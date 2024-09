Google volta a reforçar a segurança do Chrome e protege ainda mais os utilizadores

O Chrome é um dos produtos mais bem sucedidos da Google. Este browser domina o mercado e é de todas as alternativas a mais usada na Internet e por isso tem acesso a todos os dados do utilizador. Assim, a segurança é essencial e por isso agora a Google traz mais segurança ao Chrome.

A Google anunciou novas medidas de segurança para os utilizadores do seu popular browser Chrome. Agora, tanto os seus dados pessoais como a sua experiência de navegação estarão muito mais protegidos do que antes enquanto navegava na Internet.

Andrew Kamau, gestor de produto do Chrome, revelou que estas novas funcionalidades de segurança funcionam silenciosamente em segundo plano, mantendo-o seguro sem que se aperceba. Desta forma, os padrões de qualidade são mantidos, sem que isso interfira com a experiência de utilização deste browser da Google.

Então, o que traz o Chrome como novidades neste campo? Em primeiro lugar, alguns sites maliciosos tentam por vezes enviar notificações sem a sua permissão. Graças à nova medida de segurança integrada na tecnologia Google Safe Browsing, as permissões para esses sites são automaticamente revogadas. Assim, pode livrar-se de notificações desnecessárias que incomodam.

Outra inovação importante está relacionada com as extensões instaladas no browser. Se instalar uma suspeita e esta criar uma vulnerabilidade de segurança, o Chrome avisa imediatamente. Desta forma, é possível remover rapidamente elementos que ameacem a segurança do Chrome. Desta forma, qualquer um fica protegido ao navegar na Internet.

O Safety Check vai também ganhar novas capacidades e correr em segundo plano, silenciosamente. Ainda assim, estará a proteger os utilizadores e irá intervir em todas as situações em que garantirá a segurança dos utilizadores.

O objetivo da Google é proteger as informações pessoais dos utilizadores do Chrome e proporcionar uma experiência de navegação segura. Para quem utiliza a Internet constantemente, estas atualizações facilitarão muito o trabalho e trazer ainda mais tranquilidade.