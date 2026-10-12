Guerra nuclear e inteligência artificial podem levar a humanidade à extinção até 2100

A humanidade desenvolveu tecnologias capazes de transformar o mundo, mas algumas poderão também ditar o seu fim. Um novo estudo publicado na prestigiada revista científica The Lancet identifica 17 grandes ameaças à nossa sobrevivência, destacando duas particularmente preocupantes: a guerra nuclear e a utilização maliciosa da inteligência artificial (IA).

O alerta resulta de uma avaliação internacional conduzida pela The Lancet Commission on 21st Century Global Threats to Health, que reuniu especialistas de diferentes áreas para estudar os principais perigos que a humanidade poderá enfrentar nos próximos 75 anos.

A conclusão é preocupante. Embora a probabilidade de determinados acontecimentos seja considerada reduzida, as suas consequências poderão ser suficientemente graves para colocar em causa a própria existência da espécie humana.

Inteligência artificial pode tornar-se uma ameaça à sobrevivência humana

A inteligência artificial está a revolucionar a medicina, a investigação científica e praticamente todos os setores da sociedade. Contudo, os investigadores alertam que esta tecnologia também poderá ser utilizada para desenvolver armas extremamente perigosas.

Uma das maiores preocupações está relacionada com a possibilidade de a IA facilitar a criação de armas biológicas, permitindo conceber ou aperfeiçoar agentes patogénicos com consequências potencialmente devastadoras.

Outro cenário envolve sistemas de inteligência artificial suficientemente avançados para executar ações autónomas que escapem ao controlo humano.

Neste caso, o perigo não resulta necessariamente de uma máquina que pretenda destruir a humanidade, mas de sistemas que possam tomar decisões prejudiciais sem compreender adequadamente as suas consequências.

O relatório destaca ainda a necessidade de impedir que estas tecnologias sejam utilizadas de forma irresponsável em infraestruturas críticas e sistemas militares.

Guerra nuclear poderia matar milhões sem atingir diretamente as vítimas

A segunda grande ameaça identificada pelos especialistas é um conflito nuclear de grandes proporções. Os efeitos imediatos de uma guerra desta natureza seriam devastadores, mas os investigadores alertam que as consequências indiretas poderiam ser ainda mais graves.

Uma troca nuclear em grande escala poderia provocar incêndios gigantescos, libertando enormes quantidades de fuligem para a atmosfera.

Estas partículas poderiam reduzir a quantidade de radiação solar que chega à superfície terrestre, originando aquilo que os cientistas designam por inverno nuclear. As temperaturas desceriam, as condições agrícolas deteriorar-se-iam e a produção mundial de alimentos poderia sofrer uma quebra dramática.

O resultado seria uma crise alimentar global, potencialmente acompanhada por fome generalizada, colapso de cadeias de abastecimento e instabilidade política. Assim, mesmo países que não participassem diretamente no conflito poderiam enfrentar consequências extremamente graves.

Qual é a verdadeira probabilidade de a humanidade desaparecer?

Esta é uma das questões mais interessantes levantadas pela investigação. Os especialistas reconhecem que não existe consenso científico sobre a probabilidade de extinção humana associada à inteligência artificial.

Uma análise de previsões de risco, considerada no debate sobre estas ameaças, revela diferenças importantes entre especialistas em IA e pessoas com um histórico reconhecido de previsões rigorosas, conhecidas como superforecasters.

Relativamente aos riscos associados à inteligência artificial até 2100, as estimativas apresentadas são:

Cenário Superforecasters Especialistas em IA Catástrofe com pelo menos 10% da população mundial morta 2,1% 12% Extinção da humanidade 0,4% 3%

Estes números não representam probabilidades cientificamente estabelecidas, mas estimativas subjetivas de diferentes grupos de especialistas.

A diferença demonstra a enorme incerteza que ainda existe relativamente aos efeitos futuros da inteligência artificial.

Existem outras 15 ameaças que não podemos ignorar

Embora a guerra nuclear e a utilização maliciosa da IA sejam destacadas pelo seu potencial de extinção, a comissão identificou outros 15 perigos com capacidade para provocar perdas significativas de vidas humanas e anos de vida saudável.

Entre estes encontram-se as alterações climáticas, a poluição atmosférica, a resistência aos antibióticos, as pandemias naturais, a desnutrição infantil, os conflitos armados, a desigualdade económica e os problemas de saúde mental.

A lista inclui ainda fatores como a obesidade, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a hipertensão arterial e a redução da ajuda internacional.

Os investigadores salientam que muitos destes problemas estão interligados. Por exemplo, as alterações climáticas podem agravar a insegurança alimentar, favorecer deslocações populacionais e aumentar a pressão sobre os sistemas de saúde. Por isso, combater cada ameaça isoladamente poderá não ser suficiente.

A principal mensagem da investigação é clara: a humanidade enfrenta ameaças potencialmente catastróficas, mas continua a ter capacidade para influenciar o seu futuro.

Ainda vamos a tempo de evitar os piores cenários?

Apesar das conclusões alarmantes, o relatório não pretende apresentar o desaparecimento da humanidade como um acontecimento inevitável.

Pelo contrário, os investigadores defendem que existem medidas concretas capazes de reduzir substancialmente os riscos identificados.

Entre as prioridades encontram-se o reforço da cooperação internacional, a prevenção de conflitos nucleares, o desenvolvimento responsável da inteligência artificial e o investimento em sistemas de saúde mais resistentes a crises globais.