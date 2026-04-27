Há um limite para pagamentos em dinheiro fisico em Portugal. Saiba quanto é

Em Portugal, o uso de dinheiro físico é uma forma natural de pagamento, mas sabia que há limites bem definidos por lei. O objetivo é combater a evasão fiscal e o branqueamento de capitais, promovendo ao mesmo tempo meios de pagamento mais rastreáveis.

Qual é o limite para pagamentos em dinheiro?

De acordo com as regras em vigor no Banco de Portugal e legislação nacional:

3.000 euros é o limite máximo para pagamentos em numerário entre particulares ou empresas residentes em Portugal

é o limite máximo para pagamentos em numerário entre particulares ou empresas residentes em Portugal 10.000 euros é o limite quando o pagamento é feito por não residentes (ex.: turistas)

Ou seja, se estiver a comprar um carro, equipamento ou qualquer outro bem/serviço acima destes valores, terá de recorrer a meios eletrónicos, como transferência bancária, cartão ou MB WAY.

Pagamentos acima destes valores feitos em dinheiro são considerados ilegais e podem dar origem a coimas pesadas. A responsabilidade não é apenas de quem paga, pois quem recebe também pode ser penalizado.

Apesar de o dinheiro físico continuar a fazer parte do dia a dia, a verdade é que o seu uso está cada vez mais limitado. As regras definidas pelo Banco de Portugal não são apenas burocracia, pois o objetivo é tornar a economia mais transparente e segura.