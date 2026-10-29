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GNR lança alerta para todos por causa de pedidos de votos em crianças no WhatsApp

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Uma mensagem aparentemente inofensiva, a pedir ajuda para votar numa criança num concurso, está a ser utilizada numa burla que circula no WhatsApp. A Guarda Nacional Republicana (GNR) alerta para este esquema, que procura explorar a vontade de ajudar e a confiança entre amigos e familiares.

GNR lança alerta para todos por causa de pedidos de votos em crianças

Burla do “Vote no meu filho” pode comprometer contas de WhatsApp

O esquema começa com uma mensagem que pede um voto para uma criança que, alegadamente, participa num concurso para ganhar um prémio ou uma bolsa de estudos. O pedido pode referir o filho do próprio remetente ou a filha de um amigo, sendo acompanhado por uma ligação para uma suposta página de votação.

O perigo está no facto de a mensagem poder chegar através de um contacto conhecido. No entanto, essa pessoa pode já ter sido vítima da burla, permitindo aos criminosos utilizar a sua conta para contactar outros utilizadores.

Segundo o alerta da GNR, os burlões aproveitam a componente emocional destas mensagens para reduzir a desconfiança das vítimas e levá-las a seguir as instruções apresentadas.

Como funciona o esquema?

A ligação incluída na mensagem pode encaminhar a vítima para uma página de votação falsa. Durante o processo, podem ser solicitados o número de telemóvel e códigos ou procedimentos de autenticação do WhatsApp.

O objetivo pode passar por associar um dispositivo controlado pelos criminosos à conta da vítima, dando-lhes acesso às conversas e à possibilidade de enviarem mensagens em seu nome. Desta forma, os burlões conseguem continuar a espalhar o esquema e, eventualmente, pedir dinheiro aos contactos da pessoa comprometida.

Por isso, mesmo que a mensagem pareça legítima e tenha sido enviada por alguém conhecido, é importante confirmar a sua autenticidade antes de abrir a ligação ou seguir qualquer instrução.

Como se proteger desta burla?

A GNR recomenda que os utilizadores parem e confirmem a legitimidade dos pedidos antes de agir. Entre os principais cuidados a ter estão:

  • Desconfie de pedidos inesperados: tenha especial atenção a mensagens que pedem votos em concursos desconhecidos.
  • Confirme com o remetente: contacte a pessoa por telefone ou através de outro canal de confiança.
  • Não partilhe códigos de verificação: nunca forneça códigos recebidos por SMS nem siga instruções de autenticação que não compreenda.
  • Tenha cuidado com códigos QR: não leia códigos QR nem associe dispositivos à sua conta sem confirmar a origem e a finalidade do pedido.
  • Não reencaminhe mensagens suspeitas: evite contribuir para a propagação da fraude.

Se suspeitar que a sua conta foi comprometida, consulte a secção Dispositivos associados do WhatsApp e termine as sessões que não reconhecer. Ative também a verificação em dois passos e alerte os seus contactos caso tenham sido enviadas mensagens suspeitas em seu nome.

A mensagem da GNR é simples: a vontade de ajudar não deve substituir a prudência. Antes de votar numa criança através de uma ligação recebida no WhatsApp, pare e confirme se o pedido é verdadeiro.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
GNR WhatsApp

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