Quantcast
Notícias

GNR alerta para nova burla que usa fotografias falsas de pessoas desaparecidas

0 Comentários

A Guarda Nacional Republicana (GNR) divulgou um alerta nas redes sociais sobre um modus operandi que tem vindo a ser identificado em Portugal e que visa familiares e amigos de pessoas desaparecidas, explorando a angústia gerada pela situação para tentar obter dinheiro através de burla.

De acordo com a GNR, os suspeitos contactam familiares ou amigos de pessoas desaparecidas depois de estes recorrerem às redes sociais ou a outros meios públicos para divulgar o caso. A partir da informação tornada pública, como fotografias, características físicas, circunstâncias do desaparecimento ou contactos, os burlões constroem uma narrativa, na qual podem:

  • Afirmar ter informações sobre o paradeiro da pessoa desaparecida;
  • Fazer-se passar por ela;
  • Apresentar imagens que aparentam demonstrar que esta se encontra viva, mas ferida e em local isolado, sem cuidados médicos.

A GNR sublinha que estas fotografias podem ser produzidas ou manipuladas através de Inteligência Artificial, tornando o engano ainda mais difícil de detetar a olho nu.

Depois, o contacto tende a evoluir para pedidos de dinheiro ou ameaças, podendo mesmo chegar à criação de um falso cenário de rapto ou sequestro, para pressionar a vítima a pagar.

O que fazer em caso de contacto

A GNR deixa um conjunto de recomendações para quem, sendo familiar ou amigo de uma pessoa desaparecida, for contactado com este tipo de informação:

  • Não tente investigar ou confirmar a informação por iniciativa própria;
  • Não efetue qualquer tipo de pagamento;
  • Não forneça novos dados pessoais ou informações sobre a família.

É igualmente importante guardar todas as mensagens, fotografias, números de telefone ou perfis utilizados no contacto, uma vez que esse material pode ser essencial para a investigação. Por fim, a GNR apela a que as autoridades sejam contactadas de imediato, com a transmissão de toda a informação recebida.

Divulgar continua a ser importante

Apesar do risco identificado, a GNR reforça que a divulgação pública de um desaparecimento continua a ser fundamental para aumentar a possibilidade de localizar a pessoa. No entanto, pede que se tenha em conta que qualquer informação recebida posteriormente, por essa via, pode ser falsa.

PUB
Autor: Ana Sofia Neto
Partilhar:
Tags:
burla GNR

PUB.

Questão Semanal

O Estado deve criar uma conta de poupança para a reforma para todas as crianças?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
Quanto pode poupar com um carro elétrico? Este novo simulador gratuito faz as contas
Artigo anterior

Quanto pode poupar com um carro elétrico? Este novo simulador gratuito faz as contas
PUB

Comentários

0

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

PUB
Aviso:

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.