A Força Aérea dos Estados Unidos foi alvo de um ciberataque que permitiu a piratas informáticos infiltrar-se numa das suas principais plataformas de computação em nuvem. A intrusão atingiu a Cloud One, uma infraestrutura digital utilizada para suportar aplicações e serviços essenciais das forças militares norte-americanas.

Cloud One: uma infraestrutura crítica para a Força Aérea norte-americana

Lançada em 2017, a Cloud One foi concebida para centralizar as necessidades de computação em nuvem da Força Aérea dos EUA. A plataforma integra tecnologias e serviços de quatro grandes empresas: Microsoft, Amazon, Oracle e Alphabet (Google).

A infraestrutura suporta dezenas de aplicações utilizadas em diferentes áreas, incluindo:

Gestão de dados dos militares e processamento de salários;

Logística e manutenção de equipamentos;

Sistemas de comando e controlo;

Recolha e análise de dados de radares de defesa aérea;

Monitorização de bombas e mísseis em mais de 200 instalações militares norte-americanas.

Por albergar sistemas com informação operacional e estratégica, a Cloud One é considerada uma das maiores e mais importantes plataformas de computação em nuvem das Forças Armadas dos Estados Unidos.

Hackers terão explorado uma vulnerabilidade de software

De acordo com informações avançadas pela Reuters, os atacantes terão explorado uma vulnerabilidade de software para conseguir aceder ao chamado control plane da Cloud One.

Esta componente funciona como uma espécie de centro de controlo da infraestrutura, permitindo gerir diferentes recursos e serviços. Uma das fontes ouvidas pela agência comparou este acesso a um comando universal, que, em teoria, poderia permitir consultar informações sobre o estado operacional de aeronaves militares ou acompanhar a movimentação de peças sobresselentes.

No entanto, não existe confirmação de que os piratas informáticos tenham conseguido aceder a esse tipo de informação. Também não foi identificada publicamente a vulnerabilidade explorada. Reuters+1

Perante a gravidade potencial da situação, foi chamado o Comando Cibernético dos Estados Unidos (US Cyber Command) para ajudar a investigar o incidente e avaliar os danos.

Ainda não se sabe quem está por detrás do ataque

Até ao momento, não são conhecidos os responsáveis pela intrusão, a totalidade dos sistemas comprometidos ou se foram efetivamente roubados dados.

O caso surge numa altura em que várias entidades governamentais norte-americanas têm enfrentado incidentes de cibersegurança, aumentando as preocupações relativamente à proteção das infraestruturas digitais consideradas estratégicas.