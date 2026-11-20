A Google acrescentou à aplicação Gemini para macOS a funcionalidade computer use, que permite ao assistente clicar, escrever e completar tarefas em várias etapas nas aplicações do Mac e na web.

O que o Gemini passa a fazer no Mac

Até aqui, o assistente limitava-se a responder na janela de conversa. Com o computer use, ou utilização do computador, o Gemini consegue navegar em menus, preencher formulários e trabalhar com ficheiros locais, sem que o utilizador tenha de dar cada passo.

O trabalho decorre numa janela isolada, em segundo plano, que aparece como pré-visualização em direto dentro do chat. Desta forma, o ecrã principal e o cursor ficam livres, e o Mac pode continuar a ser usado normalmente.

Para ativar a funcionalidade, basta acrescentar “@Computer use” ao pedido. Nas definições de conectores surgem ainda novas aplicações de secretária, como o Blender e o Autodesk Fusion, que se somam às integrações já existentes com o Git e o Obsidian.

A Google apresenta vários cenários de utilização. O Gemini pode aplicar correção de cor a um lote de fotografias, configurar cenas 3D ou retirar pesos, dimensões e moradas de PDFs guardados no Mac para preencher pedidos de cotação de envio.

O utilizador decide até onde vai o acesso

O Gemini não fica com controlo total do computador. Cabe ao utilizador escolher as aplicações a que o assistente pode aceder, e é possível pará-lo a qualquer momento com um clique.

Nos inícios de sessão e nos pagamentos, o assistente faz uma pausa. Antes de ações consideradas sensíveis, pede também confirmação.

Ainda assim, entregar a um agente de IA o acesso a ficheiros e aplicações locais traz riscos de segurança, pelo que convém limitar as permissões ao essencial.

Para já, a novidade está disponível apenas em inglês dos Estados Unidos. A Google não indicou quando chegará a outros mercados ou idiomas, pelo que não há data prevista para Portugal.

Com este passo, a Google aproxima-se da OpenAI, da Anthropic e da Meta, que já oferecem funcionalidades semelhantes nas suas aplicações para computador.

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