Headset da Apple para Realidade Virtual e Aumentada deverá ser lançado em breve

Com evento marcado para a semana de 6 a 10 de junho dedicado aos programadores, a WWDC 2022, a Apple irá certamente surpreender com alguns anúncios, nomeadamente, relacionados com os seus sistemas operativos. Sobre o "realityOS" é possível que ouçamos falar um pouco mais...

Entretanto, há novos indícios que parecem mostrar que um Headset da Apple para Realidade Virtual e Realidade Aumentada poderá estar para chegar.

No início do ano, vários programadores encontraram referências ao “realityOS”, o sistema operativo para o dispositivo headset de realidade virtual e aumentada da Apple. Agora, a poucos dias do início da WWDC 2022, o nome ressurgiu em registos de marcas aparentemente vinculados à empresa.

O gestor de produtos de consumo da Vox Media, Parker Ortolani, recorreu ao Twitter para partilhar dois registos do United States Patent and Trademark Office - Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos - de uma empresa chamada Realityo Systems LLC. Estes registos, tal como outros indícios, parecem mostrar que a Realityo Systems é uma empresa de fachada criada pela Apple para tentar ocultar o seu rastro e eventuais rumores em torno de produtos a serem lançados num futuro próximo.

Um dos dados que salta à vista é desde logo o prazo de arquivo estrangeiro com a data de 8 de junho. Isto são dois dias após o início da WWDC 2022. Depois, a Realityo Systems LLC partilha o mesmo endereço da Yosemite Research LLC, a empresa de fachada que a Apple usava para proteger marcas registadas de versões anteriores do seu sistema operativo macOS, incluindo o macOS Monterey.

Além disso, nalguns países, a Realityo Systems apresentou registos de marca registada que incluem um logotipo realityOS escrito na fonte San Francisco da Apple.

Apesar destes indícios, os analistas não estão confiantes de que possa realmente haver um anúncio público do produto e da sua potencial tecnologias já na próxima semana na WWDC 2022. Aliás, este lançamento poderá apenas acontecer em 2023 devido a problemas contínuos de desenvolvimento. Ainda assim, parece evidente que continua a ser feitos esforços no sentido de colocar no mercado um produto desenhado para o universo da Realidade Virtual e Realidade aumentada.