Governos europeus pedem às famílias que preparem reservas de emergência

Nas últimas semanas, Reino Unido, França, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos reforçaram as recomendações para que os cidadãos mantenham água, alimentos e outros bens essenciais em casa, numa altura em que a União Europeia (UE) defende a autonomia das populações durante, pelo menos, três dias de emergência.

Governos de vários países europeus estão a intensificar a divulgação de recomendações para que as famílias disponham de reservas de alimentos, água e outros bens essenciais, suficientes para enfrentar pelo menos 72 horas de uma situação de emergência. As medidas surgem num contexto de preocupação com fenómenos meteorológicos extremos, ciberataques e falhas nas infraestruturas críticas.

As campanhas pretendem que os cidadãos consigam garantir alguma autonomia durante interrupções prolongadas de serviços essenciais, como a eletricidade, a água e as telecomunicações. Embora estas recomendações não sejam novas, vários governos reforçaram a sua divulgação nas últimas semanas, procurando reduzir a dependência imediata dos serviços de emergência e permitir que os recursos disponíveis sejam direcionados para as pessoas mais vulneráveis.

Reino Unido, França e Bélgica reforçam a preparação

No Reino Unido, o governo publicou novas orientações a 22 de outubro, no âmbito da campanha Be Ready, aconselhando as famílias a manter água engarrafada e alimentos não perecíveis para três dias. Prevista para decorrer durante três anos, a iniciativa tem como objetivo preparar a população para situações como tempestades, inundações e interrupções nos serviços essenciais.

Em França, as autoridades de proteção civil recomendam a preparação de um kit de emergência para 72 horas, que inclui água, alimentos, medicamentos, lanternas, rádio a pilhas, documentos importantes e dinheiro em numerário.

Na Bélgica, o Centro Nacional de Crise apresentou, a 1 de outubro, um guia prático para ajudar os cidadãos a elaborar um plano familiar e um kit de emergência, no âmbito de uma campanha nacional de sensibilização para os riscos associados a catástrofes naturais e a outras situações de crise.

Luxemburgo e Países Baixos apostam na autonomia das famílias

O governo do Luxemburgo apresentou, a 9 de outubro, o guia “My Guide to 72 Hours of Self-Sufficiency”, que pretende ajudar os cidadãos a assegurar as necessidades básicas durante os primeiros três dias de uma emergência. A distribuição de cerca de 300 mil exemplares começou a 14 de outubro e abrange os agregados familiares do país, contemplando situações como catástrofes naturais, falhas prolongadas de eletricidade e ciberataques que possam comprometer serviços essenciais.

Nos Países Baixos, a campanha “Denk Vooruit” segue uma estratégia semelhante, incentivando os cidadãos a preparar reservas para 72 horas, especialmente perante eventuais interrupções no fornecimento de energia, água e comunicações.

Também a Irlanda tem promovido campanhas de preparação doméstica, com recomendações para que os cidadãos disponham de bens essenciais e saibam como agir perante situações que afetem o funcionamento normal dos serviços públicos.

Países fora da UE apontam para períodos mais longos

Entretanto, outros países mencionam períodos de preparação mais prolongados. Na Noruega, as autoridades recomendam que cada agregado familiar tenha condições para enfrentar uma semana de perturbações, incluindo uma reserva de aproximadamente 20 litros de água por pessoa. Além dos alimentos e dos medicamentos, as orientações norueguesas destacam a importância de alternativas para aquecimento e comunicação, tendo em conta a possibilidade de interrupções prolongadas na eletricidade e nas redes de telecomunicações.

No Japão, onde a preparação para terramotos e outros desastres naturais é uma prática consolidada, as recomendações apontam para reservas de, pelo menos, três dias, preferencialmente suficientes para uma semana.

Sem ameaça iminente, é uma recomendação que a UE já fazia

Estas iniciativas estão alinhadas com a Estratégia da UE para a Preparação, apresentada pela Comissão Europeia em março de 2025, que defende o reforço da capacidade de resposta dos Estados-Membros e incentiva a autonomia das populações durante, pelo menos, 72 horas. A estratégia considera riscos naturais, tecnológicos, sanitários e de segurança, reconhecendo que a crescente dependência de infraestruturas digitais e energéticas pode aumentar o impacto de uma interrupção prolongada.

Apesar da proximidade temporal destas campanhas, não existem elementos que permitam concluir que os governos estejam a antecipar um conflito militar ou uma catástrofe específica. Muitas das orientações já existiam e estão apenas a ser reforçadas, atualizadas ou divulgadas de forma mais abrangente, com o objetivo comum de aumentar a capacidade de resposta das famílias, reduzir a pressão sobre os serviços de emergência e melhorar a resiliência das comunidades.

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