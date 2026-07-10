Hospitais contratam enfermeiros remotos estrangeiros, e os pacientes nem sabem

Nos Estados Unidos da América (EUA), a escassez de enfermeiros já ultrapassa os 80 mil profissionais, e a solução encontrada por muitos hospitais passa por contratar trabalhadores remotos, a partir das Filipinas, por uma fração do custo.

A escassez de enfermeiros registados nos EUA não é novidade, mas está a atingir níveis que obrigam os hospitais a repensar todo o modelo de contratação.

Em vez de competir por profissionais locais, cada vez mais instituições recorrem a trabalhadores baseados nas Filipinas, que monitorizam pacientes de cuidados intensivos, coordenam cuidados, tratam de tarefas administrativas e até telefonam diretamente aos doentes; tudo à distância.

O problema é que, embora alguns hospitais exijam licença de enfermagem norte-americana, muitos destes trabalhadores são, na prática, auxiliares com formação na área da saúde, sem estarem licenciados nos EUA.

Cabe-lhes particularmente observar e reportar, enquanto as decisões clínicas continuam, teoricamente, nas mãos de enfermeiros licenciados presentes no local.

A diferença de custo é o principal motor desta tendência, considerando que um enfermeiro remoto pode custar entre 5 e 10 dólares por hora, contra mais de 45 dólares pagos a um enfermeiro registado nos EUA.

Para hospitais sob pressão financeira, a poupança pode chegar aos 70% nos custos com pessoal.

As Filipinas como motor da saúde à distância

O país tornou-se um pilar fundamental desta indústria em expansão. O setor de saúde filipino dedicado à externalização de serviços emprega já cerca de 210 mil trabalhadores a tempo inteiro, segundo o rest of world, tendo gerado 4,5 mil milhões de dólares em receitas em 2025, quase 30% desses profissionais são enfermeiros ou outros técnicos de saúde.

Muitos destes trabalhadores são recrutados por agências norte-americanas e depois apresentados como se fossem funcionários diretos do próprio hospital, uma prática de white-label que os hospitais adotam também para evitar críticas por contratarem fora dos EUA.

Na prática, isto significa que a maioria dos pacientes não faz ideia de que a pessoa responsável por parte do seu acompanhamento está a milhares de quilómetros de distância, nem sabe ao certo que tipo de credenciais essa pessoa tem.

A Inteligência Artificial (IA) tem, também, um papel crescente neste ecossistema, ajudando os enfermeiros remotos a monitorizar sinais vitais, detetar alertas e gerir dados clínicos através de fusos horários diferentes.

Os riscos que ninguém quer assumir

A par da poupança significativa estão, também, os riscos. Há relatos frequentes de trabalhadores contratados sem entrevistas formais, sem verificação de antecedentes e sem programas de formação estruturados.

A isto junta-se a falta de informação dada aos pacientes e a quase inexistente supervisão regulatória sobre este tipo de esquema. O resultado é um sistema que cresce mais depressa do que as regras que o deveriam acompanhar.

Mesmo com os avanços que a IA já demonstrou em diagnósticos de emergência, a enfermagem remota continua a depender, no essencial, do julgamento humano, muitas vezes em condições longe do ideal.

Outro efeito colateral é que o mesmo modelo que resolve a crise de pessoal nos EUA está a aprofundar uma crise semelhante nas Filipinas, país que enfrenta já um défice de cerca de 190 mil profissionais de saúde.