43,1% da população adulta viva com hipertensão arterial, segundo dados citados pela Huawei num comunicado.

Frequentemente designada como uma “doença silenciosa”, a hipertensão pode evoluir durante anos sem sintomas evidentes. Além disso, os valores da pressão arterial variam naturalmente ao longo do dia, influenciados pelo stress, pela atividade física ou pelo meio envolvente, o que torna o acompanhamento continuado um elemento essencial para uma visão rigorosa da saúde do coração.

A importância desta monitorização regular é amplamente reconhecida pelos portugueses. De acordo com um estudo realizado pela Huawei em parceria com a Hearst, em julho de 2026, 92% dos inquiridos afirmam que acompanhar a pressão arterial ao longo do tempo é mais útil do que realizar uma medição isolada.

Contudo, apenas 20% medem a pressão arterial diariamente, revelando uma disparidade significativa entre a importância atribuída à prevenção e a sua integração efetiva nas rotinas do dia a dia.

A inovação ao serviço da saúde

Para responder a este desafio e facilitar a monitorização dos dados da pressão arterial no dia a dia, a Huawei tem vindo a reforçar a sua aposta em wearables dedicados à saúde cardiovascular. A marca lançou o Watch D2 e prepara agora a chegada ao mercado português do novo Watch D3, apresentado em Munique no início de setembro.

Ambos são dispositivos médicos da classe IIa, com marcação CE 0197, nos termos do Regulamento (UE) 2017/745, relativo aos dispositivos médicos, para a monitorização da pressão arterial, incluindo a Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA). Esta funcionalidade permite registar os valores em vários momentos do dia e durante o sono, permitindo acompanhar as variações da pressão arterial sem interromper as atividades normais do utilizador.

Experiência real: como a tecnologia transforma o dia a dia

O impacto prático desta monitorização regular reflete-se na experiência de utilizadores reais, como Joel Pinto, utilizador do Watch D2:

A hipertensão arterial era algo que nunca me preocupou. Não sei se por desconhecimento ou por desleixo, mas, de facto, nunca dei especial importância. Tudo mudou durante os muitos testes que fiz, nos quais o smartwatch ia avisando que estava com a tensão arterial elevada, o oposto dos testes realizados no meu círculo familiar, cujos valores estavam normais – e ainda bem. Ou seja, os valores estavam altos apenas para a minha pessoa. E como não podia deixar de ser, no mesmo dia marquei uma consulta com um cardiologista. (…) O prognóstico veio a confirmar-se: eu tinha hipertensão arterial.

Mais do que a facilidade de utilização, a tecnologia wearable pode ser um complemento útil ao acompanhamento clínico.

A Huawei reitera que casos reais como este demonstram o papel da tecnologia como ponto de partida para escolhas de vida mais informadas e conscientes, servindo sempre como um complemento de suporte à avaliação e ao acompanhamento efetuados pelos profissionais de saúde.

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