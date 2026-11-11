Grupo de hackers utilizou malware para apagar dados de empresa ucraniana

A ESET identificou um ciberataque contra uma empresa industrial ucraniana, no qual um grupo de ciberespionagem alinhado com a Bielorrússia recorreu a um wiper, um tipo de malware concebido para apagar informação.

A descoberta integra uma investigação da ESET sobre a atividade de grupos de ciberespionagem entre abril e setembro de 2026. Os resultados apontam para uma aproximação crescente entre as operações de grupos alinhados com a Bielorrússia e os objetivos estratégicos da Rússia na Ucrânia.

Empresa do setor dos transportes entre os alvos

Segundo os investigadores da ESET, o alvo foi uma empresa industrial ucraniana que poderá desempenhar um papel importante no setor dos transportes do país. A identidade da organização não foi revelada.

O ataque foi atribuído ao grupo FrostyNeighbor, conhecido pela realização de operações de ciberespionagem. Durante a intrusão, os atacantes utilizaram ferramentas que permitem aceder remotamente aos computadores e controlar os sistemas comprometidos.

Numa fase posterior, recorreram a um wiper, um programa malicioso especificamente desenvolvido para eliminar dados de sistemas informáticos.

Ao contrário de um ransomware, que normalmente bloqueia ou cifra informação para exigir um resgate, um wiper tem como principal objetivo destruir dados, podendo deixar os sistemas inutilizáveis e dificultar significativamente a recuperação da informação.

A ESET não confirmou, contudo, se o ataque provocou efetivamente perda de dados ou quais os prejuízos resultantes da operação.

Bielorrússia aproxima-se das operações russas na Ucrânia

Um dos aspetos mais relevantes desta investigação é a evolução do comportamento dos grupos de ciberespionagem alinhados com a Bielorrússia.

Até agora, os ataques destrutivos contra organizações ucranianas estavam sobretudo associados a grupos alinhados com a Rússia. A utilização de ferramentas de apagamento de dados pelo FrostyNeighbor representa, por isso, uma alteração relevante no padrão de atividade conhecido.

A investigação identificou também mudanças na seleção dos alvos por parte destes grupos. Algumas operações parecem estar cada vez mais alinhadas com as prioridades estratégicas de Moscovo, nomeadamente no contexto da guerra na Ucrânia.

No caso do FrostyNeighbor, os investigadores consideram que a empresa industrial visada poderá ter importância para o esforço de guerra ucraniano, devido à sua atividade no setor dos transportes.

Ainda assim, a ESET não encontrou provas suficientes que permitam confirmar uma coordenação direta entre o grupo de hackers e as autoridades russas.