Ghost in the Shell: a anatomia de um Pentester LLM Autónomo
O domínio da cibersegurança está a passar por uma transição estrutural. Os Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLMs) estão a evoluir rapidamente de chatbots passivos e consultivos para participantes ativos e dinâmicos nas operações de segurança ofensiva. Conheça a anatomia de um Pentester LLM Autónomo.
Historicamente, os testes de intrusão (penetration testing) encontravam-se limitados pela carga cognitiva imposta aos operadores humanos de segurança, pelos custos financeiros proibitivos do trabalho especializado e pela rigidez dos scripts de automatização determinística. A integração de agentes autónomos baseados em LLM altera fundamentalmente este paradigma, introduzindo compreensão semântica, raciocínio lógico em múltiplos passos e orquestração dinâmica de ferramentas ao longo de todo o ciclo de vida da avaliação de segurança.
Investigações recentes sugerem que os LLMs modernos possuem conhecimento de segurança integrado suficiente para conduzir operações de teste autónomas sem a necessidade de conhecimento de domínio prévio injetado via Geração Aumentada por Recuperação (RAG). Os aspetos económicos são igualmente impressionantes: diversos estudos reportam a auditoria e comprometimento de ambientes de teste complexos a custos de computação em nuvem extremamente reduzidos.
Apesar destes avanços, persiste um desafio operacional primário nas operações de segurança: a tradução de descobertas teóricas brutas em validação acionável de riscos.
Objetivo da reprodução automatizada de vulnerabilidades
O objetivo fundamental das operações de segurança automatizadas é a Reprodução Automatizada de Vulnerabilidades — a transformação sistemática e autónoma de relatórios de vulnerabilidade em linguagem natural não estruturada e de resultados de scanners em explorações executáveis de Prova de Conceito (PoC – Proof of Concept) que validam as ameaças em ambientes operacionais reais.
Integração Fundamental de Agentes e Arquiteturas Swarm
Para operar além de interfaces baseadas em chat e sem estado (stateless), os sistemas autónomos de testes de intrusão dependem de protocolos padronizados e estruturas de orquestração distribuída que ligam diretamente os motores de raciocínio aos ambientes de destino.
O Model Context Protocol (MCP)
Originalmente proposto e padronizado pela Anthropic em 2024, o Model Context Protocol (MCP) atua como a interface fundamental que liga os motores de raciocínio de LLMs a ambientes computacionais externos. O MCP disponibiliza uma interface de execução estruturada que permite aos LLMs invocar ferramentas de cibersegurança especializadas, consultar bases de dados dinâmicas e manipular tráfego de rede sem alucinar sintaxes de comandos.
Em fluxos de trabalho ativos de testes de intrusão, o MCP permite que clientes de IA de ambiente de trabalho se interliguem diretamente com máquinas de estados dinâmicas, tais como o histórico do proxy HTTP de um scanner de vulnerabilidades web. Ao estabelecer pontes com utilitários como o supergateway através de Server-Sent Events (SSE) ou interfaces STDIO, o MCP conecta ambientes de execução locais diretamente a backends de IA remotos ou locais.
Esta ponte gere as transições de estado de forma transparente: ao ler o histórico do proxy, o LLM emite pedidos de protocolo estruturados via MCP para recuperar pares de pedido-resposta HTTP, analisar parâmetros de cabeçalho, inspecionar cookies e injetar parâmetros modificados nos separadores do repeater. O modelo recebe respostas brutas de stdout/stderr através da ponte SSE/STDIO, permitindo-lhe avaliar iterativamente as alterações no estado da aplicação sem exigir que os operadores humanos transfiram manualmente registos de terminal ou tráfego HTTP para um comando do modelo.
Sistemas Multi-Agente (MAS) e o Protocolo Agent-to-Agent (A2A) da Google
Os LLMs monolíticos individuais falham sistematicamente quando submetidos a horizontes operacionais alargados. Sofrem de exaustão da janela de contexto, degradação do raciocínio e penalizações severas de desempenho quando presos em ciclos repetitivos e improdutivos de depuração (debugging). Consequentemente, as arquiteturas ofensivas avançadas empregam Sistemas Multi-Agente (MAS), implementando swarms especializados onde cada agente se foca exclusivamente em tarefas operacionais de um domínio específico.
O protocolo Agent-to-Agent (A2A) da Google facilita esta coordenação multi-agente. Dentro de um ecossistema A2A, cada agente expõe um AgentCard, um documento JSON servido num endpoint conhecido que funciona como uma especificação OpenAPI descrevendo as capacidades, parâmetros e interfaces de comunicação do agente.
Um swarm típico de segurança orquestrado via A2A opera através de uma delegação estruturada de tarefas:
- 1. Um agente cliente estratégico primário formula a campanha de ataque global com base no âmbito do alvo.
- 2. O agente estratégico delega a execução a agentes específicos de cada domínio; por exemplo, um Agente de Reconhecimento dedicado executa força bruta a diretórios, varredura de portas (port scanning) e análise de código JavaScript.
- 3. Ao descobrir um endpoint alvo, um Agente de Exploração recebe o contexto através da sua interface AgentCard para sintetizar e executar payloads especializados de injeção SQL (SQLi) ou execução remota de código (RCE).
Embora esta divisão de trabalho previna a exaustão do contexto e permita a execução paralela de tarefas, os swarms A2A introduzem novas fronteiras de segurança e vetores de ataque nas relações de confiança entre agentes:
- Envenenamento de Competências (Skill Poisoning): Um atacante manipula os parâmetros de uma ferramenta ou os dados operacionais no ambiente de um agente a montante para injetar instruções maliciosas através da fronteira de confiança, envenenando os fluxos de trabalho do agente a jusante.
- Sobreposição de Ferramentas (Tool Shadowing): Um ator malicioso regista um agente ou ferramenta não autorizada com um descritor idêntico ao de um agente legítimo do sistema na rede A2A, sequestrando efetivamente os fluxos de execução e intercetando telemetria sensível entre agentes.
Análise Aprofundada: Principais Frameworks Autónomas de Pentesting
As estruturas (frameworks) de IA ofensiva variam significativamente no seu design arquitetónico, equilibrando uma integração profunda de proxy com a execução de shell leve em ambientes isolados (sandboxed).
Matriz Comparativa de Frameworks
|Framework
|Arquitetura Principal
|Inovação / Mecanismo Chave
|Âmbito de Ferramentas e Capacidades
|Área de Foco Principal
|PentestGPT v2
|Sistema de agente único operando num ambiente Docker-first.
|Pesquisa em Árvore de Ataque Guiada por Evidências (EGATS) combinada com Avaliação da Dificuldade das Tarefas (TDA).
|38 ferramentas de segurança tipificadas e integradas com esquemas rigorosos de entrada/saída.
|Testes de intrusão autónomos end-to-end e exploração de Active Directory.
|Burp AI Agent
|Extensão com Model Context Protocol (MCP) integrado para o Burp Suite.
|Perfis de Agente em Markdown (Pentester, Bughunter, Auditor) e 3 Modos de Privacidade.
|Acesso a mais de 53 ferramentas nativas do Burp Suite em 7 backends de IA suportados.
|Manipulação de pedidos ao nível do proxy, scanning ativo e triagem automatizada de bug bounty.
|hackingBuddyGPT
|Executor Python leve (<50 linhas de código principal).
|Ciclo de seguimento SlidingCliHistory combinado com execução direta de comandos via SSH/shell.
|Execução direta de utilitários standard de linha de comandos Linux e shell.
|Execução de comandos em sandbox, escalamento de privilégios em Linux e testes de APIs REST.
PentestGPT v2 (Planeamento Consciente da Dificuldade)
A análise empírica dos primeiros sistemas de testes de intrusão baseados em LLM revelou dois modos distintos de falha:
- • Falhas do Tipo A (Lacunas de Capacidade): Falhas de engenharia resolvíveis onde o agente invoca ferramentas com parâmetros CLI incorretos, interpreta mal as saídas do terminal ou carece de conhecimento básico sobre a sintaxe das ferramentas.
- • Falhas do Tipo B (Barreiras de Complexidade): Falhas arquitetónicas onde os agentes falham ao longo de cadeias de ataque extensas devido à incapacidade de estimar em tempo real a dificuldade da tarefa, levando-os a comprometer excessivamente os tokens de contexto em caminhos de ataque inviáveis.
Para resolver as falhas do Tipo A, o PentestGPT v2 introduz uma Camada de Ferramentas e Competências que contém 38 ferramentas tipificadas vinculadas por esquemas rígidos de entrada e saída.
Para resolver as falhas do Tipo B, a estrutura implementa uma Pesquisa em Árvore de Ataque Guiada por Evidências (EGATS) acoplada a um mecanismo de Avaliação da Dificuldade das Tarefas (TDA). O TDA calcula continuamente a viabilidade de um vetor de ataque ao longo de quatro dimensões mensuráveis:
- 1. Estimativa do Horizonte: O número previsto de passos de execução restantes para alcançar o comprometimento.
- 2. Confiança nas Evidências: A validade técnica dos indicadores retornados por execuções anteriores de ferramentas.
- 3. Carga de Contexto: O consumo atual de tokens em relação à capacidade máxima da janela de contexto.
- 4. Sucesso Histórico: As taxas empíricas de sucesso em nós de destino semelhantes em execuções históricas.
Ao avaliar estas quatro métricas, o TDA orienta diretamente a gestão de contexto e a poda da árvore de pesquisa. Quando a pontuação do TDA desce abaixo de um limite dinâmico, o sistema executa a poda ativa de tokens, descartando registos de stdout de baixa confiança da janela de contexto e forçando uma operação de transição de nó na árvore de ataque. Isto impede que o modelo esgoste a sua janela de contexto em vetores sem saída e redireciona a execução para ramos de ataque com maior probabilidade de sucesso.
Burp AI Agent (Integração de IA ao Nível do Proxy)
A extensão burp-ai-agent integra o raciocínio de LLM diretamente nos fluxos de trabalho profissionais de auditoria web através de um servidor MCP incorporado que suporta sete backends (incluindo modelos locais via Ollama/LM Studio e APIs na nuvem como Claude, Gemini e OpenAI).
A estrutura utiliza Perfis de Agente locais em Markdown para alterar dinamicamente o mandato operacional do modelo:
- Perfil Pentester: Prioriza a descoberta de vulnerabilidades de alto impacto, a exploração sistemática e a geração de PoC.
- Perfil Bughunter: Otimiza para a pontuação imediata de severidade, validação de impacto e relatórios de submissão formatados.
- Perfil Auditor: Foca-se na conformidade regulamentar, validação de controlos e lacunas defensivas.
O modelo interage com o tráfego web através de mais de 53 ferramentas especializadas divididas em quatro categorias funcionais:
- Histórico e Pedidos: Pesquisa nos registos do proxy via proxy_http_history_regex, análise de respostas via response_parse e identificação de parâmetros refletidos com find_reflected.
- Manipulação Ativa: Modificação e emissão de pedidos HTTP arbitrários utilizando repeater_tab_with_payload.
- Testes Fora de Banda (Out-of-Band): Implementação de payloads e consulta de registos de interação via collaborator_generate e collaborator_poll para detetar SSRF cego ou SQLi cego.
- Scanning: Lançamento de varreduras automatizadas via scan_audit_start_mode.
Para impor a governação de dados corporativos, a extensão inclui três Modos de Privacidade (STRICT, BALANCED, OFF) que ocultam cabeçalhos HTTP sensíveis e Informações de Identificação Pessoal (PII) antes de transmitir a telemetria para fornecedores externos de LLM.
hackingBuddyGPT (Execução Minimalista em Sandbox)
Em contraste com arquiteturas empresariais pesadas, o hackingBuddyGPT demonstra que os agentes autónomos podem ser construídos utilizando bases de código minimalistas (<50 linhas de código Python). Conectando-se aos alvos via SSH ou shells locais, a estrutura utiliza uma classe SlidingCliHistory para manter um buffer circulante dos comandos executados e das respostas do terminal. Este histórico impede que o LLM entre em ciclos de execução infinitos, forçando o modelo a avaliar as falhas de comandos anteriores antes de sintetizar novas entradas no terminal.
Paradigmas de Reprodução e Execução Automatizada de Vulnerabilidades
A conversão de relatórios de vulnerabilidade em linguagem natural em scripts executáveis de Prova de Conceito (PoC) representa o maior obstáculo técnico nas operações autónomas de segurança.
A Lacuna de Capacidade e a Adaptação Ambiental
Os sistemas automatizados de segurança tradicionais dependem fortemente do Processamento de Linguagem Natural (PLN) para extrair entidades básicas (ex.: URLs alvo, nomes de parâmetros) de relatórios CVE e preencher modelos rígidos de exploração pré-definidos. Esta abordagem falha quando aplicada a vulnerabilidades web complexas, de múltiplos passos ou baseadas em lógica.
Embora os LLMs modernos possuam fortes capacidades de raciocínio dinâmico, o seu principal estrangulamento operacional é a adaptação ambiental. Desencadear uma exploração web de forma fiável exige o estabelecimento de estados de autenticação específicos, a gestão de cookies de sessão complexos e a navegação por arquiteturas de múltiplos serviços.
Avaliações empíricas mostram que o desempenho dos agentes autónomos LLM degrada-se em mais de um terço quando lhes são fornecidos detalhes de autenticação incompletos. Os modelos geram frequentemente scripts de exploração sintaticamente corretos que falham na execução ao vivo devido a tokens de sessão não tratados, cabeçalhos em falta ou dependências de rede mal configuradas.
A Arquitetura de Duplo Ciclo Cve2PoC
Para evitar que os agentes fiquem presos em ciclos infinitos de depuração de código, estruturas avançadas como a Cve2PoC utilizam um paradigma Planeamento-Execução-Avaliação que segrega rigorosamente o planeamento estratégico do ataque da execução tática do código.
A arquitetura Cve2PoC é composta por três módulos principais:
- 1. Planeador Estratégico: Emprega um InsightAgent (utilizando prompts orientados por esquema para extrair requisitos de exploração), um CodeAnalyzer (aproveitando ferramentas de análise estática como o Semgrep) e um PlannerAgent para formular uma estratégia de ataque estruturada com oráculos de sucesso definidos.
- 2. Executor Tático: Um PoCSynthesizerAgent elabora o código de exploração executável, o qual é executado por um ExecutorAgent em backends isolados em contentores (ex.: docker_executor ou node_executor).
- 3. Refinador Adaptativo: Implementa um encaminhamento de feedback bidimensional com base na classificação das falhas de execução:
- • O Ciclo Tático: Se a execução falhar devido a erros de sintaxe, dependências em falta ou timeouts de execução, o feedback é encaminhado internamente para o Executor Tático para corrigir a implementação do código sem alterar a estratégia global.
- • O Ciclo Estratégico: Se o script de exploração for executado sem erros mas falhar o oráculo de sucesso, o feedback é escalado para o Planeador Estratégico através do Refinador Adaptativo. O planeador descarta a hipótese falhada e formula um vetor de ataque inteiramente novo.
Em avaliações de referência (benchmarks) em conjuntos de dados como o SecBench.js, a arquitetura de duplo ciclo Cve2PoC alcançou uma taxa de sucesso de reprodução de 82.9%, superando significativamente as linhas de base de execução linear.
Validação por Execução Multi-Agente (MAPTA)
Nem todos os pentesters autónomos recorrem a uma pilha de proxy ou de planeamento. O MAPTA (Multi-Agent Penetration Testing AI) segue um caminho diferente: um sistema multi-agente leve e fundamentado em ferramentas cuja característica definidora é que cada descoberta é provada por execução em vez de afirmada a partir de uma correspondência de padrões.
A arquitetura divide-se em três funções principais: Um Coordenador gere o raciocínio dos caminhos de ataque, a orquestração de ferramentas e a síntese de relatórios. Um ou mais agentes Sandbox executam os passos táticos, tais como correr ferramentas ofensivas standard (nmap, ffuf, dirb…) via shell e Python dentro de um contentor Docker partilhado por trabalho, cada um com um contexto LLM isolado para que o próprio contexto do Coordenador permaneça limpo. Um agente de Validação dedicado consome então cada Prova de Conceito candidata e reexecuta-a de ponta a ponta, retornando aprovação/falha com evidências. Este passo de validação por execução é o ponto central do design: filtra as descobertas teóricas e reduz os falsos positivos a zero, com o risco reconhecido de alguns falsos negativos.
No benchmark XBOW de 104 desafios, o MAPTA resolve 76.9% dos desafios, com resultados perfeitos em SSRF (3/3) e má configuração do lado do servidor, e um desempenho forte em injeção de modelos do lado do servidor (SSTI – 85%, 11/13) e injeção SQL (83%, 5/6). O SQLi cego (0%) e o cross-site scripting (57%) continuam a ser os pontos fracos. A sua contabilização de custos é a mais rigorosa das estruturas analisadas: uma mediana de 0.073$ por tentativa bem-sucedida versus 0.357$ por falha, com o sucesso a correlacionar-se fortemente com a baixa utilização de recursos para justificar limites de interrupção precoce em cerca de 40 chamadas de ferramentas ou 0.30$ por alvo.
Metodologias de Engenharia de Prompts e a Superfície de Ataque dos LLMs
A fiabilidade de um agente de IA ofensiva depende fortemente das suas estruturas subjacentes de prompts. No entanto, conceder a modelos capacidades de execução contra alvos não confiáveis introduz riscos de segurança significativos para a própria infraestrutura de testes.
Técnicas Ofensivas de Engenharia de Prompts
|Técnica
|Conceito Chave
|Aplicação em Pentesting Web
|System Prompting (Prompts do Sistema)
|Imposição de restrições persistentes de alto nível, limites operacionais e formatação de saída ao longo de toda a sessão.
|Mandatar regras de evasão defensiva ou forçar o LLM a fornecer a análise do alvo estritamente em JSON estruturado para processamento a jusante.
|Few-Shot Prompting (Prompts com Exemplos)
|Disponibilização de exemplares emparelhados de entrada/saída dentro da janela de contexto.
|Fornecer pares históricos de código-fonte vulnerável e scripts de PoC funcionais para guiar a geração de explorações contra novos alvos.
|Chain-of-Thought – CoT (Cadeia de Pensamento)
|Solicitação explícita para que o modelo registe o seu raciocínio passo a passo antes de gerar comandos de execução.
|Exigir que o LLM mapeie caminhos completos de fluxo de dados através de uma função vulnerável antes de elaborar o payload de exploração, reduzindo alucinações.
Operacionalmente, o fornecimento de contexto de código-fonte ao nível da função e de restrições orientadas por esquemas altera a eficácia da geração de PoCs, elevando as taxas de sucesso a partir dos níveis de base. Os prompts padrão falham porque os modelos geram payloads sintaticamente plausíveis que violam restrições implícitas da aplicação. Os prompts concebidos com contexto de código forçam o LLM a executar um rastreio do caminho do fluxo de dados antes da síntese: o modelo mapeia as fontes de entrada do utilizador diretamente para os coletores (sinks) de execução vulneráveis, identifica rotinas intermédias de higienização e impõe restrições rígidas de esquema sobre o payload gerado antes de emitir o código.
A Superfície de Ataque dos Agentes de Segurança Autónomos
Quando um agente autónomo de LLM faz a varredura de um alvo não confiável, a aplicação auditada pode transformar a janela de contexto do agente num vetor de ataque.
- • Injeção Direta de Comandos (Direct Prompt Injection): Um atacante submete diretamente instruções maliciosas ao agente através de campos de entrada ou parâmetros de API.
- • Injeção Indireta de Comandos (Indirect Prompt Injection): As instruções maliciosas são incorporadas silenciosamente em conteúdos externos que se espera que o agente processe (ex.: páginas web alvo, comentários HTML, registos de bases de dados ou repositórios de código-fonte).
Se uma aplicação web contiver entradas refletidas ou texto oculto, um atacante pode incorporar payloads especificamente direcionados ao agente de segurança visitante:
|[CAPTURA DE ECRÃ / FIGURA ILUSTRATIVA DO ARTIGO ORIGINAL]
Exemplo de payload de injeção indireta presente no artigo original:
[Captura de ecrã ilustrando uma carga útil de Injeção Indireta de Comandos em HTML com manipulador onerror]
Nota: Esta imagem do artigo original ilustra uma carga útil de Injeção Indireta de Comandos que explora manipuladores de eventos em HTML para coercionar o agente de segurança a exfiltrar dados sensíveis.
Quando o agente de segurança recolhe e processa esta página durante o reconhecimento, ingere a carga útil oculta. O modelo pode executar o comando malicioso no seu ambiente local. Os riscos operacionais secundários são graves: LLMs sem restrições podem ser coagidos a elaborar scripts de exploração que contenham consultas de base de dados não escapadas (injeção SQL coagida durante a síntese de PoC) ou a executar comandos de shell não autorizados diretamente na plataforma de testes de alojamento.
Endurecimento do Sistema e Mitigação
Para proteger os pipelines de IA ofensiva contra o sequestro de contexto, os arquitetos de segurança devem implementar arquiteturas de prompts com zero confiança (zero-trust). Estruturas de higienização padrão (como o LLM Guard e o Prompt Security) devem ser integradas para isolar as respostas de alvos não confiáveis do prompt do sistema, higienizar os dados de DOM/texto recebidos e isolar em sandbox todos os ambientes de execução dos agentes.
Relatórios Automatizados, Remediação e Ecossistema
Além da descoberta de vulnerabilidades e da síntese de explorações, os agentes LLM otimizam a síntese de descobertas e a geração automatizada de correções (patches).
Automatização de Relatórios e Correções
As arquiteturas de segurança modernas utilizam ferramentas determinísticas para a deteção precisa de vulnerabilidades, reservando os LLMs para o processamento de dados não estruturados, análise contextual e geração de relatórios. Os LLMs ingerem registos extensos de scanners, vestígios de execução e históricos brutos de proxies HTTP, convertendo-os automaticamente em relatórios Markdown estruturados, completos com a fundamentação de severidade CVSS e orientações de remediação personalizadas.
Em pipelines de remediação automatizada, os fluxos de trabalho multimodelo facilitam correções controladas:
- 1. Modelos como o Claude ou o Gemini elaboram correções para o código-fonte alvo com base em registos de execução de PoCs validadas.
- 2. Um modelo de raciocínio separado (ex.: Codex) revê a correção proposta para avaliar regressões de segurança e estabilidade operacional.
- 3. A correção verificada é aplicada automaticamente ao repositório da aplicação, reduzindo significativamente o Tempo Médio de Remediação (MTTR) da organização.
Principais Recursos da Indústria
Frameworks Essenciais em Código Aberto
- • PentestGPT (github.com/GreyDGL/PentestGPT): Estrutura autónoma de testes de intrusão com abordagem Docker-first que utiliza mecanismos de pesquisa em árvore de ataque conscientes da dificuldade.
- • Burp AI Agent (github.com/six2dez/burp-ai-agent): Extensão impulsionada por MCP que liga o Burp Suite a 7 backends de IA para análise autónoma de proxy e modificação de pedidos.
- • hackingBuddyGPT (github.com/ipa-lab/hackingBuddyGPT): Estrutura de agente minimalista (<50 linhas de código Python) para execução de shell em sandbox, escalamento de privilégios e testes de APIs.
- • Promptfoo (github.com/promptfoo/promptfoo): Estrutura de avaliação e red-teaming projetada para testar aplicações LLM e prompts de agentes contra injeções de comandos.
- • Rogue (github.com/faizann24/rogue): Agente scanner autónomo de vulnerabilidades web que analisa o comportamento de aplicações e verifica descobertas dinamicamente.
- • OpenHands (github.com/OpenHands/OpenHands): Plataforma aberta para agentes de desenvolvimento de software, amplamente adotada na investigação académica para executar explorações PoC em contentores.
Investigação Académica Fundamental
- • LLM Agents for Automated Web Vulnerability Reproduction: Are We There Yet? (arXiv:2510.14700): Avaliou 20 agentes ao longo de 16 dimensões, testando os três melhores em 80 CVEs do mundo real, estabelecendo que a adaptação ambiental e a gestão de sessões representam os principais pontos de falha na reprodução automatizada.
- • Multi-Agent Penetration Testing AI for the Web (arXiv:2508.20816): Apresenta o MAPTA, um sistema de três funções fundamentado em ferramentas (Coordenador, Sandbox, Validação) que prova cada descoberta por execução de ponta a ponta; reporta 76.9% no benchmark XBOW a uma mediana de 0.073$ por exploração bem-sucedida.
- • Dual-Loop Agent Framework for Vulnerability Reproduction (arXiv:2602.05721): Detalha a arquitetura Cve2PoC, demonstrando como a divisão do planeamento estratégico da execução tática utilizando um mecanismo de feedback de duplo ciclo elimina os ciclos infinitos de depuração.
- • What Makes a Good LLM Agent for Real-world Penetration Testing? (arXiv:2602.17622): Avaliação empírica de 28 sistemas iniciais de testes baseados em LLM, categorizando as falhas em Tipo A (lacunas de capacidade) e Tipo B (barreiras de complexidade), estabelecendo a Avaliação da Dificuldade das Tarefas (TDA) para testes de longo horizonte.
Perspetivas Estratégicas e Considerações Finais
Sob o ponto de vista arquitetónico, os testes de intrusão totalmente autónomos continuam sujeitos a restrições técnicas específicas. Os modelos atuais continuam a sofrer de degradação da memória de contexto ao longo de empenhamentos prolongados, carecem de memória completa sobre os resultados dos comandos e têm dificuldade em inferir variáveis ambientais invisíveis, tais como Web Application Firewalls (WAFs) a descartar silenciosamente sequências específicas de bytes ou tokens de sessão a expirar inesperadamente.
Operacionalmente, a democratização da síntese automatizada de explorações evidencia um dilema contínuo de dupla utilização. Enquanto as barreiras técnicas reduzidas permitem que atores maliciosos automatizem a descoberta de vulnerabilidades à escala, os defensores obtêm capacidades idênticas, permitindo a validação instantânea de correções, testes automatizados de regressão e triagem dinâmica de vulnerabilidades com base na explorabilidade ativa.
Em cenários de implementação real, o futuro da IA ofensiva reside no aumento do envolvimento humano (human-in-the-loop) em vez da substituição completa dos peritos. Ao delegar o reconhecimento repetitivo, a síntese inicial de PoCs e a elaboração de relatórios a agentes autónomos de LLM, os profissionais de segurança podem focar a sua especialização na validação de lógicas de negócio complexas, modelação estratégica de ameaças e design de arquiteturas de segurança de alto nível.
Artigo escrito por João Laranjo da Art Resilia
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