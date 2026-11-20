Em GTA 6, a Rockstar Games introduziu um sistema de gestão de energia que obriga os jogadores a vigiar o nível de combustível ou de bateria dos veículos, embora o reabastecimento e a recarga demorem apenas cerca de 10 segundos.

Em GTA 6, os veículos passaram a ter uma reserva de energia limitada, ao contrário do combustível infinito dos jogos anteriores da série. Os modelos de combustão precisam de ser abastecidos e os elétricos têm de ser carregados, o que obriga os jogadores a planear algumas paragens durante a condução.

Quanto tempo aguentam os carros?

O Kotaku testou três veículos num circuito de autoestrada na zona sul de Vice City, tentando evitar paragens e acidentes e conduzindo como faria normalmente no jogo:

Uma pickup básica e relativamente antiga circulou durante 29 minutos e 8 segundos até ficar sem combustível;

até ficar sem combustível; Um Banshee, um desportivo conduzido a maior velocidade, esgotou o depósito ao fim de 18 minutos e 31 segundos .

. O carro elétrico, inspirado no Tesla Model 3, aguentou 20 minutos e 23 segundos.

Segundo o website norte-americano dedicado a videojogos, é possível atravessar o mapa pelas autoestradas em menos de 15 minutos a conduzir a grande velocidade, pelo que qualquer um dos veículos testados permitiria fazer essa viagem sem reabastecer. Importa ressalvar que estes valores podem variar consoante o carro e o estilo de condução.

There are 350kW "ReVolt America" chargers in GTA 6! https://t.co/RPqw9r5TzC — Andrew Lambrecht (@andrewIambrecht) November 19, 2026

Recarga em cerca de 10 segundos

De acordo com o que vem sendo partilhado por quem já testou o GTA 6, basta chegar a uma estação e carregar em RT/R2 para ativar uma cena com cerca de 10 segundos, sem que o jogador tenha de realizar o abastecimento manualmente. O mesmo procedimento aplica-se aos carros de combustão e aos elétricos.

O jogo avisa quando o veículo atinge metade da energia e novamente quando está quase vazio, e as estações próximas ficam assinaladas na bússola, sendo abundantes no mapa.

Quando o jogador rouba um carro, este mantém o nível de combustível ou de bateria que tinha, pelo que pode ficar sem energia a meio de uma fuga à polícia, obrigando o jogador a continuar a pé, uma imprevisibilidade que pode conferir mais tensão aos crimes. Para contornar o problema, a aplicação Scooter Bros permite chamar um veículo que o jogador possua e trocar de carro.

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