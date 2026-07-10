Hospitais contratam enfermeiros remotos estrangeiros, e os pacientes nem sabem
Nos Estados Unidos da América (EUA), a escassez de enfermeiros já ultrapassa os 80 mil profissionais, e a solução encontrada por muitos hospitais passa por contratar trabalhadores remotos, a partir das Filipinas, por uma fração do custo.
A escassez de enfermeiros registados nos EUA não é novidade, mas está a atingir níveis que obrigam os hospitais a repensar todo o modelo de contratação.
Em vez de competir por profissionais locais, cada vez mais instituições recorrem a trabalhadores baseados nas Filipinas, que monitorizam pacientes de cuidados intensivos, coordenam cuidados, tratam de tarefas administrativas e até telefonam diretamente aos doentes; tudo à distância.
O problema é que, embora alguns hospitais exijam licença de enfermagem norte-americana, muitos destes trabalhadores são, na prática, auxiliares com formação na área da saúde, sem estarem licenciados nos EUA.
Cabe-lhes particularmente observar e reportar, enquanto as decisões clínicas continuam, teoricamente, nas mãos de enfermeiros licenciados presentes no local.
A diferença de custo é o principal motor desta tendência, considerando que um enfermeiro remoto pode custar entre 5 e 10 dólares por hora, contra mais de 45 dólares pagos a um enfermeiro registado nos EUA.
Para hospitais sob pressão financeira, a poupança pode chegar aos 70% nos custos com pessoal.
As Filipinas como motor da saúde à distância
O país tornou-se um pilar fundamental desta indústria em expansão. O setor de saúde filipino dedicado à externalização de serviços emprega já cerca de 210 mil trabalhadores a tempo inteiro, segundo o rest of world, tendo gerado 4,5 mil milhões de dólares em receitas em 2025, quase 30% desses profissionais são enfermeiros ou outros técnicos de saúde.
Muitos destes trabalhadores são recrutados por agências norte-americanas e depois apresentados como se fossem funcionários diretos do próprio hospital, uma prática de white-label que os hospitais adotam também para evitar críticas por contratarem fora dos EUA.
Na prática, isto significa que a maioria dos pacientes não faz ideia de que a pessoa responsável por parte do seu acompanhamento está a milhares de quilómetros de distância, nem sabe ao certo que tipo de credenciais essa pessoa tem.
A Inteligência Artificial (IA) tem, também, um papel crescente neste ecossistema, ajudando os enfermeiros remotos a monitorizar sinais vitais, detetar alertas e gerir dados clínicos através de fusos horários diferentes.
Os riscos que ninguém quer assumir
A par da poupança significativa estão, também, os riscos. Há relatos frequentes de trabalhadores contratados sem entrevistas formais, sem verificação de antecedentes e sem programas de formação estruturados.
A isto junta-se a falta de informação dada aos pacientes e a quase inexistente supervisão regulatória sobre este tipo de esquema. O resultado é um sistema que cresce mais depressa do que as regras que o deveriam acompanhar.
Mesmo com os avanços que a IA já demonstrou em diagnósticos de emergência, a enfermagem remota continua a depender, no essencial, do julgamento humano, muitas vezes em condições longe do ideal.
Outro efeito colateral é que o mesmo modelo que resolve a crise de pessoal nos EUA está a aprofundar uma crise semelhante nas Filipinas, país que enfrenta já um défice de cerca de 190 mil profissionais de saúde.
Já vão com sorte, mais dia menos dia são atendidos por AI.