Hollow Home: a guerra vista pelos olhos dos sobreviventes

Nem todos os jogos de guerra colocam o jogador no campo de batalha. Alguns escolhem mostrar o outro lado do conflito: o das pessoas comuns que ficam para trás quando tudo à sua volta desmorona. É precisamente essa a proposta de Hollow Home, um RPG narrativo de sobrevivência que promete uma experiência emocional e profundamente humana quando chegar ao Steam … em breve.

Uma História sobre sobreviver, não sobre vencer

Desenvolvido pelo estúdio ucraniano Twigames e publicado pela Crunchy Leaf Games, Hollow Home coloca os jogadores na pele de Maksym, um rapaz de 14 anos que se vê sozinho numa cidade sitiada. Inspirado por títulos como Disco Elysium e This War of Mine, o jogo afasta-se dos combates tradicionais para contar uma história centrada nas pessoas e nas difíceis escolhas que a guerra impõe.

Aqui não existem armas para empunhar nem inimigos para derrotar. Em vez disso, cada dia é uma luta pela sobrevivência, onde decisões aparentemente pequenas podem ter consequências profundas. O foco está nas relações humanas, na confiança, nos sacrifícios e no impacto psicológico de viver num mundo que deixou de fazer sentido.

O último dia antes de tudo mudar

A narrativa é inspirada em acontecimentos reais relacionados com a invasão da Ucrânia e o cerco de Mariupol. A história começa no último dia normal de que Maksym se recorda. As ruas ainda estão cheias de vida, os edifícios permanecem intactos e o futuro parece previsível. Mas apenas 24 horas depois, tudo muda.

A partir desse momento, os jogadores acompanham a transformação da cidade e das pessoas que nela permanecem. O cenário degrada-se dia após dia, refletindo os efeitos do conflito e criando um ambiente em constante mudança que influencia a exploração e a narrativa.

As escolhas são a verdadeira batalha

Um dos elementos mais marcantes de Hollow Home é a forma como coloca a moralidade no centro da experiência. Cada personagem possui a sua própria história e cada conversa pode abrir novos caminhos ou fechar portas para sempre.

As missões apresentam múltiplas soluções e conduzem a diferentes desfechos, obrigando os jogadores a decidir quem merece ajuda, o que estão dispostos a sacrificar e quais os valores que pretendem preservar. Num mundo devastado, a sobrevivência raramente é uma questão simples.

Esta abordagem procura criar uma experiência mais intimista e reflexiva, onde o peso das decisões permanece muito depois de o diálogo terminar.

Um jogo criado no meio da guerra

A história de desenvolvimento de Hollow Home é quase tão impactante quanto o próprio jogo. O projeto começou na primavera de 2022, poucas semanas após o início da invasão em larga escala da Ucrânia. Para a equipa da Twigames, sediada em Kiev, o desenvolvimento tornou-se uma forma de processar a realidade que viviam diariamente.

Segundo o fundador Valerii Minenko, o objetivo sempre foi mostrar ao mundo o significado da guerra para as famílias comuns que permanecem nas suas cidades e tentam simplesmente chegar ao dia seguinte. Essa autenticidade é um dos aspetos que mais distingue o projeto e ajuda a explicar o forte apoio da comunidade, que permitiu à campanha Kickstarter ultrapassar largamente a meta de financiamento estabelecida.

Uma valiosa experiência narrativa

Com três distritos exploráveis, uma cidade que muda constantemente e uma narrativa moldada pelas decisões dos jogadores, Hollow Home apresenta-se como uma das propostas independentes mais interessantes dos próximos meses.

Longe dos habituais cenários de ação militar, o jogo aposta numa visão mais humana e emocional da guerra, explorando os seus efeitos através dos olhos de um adolescente que apenas tenta encontrar esperança no meio do caos. Para quem aprecia experiências narrativas profundas e histórias capazes de deixar marca, esta é uma estreia que merece atenção.

Uma demonstração gratuita já se encontra disponível no Steam para os jogadores que desejem conhecer antecipadamente o universo de Hollow Home antes do lançamento oficial a 27 de janeiro.