Homem tatua o código QR do seu certificado de vacinação

A cada dia que passa, o mundo da tecnologia demonstra que está muito longe de ter um fim. Com isto, algo veio mostrar que a originalidade, usando códigos QR, não tem limites.

Se acha que já viu tudo, saiba que um homem tatuou o código QR do seu certificado de vacinação COVID-19.

De facto, não pode mais ser barrado em lado nenhum porque se esqueceu da sua documentação. Tecnicamente, podemos tatuar o que quisermos no nosso corpo. Mas, algumas tatuagens são bastante pouco originais, como uma sereia no mar, ou uma ave que se ergue das cinzas, ou uma simples estrela a brilhar.

Uma ideia de génio?

Contudo, um italiano teve uma ideia completamente original e útil para uma tatuagem. Este decidiu tatuar o código QR do seu certificado de vacinação COVID-19 da União Europeia na parte de cima do seu braço.

Um código QR é uma representação visual, legível por máquinas, de dados que é criada usando diferentes larguras e espaçamentos de linhas paralelas, verticais. Atualmente, este tipo de código é referido como unidimensional (1D) e pode ser muito útil em vários aspetos.

No entanto, este italiano nunca terá de se preocupar em encontrar o seu código QR no telefone ou num pedaço de papel. Agora que as tatuagens eletrónicas incorporadas com biossensores também se estão a tornar realidade, não podemos deixar de nos perguntar que outras tatuagens este corajoso italiano poderá conseguir. O MIT e a Microsoft até criaram tatuagens que podem controlar os smartphones.

O tatuador que fez esta impressionante tatuagem é Gabriele Pellerone, mas não revelou a identidade da pessoa a quem fez a tatuagem. Agora, o único problema é o facto de que a autoridade da vacinação pode decidir alterar os códigos QR e, caso aconteça, esta história não terá um final feliz.

Os códigos QR são uma porta para ideias originais

Noutra interessante história de códigos QR, em 2017, uma pequena aldeia chinesa chamada Xilinshui apresentou um plano único de fazer um enorme código QR de árvores cuidadosamente arranjadas, tudo na esperança de atrair mais turistas.

O código consistia em mais de 130.000 árvores meticulosamente aparadas e arranjadas e só podia ser digitalizado a partir do céu.