Google permite que solicite a remoção de resultados de pesquisa com dados pessoais

Nos resultados das pesquisas do Google podemos encontrar informações pessoais que nem fazíamos ideia que estavam acessíveis online. Números de telefone associados ao nosso nome, endereços de e-mail, moradas, escola que frequentámos... entre tantas outras.

Agora a Google passa a trazer ainda mais segurança e privacidade, com a possibilidade de permitir ao utilizador solicitar que esses dados de pesquisa sejam removidos.

Google ganha novo recurso para não aparecer nas pesquisas

A Google está a lançar uma ferramenta que facilita a remoção de resultados de pesquisa que tenham informações dos utilizadores como moradas, números de telefone e outras informações de identificação pessoal.

Este recurso foi revelado pela primeira na I/O 2022 em maio, descrevendo-o como uma forma de o "ajudar a controlar facilmente se as suas informações de identificação pessoal podem ser encontradas nos resultados da Pesquisa".

Portanto, se encontrar um resultado com o seu número de telefone, morada ou e-mail, deverá clicar no menu de três pontos no canto superior direito, que irá dar acesso a um menu "Sobre este resultado", com uma nova opção "Remover resultado" na parte inferior do ecrã.

Irá surgir então uma caixa de diálogo, com as opções indicadas acima e o utilizador apenas tem que escolher a opção pretendida. É depois possível monitorizar a solicitação num novo menu da app da Google, "Resultados pessoais".

Nem todas as informações serão removidas das pesquisas

Segundo a Google, no entanto, nem todas as informações serão removidas.

É importante perceber que, quando recebermos solicitações de remoção, iremos avaliar todo o conteúdo da página da Web para garantir que não estamos a limitar a disponibilidade de outras informações amplamente úteis, por exemplo, em artigos de notícias. E, claro, remover as informações de contacto da Pesquisa Google não as remove da Web, e é por isso que pode entrar em contacto diretamente com o site que hospeda a informação, se estiver confortável para o fazer.

O novo recurso foi lançado para um número limitado de utilizadores nos EUA e na Europa, segundo 9to5Google. Até que seja disponibilizado de forma global, poderá solicitar a remoção de outras informações de identificação pessoal ou conteúdo de doxxing da Pesquisa Google através do método já existente.