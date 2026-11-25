A Huawei acaba de sofrer uma das maiores derrotas judiciais da sua história. Um júri federal dos Estados Unidos considerou a gigante tecnológica chinesa culpada de 10 das 12 acusações criminais que enfrentava, incluindo fraude bancária, branqueamento de capitais e conspiração para roubar segredos comerciais de empresas norte-americanas.

Huawei considerada culpada pela justiça norte-americana

O veredicto foi anunciado a 24 de novembro de 2026, num tribunal federal de Brooklyn, em Nova Iorque, na sequência de um processo judicial que remonta a 2018.

A Huawei e três das suas subsidiárias foram consideradas culpadas de vários crimes, entre os quais:

Conspiração para roubar segredos comerciais;

Fraude bancária;

Fraude através de comunicações eletrónicas;

Branqueamento de capitais;

Violação das sanções económicas norte-americanas relacionadas com o Irão;

Conspiração para defraudar os Estados Unidos.

Contudo, a fabricante chinesa foi absolvida das acusações de conspiração para a prática de crime organizado e de conspiração para obstruir a justiça.

Da Cisco à T-Mobile: as tecnologias que a Huawei terá roubado

Entre os casos apresentados durante o julgamento estão tecnologias desenvolvidas por empresas como a Cisco, T-Mobile, Fujitsu e CNEX Labs.

Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ficou demonstrado em tribunal que a Huawei se apropriou indevidamente de propriedade intelectual, incluindo código-fonte de routers, tecnologias de antenas e sistemas robóticos.

Um dos casos mais mediáticos envolve o Tappy, um robô desenvolvido pela T-Mobile para testar a capacidade de resposta dos ecrãs táteis dos smartphones.

Funcionários da Huawei terão enviado fotografias e informações técnicas deste equipamento para a China. Um dos funcionários chegou mesmo a retirar uma peça do robô das instalações da operadora.

No caso da Cisco, foram apresentadas provas da utilização indevida de código-fonte dos seus equipamentos de rede.

Negócios com o Irão também estiveram na origem do processo

Outra das principais acusações está relacionada com a atividade comercial da Huawei no Irão, através da empresa Skycom.

As autoridades norte-americanas sustentaram que a gigante chinesa ocultou a verdadeira relação com esta empresa, enganando instituições bancárias internacionais para manter o acesso ao sistema financeiro em dólares.

Recorde-se que foi neste contexto que, em dezembro de 2018, Meng Wanzhou, filha do fundador da Huawei, foi detida no Canadá, desencadeando uma crise diplomática entre os Estados Unidos, a China e o Canadá. As acusações contra a executiva acabariam por ser retiradas.

Huawei discorda da decisão e deverá recorrer

Num comunicado oficial divulgado esta quarta-feira, a Huawei rejeitou a validade jurídica e factual das acusações pelas quais foi considerada culpada.

A empresa destacou ainda que os anteriores litígios relacionados com segredos comerciais tinham sido resolvidos por via civil ao longo das últimas duas décadas. A defesa da fabricante chinesa já manifestou a intenção de recorrer da decisão.

Por sua vez, o Governo chinês voltou a acusar Washington de tentar limitar o desenvolvimento das empresas tecnológicas chinesas.

Huawei arrisca pesadas sanções financeiras

A leitura da sentença está marcada para 14 de setembro de 2027. A Huawei poderá enfrentar multas, perda de ativos e obrigações de indemnização, embora os montantes ainda não sejam conhecidos.

O veredicto abre, assim, um novo capítulo no conflito tecnológico entre os Estados Unidos e a China, numa altura em que a Huawei tem reforçado os seus investimentos em semicondutores, inteligência artificial, sistemas operativos e infraestruturas de telecomunicações.

Resta perceber até que ponto esta decisão judicial poderá afetar os negócios internacionais da gigante chinesa.