Hora muda no domingo! De que forma pode afetar a saúde?

Portugal prepara-se para regressar ao horário de inverno este domingo, 25 de outubro, com os relógios a recuarem uma hora. Apesar das discussões na União Europeia sobre o fim da mudança sazonal, continuam sem existir decisões definitivas, enquanto novos estudos procuram esclarecer os impactos na saúde, na economia e na energia.

Quando deve acertar os relógios em Portugal?

A alteração ocorre na madrugada de 24 para 25 de outubro.

No continente e na Madeira, às 2h00, os relógios passam para a 1h00.

Nos Açores, a mudança acontece à 1h00, passando a ser meia-noite.

Os dispositivos eletrónicos costumam atualizar a hora automaticamente, desde que tenham essa opção ativada. Com o regresso ao horário de inverno, o domingo terá mais uma hora, mas também haverá menos luminosidade ao final da tarde.

Como a mudança da hora pode influenciar a saúde

Embora ganhar uma hora de sono possa parecer vantajoso, a alteração dos relógios também pode interferir com o ritmo circadiano, o mecanismo biológico que regula o sono e a vigília.

Nos dias seguintes, algumas pessoas poderão sentir cansaço ou dificuldades em adaptar-se ao novo horário. Ainda assim, os efeitos tendem a ser mais relevantes na primavera, quando a passagem para o horário de verão implica perder uma hora de sono.

Porque continua a União Europeia sem eliminar esta regra?

A mudança sazonal foi introduzida, em parte, para aproveitar melhor a luz natural e reduzir o recurso à iluminação artificial. Atualmente, porém, as poupanças energéticas associadas são consideradas limitadas.

Em 2018, a Comissão Europeia propôs acabar com a prática, depois de uma consulta pública em que 84% dos participantes se manifestaram a favor. No ano seguinte, o Parlamento Europeu apoiou a medida, com a intenção inicial de a aplicar em 2021.

Contudo, a falta de consenso entre os Estados-membros impediu a aprovação definitiva. A pandemia de covid-19 contribuiu igualmente para afastar o assunto das prioridades europeias.

O que está em causa para Portugal?

Um dos principais obstáculos é decidir qual o horário a manter durante todo o ano. A hora de verão oferece mais luminosidade ao final do dia, mas provoca manhãs mais escuras no inverno. A hora de inverno permanente teria o efeito inverso.

Em 2018, o Observatório Astronómico de Lisboa alertou que a adoção permanente da hora de verão faria o sol nascer entre as 8h00 e as 9h00 durante vários meses. Por esse motivo, defendeu a continuidade do modelo atual.

Novo estudo europeu pode desbloquear o impasse

A Comissão Europeia está a analisar dez cenários possíveis, incluindo a manutenção de um único horário durante todo o ano. O estudo, lançado em fevereiro de 2026, considera consequências para a saúde pública, a economia, a energia e os transportes.

A análise deverá ficar concluída até ao final de 2026. Os resultados poderão ajudar a reabrir as negociações, mas ainda não existe uma data definida para uma decisão. Até lá, Portugal continuará a mudar a hora duas vezes por ano.

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