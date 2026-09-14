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Gigante do carvão não abranda e continua a construir novas centrais

· Motores/Energia 3 Comentários

Imagem: Bloomberg

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Max says:
    14 de Setembro de 2026 às 17:12

    O mix de eletricidade na China em 2025
    – Carvão 58%
    – Hídrica 13%
    – Eólica 11%
    – Solar 11%
    – Nuclear 4,6%
    – Gás 2 a 3%
    Mas os dados do post em capacidade das centrais a carvão (em Gw), que aumenta, não dão a ideia real da produção elétrica com origem no carvão (em GWh, TWh), que diminui.
    – Capacidade instalada (carvão): 1.180-1.200 GW (2024), 1.260-1280 GH (2025), adição de 75 GW
    – Geração de eletricidade (carvão): 5.400-5.500 TWh (2024), 5.330-5.430 TWh (2025), queda anual de 1,6% (71-90 TWh)
    Quota na matriz elétrica: 62% (2024), 58% (2025)
    Por volta do meio dia, de maior produção de energia solar fotovoltaica há centrais a carvão que só não não desligadas dados os elevados custos da sua paragem e reinicialização (mas podem ter que fornecer eletricidade a preços próximos de zero).

    Responder
  2. José Carlos says:
    14 de Setembro de 2026 às 17:27

    Agora é pensar mais a montante, isto é, como são produzidas as baterias que alimentam os veículos elétricos (VE´s), e mesmo a construção de tais veículos, grande parte da cadeia de produção chinesa de VE assenta em energia derivada do carvão. Não basta só olhar para a parte de trás do VE e pensar: “Ahhh… Não emite gases…”

    Responder

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