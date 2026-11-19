A televisão da nossa sala pode saber muito mais sobre nós do que imaginamos. Um grupo de hackers divulgou milhares de registos associados às Smart TVs da Samsung, expondo informações sobre hábitos de utilização, localização geográfica e publicidade. O incidente volta a colocar a privacidade dos televisores inteligentes no centro das atenções.

Hackers divulgam 220 MB de dados associados à Samsung

O grupo de ransomware n0n publicou na dark web um conjunto de ficheiros com aproximadamente 220 MB de dados, que alega terem sido obtidos através de um ataque à Samsung.

A fabricante sul-coreana foi incluída na lista de alegadas vítimas do grupo a 14 de novembro de 2026. Depois de terminar o prazo estabelecido pelos atacantes, os ficheiros foram disponibilizados publicamente.

Uma investigação realizada pela Cybernews analisou os dados divulgados e identificou aproximadamente 150 mil registos de utilização de televisores inteligentes Samsung, relativos a 2024.

Entre as informações encontradas estão:

Datas e horas de utilização dos televisores.

Duração das sessões de visualização.

Informações técnicas dos equipamentos.

Cidades e códigos postais associados à utilização.

Identificação dos fornecedores de serviços de televisão.

Há, contudo, uma distinção importante: os 150 mil registos correspondem a eventos de utilização e não necessariamente a 150 mil pessoas ou televisores diferentes. Além disso, os dados analisados não revelam diretamente quais os programas específicos vistos por cada utilizador.

Até ao momento da publicação da investigação, a Samsung não tinha respondido aos pedidos de esclarecimento. Também não foi possível confirmar de forma independente como os atacantes obtiveram os ficheiros ou se houve uma intrusão direta nos sistemas da fabricante.

Expostos dados de publicidade política e IA

A investigação identificou outros conjuntos de informações que tornam este incidente particularmente interessante.

Um dos ficheiros contém aproximadamente 42.600 registos relacionados com publicidade política, referentes a setembro e outubro de 2026.

Estes dados incluem os patrocinadores dos anúncios, temas políticos abordados, classificações de orientação política, custos publicitários estimados e momentos de transmissão. Foi igualmente encontrado um vídeo de publicidade política.

Isto não significa que tenham sido divulgadas as preferências políticas de utilizadores individuais. Os registos dizem respeito às campanhas publicitárias e à sua classificação.

Outro conjunto contém cerca de 99.100 registos associados ao treino de modelos de inteligência artificial para publicidade, com dados que remontam a 2021.

São sobretudo representações matemáticas utilizadas no processamento e aprendizagem automática, conhecidas como embeddings.

Foram ainda encontrados dois documentos internos, incluindo informações sobre governação de dados, elementos identificativos de funcionários e referências à infraestrutura tecnológica utilizada.

Como sabem as Smart TVs o que estamos a ver?

Muitos televisores inteligentes utilizam uma tecnologia chamada Automatic Content Recognition (ACR), ou reconhecimento automático de conteúdos, que permite identificar programas, filmes e anúncios apresentados no ecrã.

O sistema analisa pequenas amostras do conteúdo, criando uma espécie de impressão digital que é comparada com bases de dados. Desta forma, os fabricantes conseguem conhecer hábitos de visualização e apresentar publicidade personalizada.

A própria Samsung confirma a utilização do ACR nas suas Smart TVs, garantindo que a funcionalidade depende do consentimento do utilizador.

Contudo, a recolha de horários, localização e identificadores dos equipamentos levanta preocupações de privacidade, sobretudo quando estes dados são armazenados ou expostos a terceiros, permitindo potencialmente identificar utilizadores.

Desativar a recolha de dados pode não ser suficiente

Um estudo da Universidade Northeastern, publicado em outubro de 2026, analisou 12 televisores de 10 fabricantes, através de 5.943 experiências.

Os investigadores descobriram que alguns televisores Samsung com Tizen continuavam a enviar tráfego associado ao reconhecimento automático de conteúdos (ACR), mesmo depois de a funcionalidade ter sido desativada.

Contudo, como as comunicações estavam encriptadas, não foi possível confirmar que informações eram transmitidas ou se os dados foram armazenados.

Entretanto, em fevereiro de 2026, a Samsung chegou a um acordo com as autoridades do Texas, comprometendo-se a reforçar a transparência e a exigir consentimento explícito para a recolha de dados ACR naquele estado norte-americano.

Como podem os utilizadores de TVs Samsung proteger a sua privacidade?

Os utilizadores de Smart TVs Samsung podem limitar a recolha de informações e a publicidade personalizada através de algumas alterações nas definições do televisor.

Para isso, devem seguir estes passos:

Prima o botão Home do telecomando e aceda a Menu > Definições > Todas as Definições. Entre em Geral e Privacidade e procure a opção Termos e Privacidade ou Termos e Política. Localize Serviços de Informação de Visualização (Viewing Information Services) e retire o consentimento para a recolha de dados sobre os conteúdos visualizados. Desative a opção Publicidade Baseada em Interesses (Interest-Based Advertising) para limitar a personalização dos anúncios. Se estiver disponível, selecione Repor PSID (Reset PSID) para redefinir o identificador utilizado na personalização publicitária.

É igualmente importante manter o televisor atualizado. Para isso, aceda a Definições > Todas as Definições > Assistência > Atualização do Software > Atualizar Agora.

Os nomes e a localização destas opções podem variar consoante o modelo e a versão do Tizen OS. Estas alterações também não impedem necessariamente toda a recolha de dados ou a apresentação de publicidade.

Importa esclarecer que não existem provas de exposição de palavras-passe ou dados bancários, nem confirmação de que televisores comercializados em Portugal tenham sido afetados.

O incidente reforça a importância de controlar a informação recolhida pelas Smart TVs, equipamentos que, além de reproduzirem conteúdos, conseguem analisar hábitos de utilização e alimentar sistemas de publicidade personalizada.