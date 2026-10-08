Governo prepara uma nova agência de saúde pública em Portugal. Eis o que se sabe

O Governo está a ultimar uma reforma da saúde que prevê várias fusões entre organismos do setor, entre as quais a da Direção-Geral da Saúde (DGS) com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), com o objetivo de criar uma nova agência de saúde pública.

Conforme avançado pelo jornal Público, o Governo está a ultimar uma reforma que prevê várias fusões entre organismos da área da saúde. A reforma está a ser conduzida pelo Ministério da Reforma do Estado, à semelhança do que acontece nas áreas da Educação e da Justiça, e a reorganização está a ser trabalhada em vários gabinetes governamentais. Algumas das principais alterações já são conhecidas, mas outras poderão ainda ser introduzidas antes da apresentação final.

O que está previsto

Uma das principais mudanças passa pela transformação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), criada há quatro anos, num novo organismo que poderá integrar também a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e parte da empresa Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), que deverá ficar concentrada na área digital.

Na saúde pública está igualmente prevista uma alteração de fundo, com a fusão da DGS e do INSA numa nova agência de saúde pública. De acordo com o mesmo jornal, já existem nomes em análise para os organismos que resultarem da reestruturação, mas as decisões ainda não estão fechadas.

Apresentação “em breve”

O tema voltou à agenda no passado fim de semana, durante o congresso dos médicos de saúde pública, onde a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, afirmou que o Governo pretende apresentar a reforma “em breve”.

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