Google Chrome: Extensões para tirar mais partido da sua conta Netflix

O serviço de streaming da Netflix é um dos mais usados e que apresenta novas produções e de qualidade com regularidade. Pode assistir a uma enorme quantidade de filmes, séries, documentários ou desenhos animados, seja no smartphone, na TV ou no PC.

Para qualquer um destes casos, existem extensões para o browser que o vão ajudar a tirar mais partido da sua conta Netflix.

Com uma enorme quantidade de títulos, nem sempre é fácil encontrar o algo específico. Esta extensão é uma excelente opção para quem procura conteúdo de uma categoria específica, uma vez que as categorias que se encontram na aplicação são demasiado vagas.

Semelhante à All Netflix Categories, existe a FindFlix: Netflix Secret Category Finder que funciona de forma semelhante. Em ambos os casos é possível marcar categorias como favoritas, para que não tenha que perder tempo com as pesquisas.

Esta extensão permite ver os conteúdos do sincronizado com os seus amigos. Assim, todos podem ver o mesmo filme ou série ao mesmo tempo, independentemente da localização de cada um.

Além disso, esta ferramenta adiciona ainda um chat que lhe permite comentar com os seus amigos em tempo real o desenrolar da história, além de se manter entre episódios da mesma série.

O serviço de streaming prepara-se para adicionar ao serviço a função de acelerar ou abrandar a velocidade de reprodução dos vídeos. No entanto, ainda se encontra apenas em fase de testes. Alguns utilizadores já têm o recurso disponível, mas a maioria ainda não.

Portanto, se quer acelerar ou abrandar as séries e filmes que vê, comece por esta extensão. É também compatível com Amazon Prime, YouTube e muitos outros serviços.

Se tem interesse em aprender mais de um idioma com recurso a séries e filmes, então esta pode ser uma boa ajuda, principalmente se ainda não consegue acompanhar as legendas no idioma original da série.

Com o NflxMultiSubs surgem as legendas com o idioma que escolheu por definição na conta, e depois surgem as legendas no idioma original da série.

Aproveite estas sugestões