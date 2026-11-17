O domínio da cibersegurança está a passar por uma transição estrutural. Os Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLMs) estão a evoluir rapidamente de chatbots passivos e consultivos para participantes ativos e dinâmicos nas operações de segurança ofensiva. Conheça a anatomia de um Pentester LLM Autónomo.

Historicamente, os testes de intrusão (penetration testing) encontravam-se limitados pela carga cognitiva imposta aos operadores humanos de segurança, pelos custos financeiros proibitivos do trabalho especializado e pela rigidez dos scripts de automatização determinística. A integração de agentes autónomos baseados em LLM altera fundamentalmente este paradigma, introduzindo compreensão semântica, raciocínio lógico em múltiplos passos e orquestração dinâmica de ferramentas ao longo de todo o ciclo de vida da avaliação de segurança.

Investigações recentes sugerem que os LLMs modernos possuem conhecimento de segurança integrado suficiente para conduzir operações de teste autónomas sem a necessidade de conhecimento de domínio prévio injetado via Geração Aumentada por Recuperação (RAG). Os aspetos económicos são igualmente impressionantes: diversos estudos reportam a auditoria e comprometimento de ambientes de teste complexos a custos de computação em nuvem extremamente reduzidos.

Apesar destes avanços, persiste um desafio operacional primário nas operações de segurança: a tradução de descobertas teóricas brutas em validação acionável de riscos.

Objetivo da reprodução automatizada de vulnerabilidades

O objetivo fundamental das operações de segurança automatizadas é a Reprodução Automatizada de Vulnerabilidades — a transformação sistemática e autónoma de relatórios de vulnerabilidade em linguagem natural não estruturada e de resultados de scanners em explorações executáveis de Prova de Conceito (PoC – Proof of Concept) que validam as ameaças em ambientes operacionais reais.

Integração Fundamental de Agentes e Arquiteturas Swarm

Para operar além de interfaces baseadas em chat e sem estado (stateless), os sistemas autónomos de testes de intrusão dependem de protocolos padronizados e estruturas de orquestração distribuída que ligam diretamente os motores de raciocínio aos ambientes de destino.

O Model Context Protocol (MCP)

Originalmente proposto e padronizado pela Anthropic em 2024, o Model Context Protocol (MCP) atua como a interface fundamental que liga os motores de raciocínio de LLMs a ambientes computacionais externos. O MCP disponibiliza uma interface de execução estruturada que permite aos LLMs invocar ferramentas de cibersegurança especializadas, consultar bases de dados dinâmicas e manipular tráfego de rede sem alucinar sintaxes de comandos.

Em fluxos de trabalho ativos de testes de intrusão, o MCP permite que clientes de IA de ambiente de trabalho se interliguem diretamente com máquinas de estados dinâmicas, tais como o histórico do proxy HTTP de um scanner de vulnerabilidades web. Ao estabelecer pontes com utilitários como o supergateway através de Server-Sent Events (SSE) ou interfaces STDIO, o MCP conecta ambientes de execução locais diretamente a backends de IA remotos ou locais.

Esta ponte gere as transições de estado de forma transparente: ao ler o histórico do proxy, o LLM emite pedidos de protocolo estruturados via MCP para recuperar pares de pedido-resposta HTTP, analisar parâmetros de cabeçalho, inspecionar cookies e injetar parâmetros modificados nos separadores do repeater. O modelo recebe respostas brutas de stdout/stderr através da ponte SSE/STDIO, permitindo-lhe avaliar iterativamente as alterações no estado da aplicação sem exigir que os operadores humanos transfiram manualmente registos de terminal ou tráfego HTTP para um comando do modelo.

Sistemas Multi-Agente (MAS) e o Protocolo Agent-to-Agent (A2A) da Google

Os LLMs monolíticos individuais falham sistematicamente quando submetidos a horizontes operacionais alargados. Sofrem de exaustão da janela de contexto, degradação do raciocínio e penalizações severas de desempenho quando presos em ciclos repetitivos e improdutivos de depuração (debugging). Consequentemente, as arquiteturas ofensivas avançadas empregam Sistemas Multi-Agente (MAS), implementando swarms especializados onde cada agente se foca exclusivamente em tarefas operacionais de um domínio específico.

O protocolo Agent-to-Agent (A2A) da Google facilita esta coordenação multi-agente. Dentro de um ecossistema A2A, cada agente expõe um AgentCard, um documento JSON servido num endpoint conhecido que funciona como uma especificação OpenAPI descrevendo as capacidades, parâmetros e interfaces de comunicação do agente.

Um swarm típico de segurança orquestrado via A2A opera através de uma delegação estruturada de tarefas:

1. Um agente cliente estratégico primário formula a campanha de ataque global com base no âmbito do alvo.

Um agente cliente estratégico primário formula a campanha de ataque global com base no âmbito do alvo. 2. O agente estratégico delega a execução a agentes específicos de cada domínio; por exemplo, um Agente de Reconhecimento dedicado executa força bruta a diretórios, varredura de portas (port scanning) e análise de código JavaScript.

O agente estratégico delega a execução a agentes específicos de cada domínio; por exemplo, um Agente de Reconhecimento dedicado executa força bruta a diretórios, varredura de portas (port scanning) e análise de código JavaScript. 3. Ao descobrir um endpoint alvo, um Agente de Exploração recebe o contexto através da sua interface AgentCard para sintetizar e executar payloads especializados de injeção SQL (SQLi) ou execução remota de código (RCE).

Embora esta divisão de trabalho previna a exaustão do contexto e permita a execução paralela de tarefas, os swarms A2A introduzem novas fronteiras de segurança e vetores de ataque nas relações de confiança entre agentes:

Envenenamento de Competências (Skill Poisoning): Um atacante manipula os parâmetros de uma ferramenta ou os dados operacionais no ambiente de um agente a montante para injetar instruções maliciosas através da fronteira de confiança, envenenando os fluxos de trabalho do agente a jusante.

Um atacante manipula os parâmetros de uma ferramenta ou os dados operacionais no ambiente de um agente a montante para injetar instruções maliciosas através da fronteira de confiança, envenenando os fluxos de trabalho do agente a jusante. Sobreposição de Ferramentas (Tool Shadowing): Um ator malicioso regista um agente ou ferramenta não autorizada com um descritor idêntico ao de um agente legítimo do sistema na rede A2A, sequestrando efetivamente os fluxos de execução e intercetando telemetria sensível entre agentes.

Análise Aprofundada: Principais Frameworks Autónomas de Pentesting

As estruturas (frameworks) de IA ofensiva variam significativamente no seu design arquitetónico, equilibrando uma integração profunda de proxy com a execução de shell leve em ambientes isolados (sandboxed).

Matriz Comparativa de Frameworks

Framework Arquitetura Principal Inovação / Mecanismo Chave Âmbito de Ferramentas e Capacidades Área de Foco Principal PentestGPT v2 Sistema de agente único operando num ambiente Docker-first. Pesquisa em Árvore de Ataque Guiada por Evidências (EGATS) combinada com Avaliação da Dificuldade das Tarefas (TDA). 38 ferramentas de segurança tipificadas e integradas com esquemas rigorosos de entrada/saída. Testes de intrusão autónomos end-to-end e exploração de Active Directory. Burp AI Agent Extensão com Model Context Protocol (MCP) integrado para o Burp Suite. Perfis de Agente em Markdown (Pentester, Bughunter, Auditor) e 3 Modos de Privacidade. Acesso a mais de 53 ferramentas nativas do Burp Suite em 7 backends de IA suportados. Manipulação de pedidos ao nível do proxy, scanning ativo e triagem automatizada de bug bounty. hackingBuddyGPT Executor Python leve (<50 linhas de código principal). Ciclo de seguimento SlidingCliHistory combinado com execução direta de comandos via SSH/shell. Execução direta de utilitários standard de linha de comandos Linux e shell. Execução de comandos em sandbox, escalamento de privilégios em Linux e testes de APIs REST.

PentestGPT v2 (Planeamento Consciente da Dificuldade)

A análise empírica dos primeiros sistemas de testes de intrusão baseados em LLM revelou dois modos distintos de falha:

• Falhas do Tipo A (Lacunas de Capacidade): Falhas de engenharia resolvíveis onde o agente invoca ferramentas com parâmetros CLI incorretos, interpreta mal as saídas do terminal ou carece de conhecimento básico sobre a sintaxe das ferramentas.

Falhas de engenharia resolvíveis onde o agente invoca ferramentas com parâmetros CLI incorretos, interpreta mal as saídas do terminal ou carece de conhecimento básico sobre a sintaxe das ferramentas. • Falhas do Tipo B (Barreiras de Complexidade): Falhas arquitetónicas onde os agentes falham ao longo de cadeias de ataque extensas devido à incapacidade de estimar em tempo real a dificuldade da tarefa, levando-os a comprometer excessivamente os tokens de contexto em caminhos de ataque inviáveis.

Para resolver as falhas do Tipo A, o PentestGPT v2 introduz uma Camada de Ferramentas e Competências que contém 38 ferramentas tipificadas vinculadas por esquemas rígidos de entrada e saída.

Para resolver as falhas do Tipo B, a estrutura implementa uma Pesquisa em Árvore de Ataque Guiada por Evidências (EGATS) acoplada a um mecanismo de Avaliação da Dificuldade das Tarefas (TDA). O TDA calcula continuamente a viabilidade de um vetor de ataque ao longo de quatro dimensões mensuráveis:

1. Estimativa do Horizonte: O número previsto de passos de execução restantes para alcançar o comprometimento.

O número previsto de passos de execução restantes para alcançar o comprometimento. 2. Confiança nas Evidências: A validade técnica dos indicadores retornados por execuções anteriores de ferramentas.

A validade técnica dos indicadores retornados por execuções anteriores de ferramentas. 3. Carga de Contexto: O consumo atual de tokens em relação à capacidade máxima da janela de contexto.

O consumo atual de tokens em relação à capacidade máxima da janela de contexto. 4. Sucesso Histórico: As taxas empíricas de sucesso em nós de destino semelhantes em execuções históricas.

Ao avaliar estas quatro métricas, o TDA orienta diretamente a gestão de contexto e a poda da árvore de pesquisa. Quando a pontuação do TDA desce abaixo de um limite dinâmico, o sistema executa a poda ativa de tokens, descartando registos de stdout de baixa confiança da janela de contexto e forçando uma operação de transição de nó na árvore de ataque. Isto impede que o modelo esgoste a sua janela de contexto em vetores sem saída e redireciona a execução para ramos de ataque com maior probabilidade de sucesso.

Burp AI Agent (Integração de IA ao Nível do Proxy)

A extensão burp-ai-agent integra o raciocínio de LLM diretamente nos fluxos de trabalho profissionais de auditoria web através de um servidor MCP incorporado que suporta sete backends (incluindo modelos locais via Ollama/LM Studio e APIs na nuvem como Claude, Gemini e OpenAI).

A estrutura utiliza Perfis de Agente locais em Markdown para alterar dinamicamente o mandato operacional do modelo:

Perfil Pentester: Prioriza a descoberta de vulnerabilidades de alto impacto, a exploração sistemática e a geração de PoC.

Prioriza a descoberta de vulnerabilidades de alto impacto, a exploração sistemática e a geração de PoC. Perfil Bughunter: Otimiza para a pontuação imediata de severidade, validação de impacto e relatórios de submissão formatados.

Otimiza para a pontuação imediata de severidade, validação de impacto e relatórios de submissão formatados. Perfil Auditor: Foca-se na conformidade regulamentar, validação de controlos e lacunas defensivas.

O modelo interage com o tráfego web através de mais de 53 ferramentas especializadas divididas em quatro categorias funcionais:

Histórico e Pedidos: Pesquisa nos registos do proxy via proxy_http_history_regex, análise de respostas via response_parse e identificação de parâmetros refletidos com find_reflected.

Pesquisa nos registos do proxy via proxy_http_history_regex, análise de respostas via response_parse e identificação de parâmetros refletidos com find_reflected. Manipulação Ativa: Modificação e emissão de pedidos HTTP arbitrários utilizando repeater_tab_with_payload.

Modificação e emissão de pedidos HTTP arbitrários utilizando repeater_tab_with_payload. Testes Fora de Banda (Out-of-Band): Implementação de payloads e consulta de registos de interação via collaborator_generate e collaborator_poll para detetar SSRF cego ou SQLi cego.

Implementação de payloads e consulta de registos de interação via collaborator_generate e collaborator_poll para detetar SSRF cego ou SQLi cego. Scanning: Lançamento de varreduras automatizadas via scan_audit_start_mode.

Para impor a governação de dados corporativos, a extensão inclui três Modos de Privacidade (STRICT, BALANCED, OFF) que ocultam cabeçalhos HTTP sensíveis e Informações de Identificação Pessoal (PII) antes de transmitir a telemetria para fornecedores externos de LLM.

hackingBuddyGPT (Execução Minimalista em Sandbox)

Em contraste com arquiteturas empresariais pesadas, o hackingBuddyGPT demonstra que os agentes autónomos podem ser construídos utilizando bases de código minimalistas (<50 linhas de código Python). Conectando-se aos alvos via SSH ou shells locais, a estrutura utiliza uma classe SlidingCliHistory para manter um buffer circulante dos comandos executados e das respostas do terminal. Este histórico impede que o LLM entre em ciclos de execução infinitos, forçando o modelo a avaliar as falhas de comandos anteriores antes de sintetizar novas entradas no terminal.

Paradigmas de Reprodução e Execução Automatizada de Vulnerabilidades

A conversão de relatórios de vulnerabilidade em linguagem natural em scripts executáveis de Prova de Conceito (PoC) representa o maior obstáculo técnico nas operações autónomas de segurança.

A Lacuna de Capacidade e a Adaptação Ambiental

Os sistemas automatizados de segurança tradicionais dependem fortemente do Processamento de Linguagem Natural (PLN) para extrair entidades básicas (ex.: URLs alvo, nomes de parâmetros) de relatórios CVE e preencher modelos rígidos de exploração pré-definidos. Esta abordagem falha quando aplicada a vulnerabilidades web complexas, de múltiplos passos ou baseadas em lógica.

Embora os LLMs modernos possuam fortes capacidades de raciocínio dinâmico, o seu principal estrangulamento operacional é a adaptação ambiental. Desencadear uma exploração web de forma fiável exige o estabelecimento de estados de autenticação específicos, a gestão de cookies de sessão complexos e a navegação por arquiteturas de múltiplos serviços.

Avaliações empíricas mostram que o desempenho dos agentes autónomos LLM degrada-se em mais de um terço quando lhes são fornecidos detalhes de autenticação incompletos. Os modelos geram frequentemente scripts de exploração sintaticamente corretos que falham na execução ao vivo devido a tokens de sessão não tratados, cabeçalhos em falta ou dependências de rede mal configuradas.

A Arquitetura de Duplo Ciclo Cve2PoC

Para evitar que os agentes fiquem presos em ciclos infinitos de depuração de código, estruturas avançadas como a Cve2PoC utilizam um paradigma Planeamento-Execução-Avaliação que segrega rigorosamente o planeamento estratégico do ataque da execução tática do código.

A arquitetura Cve2PoC é composta por três módulos principais:

1. Planeador Estratégico: Emprega um InsightAgent (utilizando prompts orientados por esquema para extrair requisitos de exploração), um CodeAnalyzer (aproveitando ferramentas de análise estática como o Semgrep) e um PlannerAgent para formular uma estratégia de ataque estruturada com oráculos de sucesso definidos.

Emprega um InsightAgent (utilizando prompts orientados por esquema para extrair requisitos de exploração), um CodeAnalyzer (aproveitando ferramentas de análise estática como o Semgrep) e um PlannerAgent para formular uma estratégia de ataque estruturada com oráculos de sucesso definidos. 2. Executor Tático: Um PoCSynthesizerAgent elabora o código de exploração executável, o qual é executado por um ExecutorAgent em backends isolados em contentores (ex.: docker_executor ou node_executor).

Um PoCSynthesizerAgent elabora o código de exploração executável, o qual é executado por um ExecutorAgent em backends isolados em contentores (ex.: docker_executor ou node_executor). 3. Refinador Adaptativo: Implementa um encaminhamento de feedback bidimensional com base na classificação das falhas de execução:

Implementa um encaminhamento de feedback bidimensional com base na classificação das falhas de execução: • O Ciclo Tático: Se a execução falhar devido a erros de sintaxe, dependências em falta ou timeouts de execução, o feedback é encaminhado internamente para o Executor Tático para corrigir a implementação do código sem alterar a estratégia global.

Se a execução falhar devido a erros de sintaxe, dependências em falta ou timeouts de execução, o feedback é encaminhado internamente para o Executor Tático para corrigir a implementação do código sem alterar a estratégia global. • O Ciclo Estratégico: Se o script de exploração for executado sem erros mas falhar o oráculo de sucesso, o feedback é escalado para o Planeador Estratégico através do Refinador Adaptativo. O planeador descarta a hipótese falhada e formula um vetor de ataque inteiramente novo.

Em avaliações de referência (benchmarks) em conjuntos de dados como o SecBench.js, a arquitetura de duplo ciclo Cve2PoC alcançou uma taxa de sucesso de reprodução de 82.9%, superando significativamente as linhas de base de execução linear.

Validação por Execução Multi-Agente (MAPTA)

Nem todos os pentesters autónomos recorrem a uma pilha de proxy ou de planeamento. O MAPTA (Multi-Agent Penetration Testing AI) segue um caminho diferente: um sistema multi-agente leve e fundamentado em ferramentas cuja característica definidora é que cada descoberta é provada por execução em vez de afirmada a partir de uma correspondência de padrões.

A arquitetura divide-se em três funções principais: Um Coordenador gere o raciocínio dos caminhos de ataque, a orquestração de ferramentas e a síntese de relatórios. Um ou mais agentes Sandbox executam os passos táticos, tais como correr ferramentas ofensivas standard (nmap, ffuf, dirb…) via shell e Python dentro de um contentor Docker partilhado por trabalho, cada um com um contexto LLM isolado para que o próprio contexto do Coordenador permaneça limpo. Um agente de Validação dedicado consome então cada Prova de Conceito candidata e reexecuta-a de ponta a ponta, retornando aprovação/falha com evidências. Este passo de validação por execução é o ponto central do design: filtra as descobertas teóricas e reduz os falsos positivos a zero, com o risco reconhecido de alguns falsos negativos.

No benchmark XBOW de 104 desafios, o MAPTA resolve 76.9% dos desafios, com resultados perfeitos em SSRF (3/3) e má configuração do lado do servidor, e um desempenho forte em injeção de modelos do lado do servidor (SSTI – 85%, 11/13) e injeção SQL (83%, 5/6). O SQLi cego (0%) e o cross-site scripting (57%) continuam a ser os pontos fracos. A sua contabilização de custos é a mais rigorosa das estruturas analisadas: uma mediana de 0.073$ por tentativa bem-sucedida versus 0.357$ por falha, com o sucesso a correlacionar-se fortemente com a baixa utilização de recursos para justificar limites de interrupção precoce em cerca de 40 chamadas de ferramentas ou 0.30$ por alvo.

Metodologias de Engenharia de Prompts e a Superfície de Ataque dos LLMs

A fiabilidade de um agente de IA ofensiva depende fortemente das suas estruturas subjacentes de prompts. No entanto, conceder a modelos capacidades de execução contra alvos não confiáveis introduz riscos de segurança significativos para a própria infraestrutura de testes.

Técnicas Ofensivas de Engenharia de Prompts

Técnica Conceito Chave Aplicação em Pentesting Web System Prompting (Prompts do Sistema) Imposição de restrições persistentes de alto nível, limites operacionais e formatação de saída ao longo de toda a sessão. Mandatar regras de evasão defensiva ou forçar o LLM a fornecer a análise do alvo estritamente em JSON estruturado para processamento a jusante. Few-Shot Prompting (Prompts com Exemplos) Disponibilização de exemplares emparelhados de entrada/saída dentro da janela de contexto. Fornecer pares históricos de código-fonte vulnerável e scripts de PoC funcionais para guiar a geração de explorações contra novos alvos. Chain-of-Thought – CoT (Cadeia de Pensamento) Solicitação explícita para que o modelo registe o seu raciocínio passo a passo antes de gerar comandos de execução. Exigir que o LLM mapeie caminhos completos de fluxo de dados através de uma função vulnerável antes de elaborar o payload de exploração, reduzindo alucinações.

Operacionalmente, o fornecimento de contexto de código-fonte ao nível da função e de restrições orientadas por esquemas altera a eficácia da geração de PoCs, elevando as taxas de sucesso a partir dos níveis de base. Os prompts padrão falham porque os modelos geram payloads sintaticamente plausíveis que violam restrições implícitas da aplicação. Os prompts concebidos com contexto de código forçam o LLM a executar um rastreio do caminho do fluxo de dados antes da síntese: o modelo mapeia as fontes de entrada do utilizador diretamente para os coletores (sinks) de execução vulneráveis, identifica rotinas intermédias de higienização e impõe restrições rígidas de esquema sobre o payload gerado antes de emitir o código.

A Superfície de Ataque dos Agentes de Segurança Autónomos

Quando um agente autónomo de LLM faz a varredura de um alvo não confiável, a aplicação auditada pode transformar a janela de contexto do agente num vetor de ataque.

• Injeção Direta de Comandos (Direct Prompt Injection): Um atacante submete diretamente instruções maliciosas ao agente através de campos de entrada ou parâmetros de API.

Um atacante submete diretamente instruções maliciosas ao agente através de campos de entrada ou parâmetros de API. • Injeção Indireta de Comandos (Indirect Prompt Injection): As instruções maliciosas são incorporadas silenciosamente em conteúdos externos que se espera que o agente processe (ex.: páginas web alvo, comentários HTML, registos de bases de dados ou repositórios de código-fonte).

Se uma aplicação web contiver entradas refletidas ou texto oculto, um atacante pode incorporar payloads especificamente direcionados ao agente de segurança visitante:

[CAPTURA DE ECRÃ / FIGURA ILUSTRATIVA DO ARTIGO ORIGINAL]

Exemplo de payload de injeção indireta presente no artigo original:

[Captura de ecrã ilustrando uma carga útil de Injeção Indireta de Comandos em HTML com manipulador onerror]



Nota: Esta imagem do artigo original ilustra uma carga útil de Injeção Indireta de Comandos que explora manipuladores de eventos em HTML para coercionar o agente de segurança a exfiltrar dados sensíveis.

Quando o agente de segurança recolhe e processa esta página durante o reconhecimento, ingere a carga útil oculta. O modelo pode executar o comando malicioso no seu ambiente local. Os riscos operacionais secundários são graves: LLMs sem restrições podem ser coagidos a elaborar scripts de exploração que contenham consultas de base de dados não escapadas (injeção SQL coagida durante a síntese de PoC) ou a executar comandos de shell não autorizados diretamente na plataforma de testes de alojamento.

Endurecimento do Sistema e Mitigação

Para proteger os pipelines de IA ofensiva contra o sequestro de contexto, os arquitetos de segurança devem implementar arquiteturas de prompts com zero confiança (zero-trust). Estruturas de higienização padrão (como o LLM Guard e o Prompt Security) devem ser integradas para isolar as respostas de alvos não confiáveis do prompt do sistema, higienizar os dados de DOM/texto recebidos e isolar em sandbox todos os ambientes de execução dos agentes.

Relatórios Automatizados, Remediação e Ecossistema

Além da descoberta de vulnerabilidades e da síntese de explorações, os agentes LLM otimizam a síntese de descobertas e a geração automatizada de correções (patches).

Automatização de Relatórios e Correções

As arquiteturas de segurança modernas utilizam ferramentas determinísticas para a deteção precisa de vulnerabilidades, reservando os LLMs para o processamento de dados não estruturados, análise contextual e geração de relatórios. Os LLMs ingerem registos extensos de scanners, vestígios de execução e históricos brutos de proxies HTTP, convertendo-os automaticamente em relatórios Markdown estruturados, completos com a fundamentação de severidade CVSS e orientações de remediação personalizadas.

Em pipelines de remediação automatizada, os fluxos de trabalho multimodelo facilitam correções controladas:

1. Modelos como o Claude ou o Gemini elaboram correções para o código-fonte alvo com base em registos de execução de PoCs validadas.

Modelos como o Claude ou o Gemini elaboram correções para o código-fonte alvo com base em registos de execução de PoCs validadas. 2. Um modelo de raciocínio separado (ex.: Codex) revê a correção proposta para avaliar regressões de segurança e estabilidade operacional.

Um modelo de raciocínio separado (ex.: Codex) revê a correção proposta para avaliar regressões de segurança e estabilidade operacional. 3. A correção verificada é aplicada automaticamente ao repositório da aplicação, reduzindo significativamente o Tempo Médio de Remediação (MTTR) da organização.

Principais Recursos da Indústria

Frameworks Essenciais em Código Aberto

• PentestGPT (github.com/GreyDGL/PentestGPT): Estrutura autónoma de testes de intrusão com abordagem Docker-first que utiliza mecanismos de pesquisa em árvore de ataque conscientes da dificuldade.

Estrutura autónoma de testes de intrusão com abordagem Docker-first que utiliza mecanismos de pesquisa em árvore de ataque conscientes da dificuldade. • Burp AI Agent (github.com/six2dez/burp-ai-agent): Extensão impulsionada por MCP que liga o Burp Suite a 7 backends de IA para análise autónoma de proxy e modificação de pedidos.

Extensão impulsionada por MCP que liga o Burp Suite a 7 backends de IA para análise autónoma de proxy e modificação de pedidos. • hackingBuddyGPT (github.com/ipa-lab/hackingBuddyGPT): Estrutura de agente minimalista (<50 linhas de código Python) para execução de shell em sandbox, escalamento de privilégios e testes de APIs.

Estrutura de agente minimalista (<50 linhas de código Python) para execução de shell em sandbox, escalamento de privilégios e testes de APIs. • Promptfoo (github.com/promptfoo/promptfoo): Estrutura de avaliação e red-teaming projetada para testar aplicações LLM e prompts de agentes contra injeções de comandos.

Estrutura de avaliação e red-teaming projetada para testar aplicações LLM e prompts de agentes contra injeções de comandos. • Rogue (github.com/faizann24/rogue): Agente scanner autónomo de vulnerabilidades web que analisa o comportamento de aplicações e verifica descobertas dinamicamente.

Agente scanner autónomo de vulnerabilidades web que analisa o comportamento de aplicações e verifica descobertas dinamicamente. • OpenHands (github.com/OpenHands/OpenHands): Plataforma aberta para agentes de desenvolvimento de software, amplamente adotada na investigação académica para executar explorações PoC em contentores.

Investigação Académica Fundamental

• LLM Agents for Automated Web Vulnerability Reproduction: Are We There Yet? (arXiv:2510.14700): Avaliou 20 agentes ao longo de 16 dimensões, testando os três melhores em 80 CVEs do mundo real, estabelecendo que a adaptação ambiental e a gestão de sessões representam os principais pontos de falha na reprodução automatizada.

Avaliou 20 agentes ao longo de 16 dimensões, testando os três melhores em 80 CVEs do mundo real, estabelecendo que a adaptação ambiental e a gestão de sessões representam os principais pontos de falha na reprodução automatizada. • Multi-Agent Penetration Testing AI for the Web (arXiv:2508.20816): Apresenta o MAPTA, um sistema de três funções fundamentado em ferramentas (Coordenador, Sandbox, Validação) que prova cada descoberta por execução de ponta a ponta; reporta 76.9% no benchmark XBOW a uma mediana de 0.073$ por exploração bem-sucedida.

Apresenta o MAPTA, um sistema de três funções fundamentado em ferramentas (Coordenador, Sandbox, Validação) que prova cada descoberta por execução de ponta a ponta; reporta 76.9% no benchmark XBOW a uma mediana de 0.073$ por exploração bem-sucedida. • Dual-Loop Agent Framework for Vulnerability Reproduction (arXiv:2602.05721): Detalha a arquitetura Cve2PoC, demonstrando como a divisão do planeamento estratégico da execução tática utilizando um mecanismo de feedback de duplo ciclo elimina os ciclos infinitos de depuração.

Detalha a arquitetura Cve2PoC, demonstrando como a divisão do planeamento estratégico da execução tática utilizando um mecanismo de feedback de duplo ciclo elimina os ciclos infinitos de depuração. • What Makes a Good LLM Agent for Real-world Penetration Testing? (arXiv:2602.17622): Avaliação empírica de 28 sistemas iniciais de testes baseados em LLM, categorizando as falhas em Tipo A (lacunas de capacidade) e Tipo B (barreiras de complexidade), estabelecendo a Avaliação da Dificuldade das Tarefas (TDA) para testes de longo horizonte.

Perspetivas Estratégicas e Considerações Finais

Sob o ponto de vista arquitetónico, os testes de intrusão totalmente autónomos continuam sujeitos a restrições técnicas específicas. Os modelos atuais continuam a sofrer de degradação da memória de contexto ao longo de empenhamentos prolongados, carecem de memória completa sobre os resultados dos comandos e têm dificuldade em inferir variáveis ambientais invisíveis, tais como Web Application Firewalls (WAFs) a descartar silenciosamente sequências específicas de bytes ou tokens de sessão a expirar inesperadamente.

Operacionalmente, a democratização da síntese automatizada de explorações evidencia um dilema contínuo de dupla utilização. Enquanto as barreiras técnicas reduzidas permitem que atores maliciosos automatizem a descoberta de vulnerabilidades à escala, os defensores obtêm capacidades idênticas, permitindo a validação instantânea de correções, testes automatizados de regressão e triagem dinâmica de vulnerabilidades com base na explorabilidade ativa.

Em cenários de implementação real, o futuro da IA ofensiva reside no aumento do envolvimento humano (human-in-the-loop) em vez da substituição completa dos peritos. Ao delegar o reconhecimento repetitivo, a síntese inicial de PoCs e a elaboração de relatórios a agentes autónomos de LLM, os profissionais de segurança podem focar a sua especialização na validação de lógicas de negócio complexas, modelação estratégica de ameaças e design de arquiteturas de segurança de alto nível.

Artigo escrito por João Laranjo da Art Resilia