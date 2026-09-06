Há mudanças a partir de hoje nos aeroportos portugueses

A partir deste domingo, 6 de setembro, os aeroportos portugueses começam a aplicar novas regras de controlo fronteiriço para cidadãos de países que não pertencem à União Europeia.

Aeroportos portugueses vão recolher os dados biométricos de todos os cidadãos de países fora da União Europeia

Com a entrada em funcionamento do sistema, os passageiros de países terceiros que entrem no espaço Schengen através de Portugal terão de fornecer dados biométricos, incluindo impressões digitais e uma imagem facial. A informação será registada eletronicamente no âmbito dos novos procedimentos de entrada e saída. A medida faz parte da implementação do Sistema Europeu de Entrada/Saída (EES), que pretende reforçar a segurança e modernizar o controlo das fronteiras do espaço Schengen.

A implementação do EES poderá, contudo, provocar maiores tempos de espera nos aeroportos, sobretudo nas ligações para destinos fora do espaço Schengen, onde os passageiros estão sujeitos a controlo fronteiriço.

Mais tecnologia e recursos nas fronteiras

Para tentar minimizar os possíveis constrangimentos, as autoridades reforçaram os meios tecnológicos e os recursos humanos disponíveis nos pontos de controlo fronteiriço.

Ainda assim, os passageiros abrangidos pelas novas regras são aconselhados a chegar ao aeroporto com maior antecedência. O objetivo é garantir tempo suficiente para cumprir os novos procedimentos e evitar atrasos, especialmente durante períodos de maior movimento.

O EES representa uma mudança significativa na forma como são controladas as entradas e saídas de cidadãos de países terceiros no espaço Schengen, substituindo progressivamente o tradicional registo manual dos movimentos fronteiriços por um sistema digital e baseado em dados biométricos.