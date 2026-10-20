Huawei lança estratégia SCALE para acelerar a transformação digital e verde na Europa

A Huawei apresentou, em Florença, uma nova estratégia de colaboração com parceiros europeus. O objetivo passa por acelerar a adoção da inteligência artificial, reforçar a inovação tecnológica e apoiar a transição digital e ambiental das empresas.

A Huawei quer reforçar a sua presença no mercado europeu e contribuir para a transformação digital e verde da região. A empresa anunciou novas iniciativas durante a 11.ª edição do Huawei Connect Europe 2026, realizada a 15 de outubro, em Florença, Itália.

O evento reuniu milhares de participantes, entre responsáveis empresariais, especialistas tecnológicos e parceiros, para debater o papel de tecnologias como a inteligência artificial (IA) na modernização da indústria europeia.

Durante a sessão de abertura, David Wang, vice-presidente do conselho de administração e presidente rotativo da Huawei, destacou a colaboração com mais de 5.000 parceiros na Europa, sublinhando a importância da inovação tecnológica para responder às necessidades das empresas e melhorar a produtividade.

Huawei apresenta modelo SCALE para os parceiros europeus

Um dos principais anúncios do evento foi a apresentação do SCALE, um modelo de colaboração concebido para reforçar o trabalho da Huawei com os seus parceiros locais.

A iniciativa assenta em seis áreas de atuação:

Scenario-based Solutions: desenvolvimento de soluções adaptadas aos cenários e às necessidades específicas de cada setor.

desenvolvimento de soluções adaptadas aos cenários e às necessidades específicas de cada setor. Co-Innovation: promoção da inovação conjunta entre a Huawei e os seus parceiros.

promoção da inovação conjunta entre a Huawei e os seus parceiros. Aligned Marketing: alinhamento das estratégias de marketing para melhorar a abordagem ao mercado.

alinhamento das estratégias de marketing para melhorar a abordagem ao mercado. Local Service: reforço dos serviços prestados localmente aos clientes europeus.

reforço dos serviços prestados localmente aos clientes europeus. Consistent Quality: aposta na consistência e na qualidade das soluções disponibilizadas.

aposta na consistência e na qualidade das soluções disponibilizadas. Efficient Collaboration: melhoria da eficiência da colaboração entre a empresa e os seus parceiros.

Com este modelo, a Huawei pretende facilitar a integração das suas tecnologias nas ofertas dos parceiros, promover o desenvolvimento de soluções ajustadas às necessidades dos clientes e melhorar a capacidade de prestação de serviços no mercado europeu.

Inteligência artificial como motor da transformação industrial

A inteligência artificial esteve entre os temas centrais do Huawei Connect Europe 2026. A empresa considera que a evolução tecnológica poderá contribuir para um aumento significativo da produtividade e para a modernização de diferentes setores económicos.

A estratégia apresentada procura aproximar as soluções tecnológicas dos desafios concretos das organizações, através do desenvolvimento de produtos adaptados a diferentes indústrias e do reforço das competências dos parceiros locais.

O evento contou também com intervenções de representantes de empresas como a Auchan Retail, a ALSO, a Zeliatech e a Screening Eagle Technologies, que partilharam perspetivas sobre a transformação digital e as aplicações tecnológicas na indústria.

Uma aposta no mercado europeu

Segundo a Huawei, a sua estratégia para a Europa assenta em dois eixos principais: desenvolver produtos e soluções inovadoras ajustadas às necessidades das indústrias locais e capacitar os parceiros europeus para disponibilizarem melhores serviços aos seus clientes.

A empresa reafirma, assim, a intenção de continuar a investir na colaboração com organizações locais, procurando aproveitar as oportunidades associadas à inteligência artificial e a outras tecnologias avançadas.

A iniciativa surge num contexto em que a transformação digital e a sustentabilidade ambiental assumem uma importância crescente para a competitividade das empresas europeias.

O Huawei Connect Europe 2026 serviu, desta forma, para apresentar o modelo SCALE e reforçar a mensagem de que a colaboração entre fornecedores tecnológicos, parceiros e clientes será determinante para concretizar a visão de uma Europa mais inteligente e sustentável.

Fonte: Huawei