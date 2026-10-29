GNR lança alerta para todos por causa de pedidos de votos em crianças no WhatsApp

Uma mensagem aparentemente inofensiva, a pedir ajuda para votar numa criança num concurso, está a ser utilizada numa burla que circula no WhatsApp. A Guarda Nacional Republicana (GNR) alerta para este esquema, que procura explorar a vontade de ajudar e a confiança entre amigos e familiares.

Burla do “Vote no meu filho” pode comprometer contas de WhatsApp

O esquema começa com uma mensagem que pede um voto para uma criança que, alegadamente, participa num concurso para ganhar um prémio ou uma bolsa de estudos. O pedido pode referir o filho do próprio remetente ou a filha de um amigo, sendo acompanhado por uma ligação para uma suposta página de votação.

O perigo está no facto de a mensagem poder chegar através de um contacto conhecido. No entanto, essa pessoa pode já ter sido vítima da burla, permitindo aos criminosos utilizar a sua conta para contactar outros utilizadores.

Segundo o alerta da GNR, os burlões aproveitam a componente emocional destas mensagens para reduzir a desconfiança das vítimas e levá-las a seguir as instruções apresentadas.

Como funciona o esquema?

A ligação incluída na mensagem pode encaminhar a vítima para uma página de votação falsa. Durante o processo, podem ser solicitados o número de telemóvel e códigos ou procedimentos de autenticação do WhatsApp.

O objetivo pode passar por associar um dispositivo controlado pelos criminosos à conta da vítima, dando-lhes acesso às conversas e à possibilidade de enviarem mensagens em seu nome. Desta forma, os burlões conseguem continuar a espalhar o esquema e, eventualmente, pedir dinheiro aos contactos da pessoa comprometida.

Por isso, mesmo que a mensagem pareça legítima e tenha sido enviada por alguém conhecido, é importante confirmar a sua autenticidade antes de abrir a ligação ou seguir qualquer instrução.

Como se proteger desta burla?

A GNR recomenda que os utilizadores parem e confirmem a legitimidade dos pedidos antes de agir. Entre os principais cuidados a ter estão:

Desconfie de pedidos inesperados: tenha especial atenção a mensagens que pedem votos em concursos desconhecidos.

tenha especial atenção a mensagens que pedem votos em concursos desconhecidos. Confirme com o remetente: contacte a pessoa por telefone ou através de outro canal de confiança.

contacte a pessoa por telefone ou através de outro canal de confiança. Não partilhe códigos de verificação: nunca forneça códigos recebidos por SMS nem siga instruções de autenticação que não compreenda.

nunca forneça códigos recebidos por SMS nem siga instruções de autenticação que não compreenda. Tenha cuidado com códigos QR: não leia códigos QR nem associe dispositivos à sua conta sem confirmar a origem e a finalidade do pedido.

não leia códigos QR nem associe dispositivos à sua conta sem confirmar a origem e a finalidade do pedido. Não reencaminhe mensagens suspeitas: evite contribuir para a propagação da fraude.

Se suspeitar que a sua conta foi comprometida, consulte a secção Dispositivos associados do WhatsApp e termine as sessões que não reconhecer. Ative também a verificação em dois passos e alerte os seus contactos caso tenham sido enviadas mensagens suspeitas em seu nome.

A mensagem da GNR é simples: a vontade de ajudar não deve substituir a prudência. Antes de votar numa criança através de uma ligação recebida no WhatsApp, pare e confirme se o pedido é verdadeiro.