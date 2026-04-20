Governo anuncia que vai lançar um passe para vários transportes nos próximos meses

O Governo português confirmou esta segunda-feira que está a preparar um passe intermodal de âmbito nacional, que deverá ser apresentado nos próximos meses.

O anúncio foi feito pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, na estação de Santa Apolónia, em Lisboa, durante um evento para celebrar um marco: o Passe Ferroviário Verde atingiu um milhão de títulos vendidos desde o seu lançamento, em outubro de 2024.

Um milhão de passes em menos de dois anos

Lançado há pouco mais de um ano e meio, o Passe Ferroviário Verde, com o preço fixo de 20 euros mensais, revelou-se um sucesso inesperado.

Além do volume de adesões, o passe gerou mais de 20 milhões de euros de receita para a CP - Comboios de Portugal, e em março deste ano contabilizava cerca de 70 mil passes mensais ativos.

Outro dado relevante é que 84% das compras são feitas em canais digitais, seja pela app da CP ou pela bilheteira online, o que mostra uma mudança clara de comportamento dos utilizadores.

O passe permite circular em toda a rede de comboios regionais e nos Intercidades (com pré-reserva obrigatória), sendo uma das medidas de mobilidade mais populares dos últimos anos em Portugal.

Governo aposta na intermodalidade a nível nacional

Conforme contado por Miguel Pinto Luz, o ministro reuniu, ainda na semana passada, com as grandes empresas públicas de transporte para sinalizar a intenção de avançar para um passe que vá além do comboio, ou seja, um título único que abranja vários modos de transporte e que funcione em todo o território nacional.

O Governo tem vindo a trabalhar, e ainda na semana passada reunimos com as grandes empresas de transportes do setor público, e sinalizámos a vontade de rapidamente apresentarmos um passe que tenha caráter nacional.

Avançou Miguel Pinto Luz, na estação de Santa Apolónia, em Lisboa, explicando que a nova solução se insere na estratégia do Governo de reforço do uso do transporte público.

O ministro descreveu a medida como "essencial", uma vez que "temos hoje mais portugueses a andar em transportes públicos" e "queremos convidar ainda mais".