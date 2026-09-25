GNR alerta para nova burla que usa fotografias falsas de pessoas desaparecidas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) divulgou um alerta nas redes sociais sobre um modus operandi que tem vindo a ser identificado em Portugal e que visa familiares e amigos de pessoas desaparecidas, explorando a angústia gerada pela situação para tentar obter dinheiro através de burla.

De acordo com a GNR, os suspeitos contactam familiares ou amigos de pessoas desaparecidas depois de estes recorrerem às redes sociais ou a outros meios públicos para divulgar o caso. A partir da informação tornada pública, como fotografias, características físicas, circunstâncias do desaparecimento ou contactos, os burlões constroem uma narrativa, na qual podem:

Afirmar ter informações sobre o paradeiro da pessoa desaparecida;

Fazer-se passar por ela;

Apresentar imagens que aparentam demonstrar que esta se encontra viva, mas ferida e em local isolado, sem cuidados médicos.

A GNR sublinha que estas fotografias podem ser produzidas ou manipuladas através de Inteligência Artificial, tornando o engano ainda mais difícil de detetar a olho nu.

Depois, o contacto tende a evoluir para pedidos de dinheiro ou ameaças, podendo mesmo chegar à criação de um falso cenário de rapto ou sequestro, para pressionar a vítima a pagar.

A GNR deixa um conjunto de recomendações para quem, sendo familiar ou amigo de uma pessoa desaparecida, for contactado com este tipo de informação:

Não tente investigar ou confirmar a informação por iniciativa própria;

Não efetue qualquer tipo de pagamento;

Não forneça novos dados pessoais ou informações sobre a família.

É igualmente importante guardar todas as mensagens, fotografias, números de telefone ou perfis utilizados no contacto, uma vez que esse material pode ser essencial para a investigação. Por fim, a GNR apela a que as autoridades sejam contactadas de imediato, com a transmissão de toda a informação recebida.

Divulgar continua a ser importante

Apesar do risco identificado, a GNR reforça que a divulgação pública de um desaparecimento continua a ser fundamental para aumentar a possibilidade de localizar a pessoa. No entanto, pede que se tenha em conta que qualquer informação recebida posteriormente, por essa via, pode ser falsa.