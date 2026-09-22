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Governo britânico recomenda kit de emergência para as famílias. Veja o que inclui!

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O Governo britânico está a incentivar as famílias a manter em casa alguns bens essenciais para enfrentar situações de emergência que possam interromper serviços como eletricidade ou água.

Um inquérito do Governo britânico publicado em agosto de 2026 mostra que 60% dos participantes tinham alimentos não perecíveis suficientes para cerca de três dias.

No caso da água, 37% disseram ter água engarrafada suficiente para três dias. No entanto, quando a quantidade declarada foi comparada com a referência de três litros por pessoa e por dia, apenas 4% tinham água suficiente para três ou mais dias.

O estudo indica ainda que 63% tinham material de primeiros socorros e que, entre as pessoas que tomavam medicação essencial, 76% tinham medicamentos suficientes para pelo menos sete dias.

Com fenómenos meteorológicos severos a serem esperados com maior frequência, a campanha oficial Prepare recomenda que cada agregado esteja preparado para uma emergência que dure alguns dias.

A orientação britânica abrange também situações como acidentes, ações deliberadas e falhas de infraestruturas.

Água e alimentos para alguns dias

Entre os principais artigos recomendados estão água potável e alimentos não perecíveis que não necessitem de ser cozinhados. Os enlatados são um dos exemplos apresentados pelo Governo, que recomenda também um abre-latas manual.

A campanha indica como referência 2,5 a 3 litros de água potável por pessoa e por dia. Para incluir também necessidades básicas de cozinha e higiene, a quantidade pode chegar a cerca de 10 litros por pessoa e por dia.

As famílias devem ainda ter em conta necessidades específicas, como alimentação para bebés, comida e água para animais de estimação ou medicamentos essenciais.

Lanterna, rádio e bateria externa

A preparação inclui também uma lanterna a pilhas ou de manivela, pilhas suplentes, uma bateria externa para o telemóvel e um rádio a pilhas ou de manivela. Um kit de primeiros socorros, desinfetante para as mãos e toalhitas húmidas também fazem parte das recomendações.

O objetivo é garantir alguma autonomia durante uma interrupção temporária dos serviços, permitindo às famílias manter iluminação, comunicações e acesso a informação.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
kit de emergência reino unido

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