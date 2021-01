Google diz que vai atualizar as apps iOS com detalhes de privacidade a partir desta semana

Depois de ter sido apontado como estranho o comportamento da Google em relação às aplicações para iOS, a empresa já respondeu. Conforme foi notado, a Google desde que a Apple implementou uma medida nova de privacidade, deixou de atualizar as suas aplicações no sistema operativo da Apple. Gerou-se uma dúvida se seria com receio que os utilizadores vissem mais que o que se pensa que a empresa recolhe da atividade com as suas apps.

A obrigatoriedade que a Apple implementou na atualização das apps desde dezembro passado, mostrou uma realidade impressionante da atividade de muitas aplicações, assustador mesmo!

Google responde que vai atualizar as suas apps já esta semana

A Apple, desde o início de dezembro, convidou todos os programadores de apps para iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS a preencher a nova caixa de privacidade quando atualizarem as suas aplicações. Assim, através desta nova secção no formulário do software, as empresas são obrigadas a publicar que dados recolhem para rastrear dos utilizadores.

Conforme podemos ver num caso prático, a app do Facebook, esta nova funcionalidade informa que a app irá recolher os dados relacionados com compras, identificado­res, dados de utilização, diagnósticos, informações de contacto, conteúdo do utilizador, histórico de pesquisa, entre muitos outros. Veja o vídeo para perceber como de facto de torna assustador, mas agora transparente ao utilizador.

A Google anunciou que vai atualizar as suas aplicações iOS com detalhes de privacidade a partir desta semana.

Embora possa parecer que a Google está a contornar as novas regras da Apple, também devemos ter cuidado para não ler muito sobre o tempo de atualização. Uma desaceleração nas atualizações das aplicações em dezembro não é incomum de forma alguma.

Referiu um porta-voz da Google, que também confirmou que a empresa tem um plano para adicionar rótulos de privacidade no seu catálogo de apps.

