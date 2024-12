Gráfico mostra as 20 maiores economias mundiais em 2024

Vamos conhecendo os passos que cada país escolhe dar, no sentido da prosperidade dos seus cidadãos, e vamos acompanhando o sucesso indiscutível de alguns, economicamente falando. Este gráfico mostra, agora, as 20 maiores economias do mundo, por PIB. Tem algum palpite?

Um novo gráfico da Visual Capitalist mostra o valor do PIB de cada membro do G20, em 2024, ajustado à paridade do poder de compra (PPC) - este método alternativo serve para avaliar a força da moeda de um país, comparando o poder de compra entre duas nações.

Depois do G7, que surgiu na década de 1970 durante uma crise petrolífera e reúne as economias grandes, maduras e de elevado rendimento que dominam os principais setores globais, surgiram os BRICS, na década de 2000.

Neste grupo integra-se um conjunto de países, maioritariamente do "Sul Global", que disputam influência com o seu poder económico em constante crescimento. Atualmente, posicionam-se como concorrentes do G7.

Os dois grupos, contudo, integram o G20, que dá forma às 20 maiores economias do mundo, que representam 70 a 85% da economia mundial (consoante se utilize o PIB nominal ou ajustado às PPC).

O gráfico mostra o valor do PIB de cada membro do G20, em 2024, ajustado à PPC.

Por que motivo utilizaram o PIB ajustado à PPC para os resultados?

Conforme explicado pelo Visual Capitalist, a vantagem desta utilização é que a força relativa dos países de rendimento baixo e médio é tida em conta, uma vez que os custos são inferiores aos dos seus homólogos de rendimento elevado.

Em termos simples, o PIB de um país é convertido numa moeda comum (dólares internacionais), utilizando taxas de câmbio que têm em conta as diferenças nos níveis de preços entre países.

Desta forma, os analistas asseguram que o mesmo cabaz de bens e serviços tem o mesmo custo em todas as nações, refletindo a produção económica real.

É por isso que o PIB ajustado à PPC da Índia é muito mais elevado do que o seu PIB nominal.

O seu palpite estava certo?

