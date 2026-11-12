Huawei celebra 10 anos de fotografia XMAGE com exposição em Paris

A Huawei inaugurou oficialmente a exposição “A Heartwarming World”, numa colaboração entre os prémios HUAWEI XMAGE e a Paris Photo, no Grand Palais, em Paris. O evento, que decorreu a 11 de novembro, contou com a presença de mais de 150 fotógrafos de renome, especialistas em imagem e profissionais da comunicação social de todo o mundo para assistir ao anúncio dos grandes vencedores da edição de 2026.

Fundada em 1997, a Paris Photo é um dos eventos de arte fotográfica mais influentes a nível global, atraindo anualmente mais de 100 mil profissionais e entusiastas. A parceria com a Huawei visa reforçar a ligação entre as pessoas, as obras de arte e o mundo. A exposição, que celebra o 10.º aniversário dos prémios HUAWEI XMAGE, assinala um marco no compromisso da marca com a comunidade global de imagem, levando a mensagem de proximidade e calor humano através da fotografia.

Ao longo da última década, crescemos ao lado de criadores globais, construindo uma comunidade aberta, diversificada e acolhedora, onde as pessoas e as suas histórias se ligam através das imagens. 👤 Huang He, diretor de Marketing da Huawei Consumer Business Group

Trazer o calor humano ao mundo

A exposição está dividida em três áreas temáticas, complementadas por uma secção especial dedicada à jornada de inovação dos HUAWEI XMAGE na última década:

Humanidade & Natureza;

Humanidade & Todas as Coisas;

Humanidade & Conexão Humana.

Estes espaços privilegiam o storytelling espacial, partilhando com o público a ideia de vidas interligadas através da arte e da cultura.

A marca de imagem da Huawei, que evoluiu recentemente de “NEXT-IMAGE” para “XMAGE”, reflete um regresso à essência da fotografia: a tecnologia expande os limites, enquanto as emoções humanas conferem alma às imagens.

Assim, a exposição permite testemunhar uma década de crescimento partilhado entre os utilizadores e a tecnologia de câmara dos smartphones da marca.

Histórias visuais de emoção subjacente

Segundo a Huawei, num comunicado, a edição deste ano dos HUAWEI XMAGE Awards manteve o rigoroso processo de seleção “XMAGE 100”, com obras avaliadas nas categorias de “Ordem e Precisão”, “Tempo e Reflexão”, e “Estética e Ressonância”.

Um painel de jurados profissionais selecionou 100 trabalhos de excelência entre as mais de 820 mil candidaturas, elegendo os três grandes vencedores. Em celebração do marco histórico da iniciativa, foi também introduzido o Prémio Honorário do 10.º Aniversário, destinado a homenagear os criadores de longa data da Huawei.

Entre os grandes vencedores destaca-se a obra “Luz e Sombra através de França“, uma série fotográfica que capta o quotidiano parisiense de forma surpreendente, utilizando um Huawei P60 Pro para criar efeitos visuais autênticos e contar uma história através da luz natural.

As restantes obras galardoadas com o Grande Prémio são as seguintes:

“Um Momento de Encontro“, que reflete o vínculo precioso formado num instante fugaz de conexão humana no meio da multidão urbana.