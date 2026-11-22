A gorjeta não é obrigatória por lei, mas a DECO defende que o consumidor deve poder pagar o valor que consta no preçário e que a fatura deve apresentar o total sem esse acréscimo.

A gratificação é uma prática comum em vários países europeus e, apesar de em Portugal continuar pouco enraizada, por vezes, os clientes deparam-se com o valor correspondente à gorjeta na fatura. Esta situação levanta a dúvida sobre se um estabelecimento pode apresentar uma conta que mostre apenas o valor com a gratificação sugerida, sem indicar o total sem esse acréscimo.

Segundo a coordenadora do departamento jurídico da DECO, Ana Sofia Ferreira, a gratificação é uma ação voluntária e não existe obrigação de a pagar. Quando o valor é apresentado como sugestão, o consumidor deve ter sempre a possibilidade de pagar de acordo com o preçário e de optar por não dar a gratificação.

A DECO esclarece, contudo, que se o estabelecimento fixar um valor de gratificação na tabela de preços, o cliente terá de o pagar.

O que pode constar na fatura

Segundo a jurista, do ponto de vista legal, não lhe parece que um estabelecimento possa apresentar uma fatura sem o valor final e apenas com o montante acrescido da gratificação sugerida. Isto, porque todos os valores cobrados pelos restaurantes têm de corresponder a serviços prestados e estar devidamente afixados no estabelecimento. Ou seja, tudo o que consta no recibo deve constar também no preçário, não sendo possível acrescentar valores que não integram o preço do serviço.

Não obstante, a coordenadora do departamento jurídico da DECO reconhece que a legislação portuguesa não tem uma regra específica sobre o assunto, pelo que esta leitura resulta da obrigação de correspondência entre o recibo e o preçário, e não de uma norma dedicada às gorjetas.

Por fim, a DECO não vê na simples sugestão de uma gratificação uma prática ilegal, uma vez que, por definição, a gorjeta pode ser sugerida. No entanto, o valor aparecer na própria fatura pode gerar confusão, sendo necessária uma informação clara de que se trata de uma sugestão.

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