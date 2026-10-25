Gasolina já não vai descer 8 cêntimos! Governo alterou ISP. Também há mudanças no gasóleo

O Governo vai reforçar o desconto fiscal aplicado ao gasóleo e reduzir o apoio à gasolina a partir desta segunda-feira, 26 de outubro. A atualização do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) foi publicada em Diário da República e reflete as previsões para a evolução dos preços dos combustíveis na próxima semana.

Desconto aumenta no gasóleo e diminui na gasolina

De acordo com a nova portaria, os descontos extraordinários no ISP passam a ser de 103,47 euros por cada mil litros de gasóleo e 61,48 euros por cada mil litros de gasolina. Na semana anterior, os valores eram de 102,11 euros e 71,90 euros, respetivamente.

Na prática, o Governo aumenta o desconto fiscal no gasóleo em cerca de 0,14 cêntimos por litro, enquanto reduz o apoio à gasolina em aproximadamente 1,04 cêntimos por litro, considerando os valores do ISP antes do efeito do IVA.

O mecanismo pretende devolver aos consumidores a receita adicional de IVA arrecadada pelo Estado devido à subida dos preços dos combustíveis.

Gasóleo deverá ficar mais caro e gasolina mais barata

A redução do apoio fiscal à gasolina acaba por atenuar a descida esperada. De acordo com estimativas do mercado, a gasolina poderá baixar cerca de 6,7 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo deverá registar uma subida próxima de 0,8 cêntimos.

Estes valores são indicativos e podem variar em função das cotações internacionais dos produtos petrolíferos, dos custos de distribuição e das políticas comerciais de cada operador.

Desconto extraordinário mantém-se até ao final do ano

O mecanismo de redução temporária do ISP foi prolongado até 31 de dezembro de 2026. A medida aplica-se quando o preço dos combustíveis ultrapassa em mais de 10 cêntimos por litro os valores de referência registados na semana de 2 a 6 de março.

O objetivo é compensar o aumento da receita fiscal de IVA provocado pela subida dos preços, reduzindo temporariamente o ISP.