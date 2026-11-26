O primeiro-ministro assegurou que o Governo não vai aplicar o IVA zero aos alimentos nem alterar o IRS sobre determinadas rendas. Após estas afirmações, surge a questão: pode o Executivo recusar medidas aprovadas pela Assembleia da República?

O Orçamento do Estado para 2027 está no centro de um conflito institucional, depois de PS e Chega terem aprovado várias alterações à proposta do Governo. Entre as medidas estão a aplicação temporária de IVA zero a um conjunto de alimentos essenciais e a revogação dos benefícios fiscais atribuídos a senhorios com rendas até 2300 euros.

Em entrevista à RTP, Luís Montenegro afirmou que o Governo não vai executar estas medidas, por considerar que o Parlamento não pode impor ao Executivo decisões que pertencem à sua esfera de competência. O primeiro-ministro admite que o conflito possa chegar ao Tribunal Constitucional.

O que diz a Constituição?

A Constituição da República Portuguesa atribui à Assembleia da República competência para aprovar o Orçamento do Estado, determinando que compete ao Governo fazer executar o Orçamento.

Isto não significa que o Parlamento possa impor qualquer atuação ao Executivo, mas também não dá ao Governo liberdade para ignorar normas legais apenas por discordar das decisões dos deputados. A Constituição estabelece o princípio da separação e interdependência dos órgãos de soberania, obrigando ambos a respeitar as competências constitucionais do outro.

O Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre os limites da intervenção parlamentar nas competências do Governo, nomeadamente nos Acórdãos n.º 48/84 e n.º 461/87. Esta jurisprudência sustenta que a Assembleia da República não pode impor ao Executivo a obrigação de legislar em matérias que pertencem à sua competência própria. No entanto, não significa que o Governo possa ignorar livremente todas as normas aprovadas pelo Parlamento.

IVA zero e IRS sobre rendas levantam questões diferentes

No caso do IVA zero, a medida aprovada prevê a aplicação de uma taxa de 0% a determinados bens alimentares durante o primeiro trimestre de 2027. A proposta deixa ao Governo a definição concreta dos produtos abrangidos, mas essa identificação terá de respeitar as competências legislativas previstas na Constituição.

Segundo constitucionalistas, a lista terá de ser aprovada pela Assembleia da República ou definida pelo Governo através de um decreto-lei autorizado pelo Parlamento. Não será suficiente uma simples portaria, uma vez que a definição dos elementos essenciais do imposto, incluindo a sua incidência, está sujeita à reserva de competência legislativa parlamentar.

Já no caso dos benefícios fiscais sobre rendas, está em causa a revogação antecipada de um regime que permite aplicar uma taxa de IRS de 10% a determinados contratos de arrendamento com rendas moderadas. A alteração pretende fazer regressar os contratos abrangidos ao regime geral, com uma taxa autónoma de 25%, sem prejuízo de outros regimes e reduções legalmente aplicáveis.

Esta medida levanta, também, questões relacionadas com o princípio da proteção da confiança, uma vez que os senhorios poderiam contar com a manutenção do benefício fiscal até 2029. Alguns constitucionalistas consideram que a sua revogação antecipada poderá suscitar dúvidas de constitucionalidade, mas não existe uma decisão do Tribunal Constitucional que tenha declarado a medida inconstitucional.

Neste caso, as duas alterações estão relacionadas na proposta aprovada, uma vez que a revogação do benefício fiscal sobre as rendas constitui uma contrapartida financeira para a aplicação do IVA zero. Contudo, são medidas juridicamente autónomas, pelo que a eventual não execução de uma não determina automaticamente a não aplicação da outra.

Ainda assim, na mesma entrevista à RTP, Luís Montenegro explicou que o Governo, ao não cumprir uma, também não está obrigado a cumprir a outra, uma vez que as medidas constavam da mesma proposta orçamental e estavam relacionadas:

Nós não cumprindo a primeira, não estamos obrigados a cumprir a segunda.

Como pode intervir o Tribunal Constitucional?

Neste cenário, o Governo poderá recorrer à fiscalização da constitucionalidade para contestar as normas que considera problemáticas. Além disso, depois da promulgação e entrada em vigor do Orçamento, o primeiro-ministro tem legitimidade para requerer a fiscalização abstrata sucessiva de normas junto do Tribunal Constitucional.

Importa distinguir este mecanismo da fiscalização preventiva, que pode ser solicitada pelo Presidente da República antes da promulgação do diploma, não diretamente pelo Governo.

A eventual intervenção do Tribunal Constitucional poderá esclarecer se as medidas aprovadas respeitam a separação de poderes e os limites constitucionais da atuação parlamentar. Até existir uma decisão que determine a inconstitucionalidade de uma norma, a discordância do Executivo não é, por si só, suficiente para afastar a sua força jurídica.

Ou seja…?

O Governo não tem um poder geral para escolher quais as normas do Orçamento que pretende cumprir. Se uma disposição for válida, constitucional e juridicamente vinculativa, terá de ser respeitada. Por outro lado, a Assembleia da República também não pode impor ao Executivo decisões que invadam competências que a Constituição lhe reserva.

No caso do OE2027, a questão terá de ser analisada medida a medida. O eventual recurso ao Tribunal Constitucional poderá esclarecer os limites da intervenção parlamentar e determinar se a interpretação defendida pelo Governo tem fundamento jurídico.

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