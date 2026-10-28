Gás natural aumenta mais 3% e ultrapassa os 100 euros por MWh

O preço do gás natural na Europa continua a disparar e já acumula uma subida de cerca de 250% desde o início do ano. As tensões no Médio Oriente, as limitações no abastecimento e as reservas europeias abaixo da média estão a pressionar o mercado.

O preço do gás natural voltou a disparar na Europa. Nesta passada quarta-feira, 28 de outubro, a cotação de referência no mercado TTF ultrapassou os 100 euros por megawatt-hora (MWh), atingindo níveis que não eram observados desde 2022, quando a guerra entre a Rússia e a Ucrânia provocou uma crise energética sem precedentes recentes.

De acordo com os dados divulgados pela agência espanhola EFE, pelas 13h57, hora de Lisboa, o gás natural negociava nos 100,30 euros por MWh, o que representa uma valorização de 3,10%.

Gás natural já subiu 250% desde janeiro

A dimensão da valorização é significativa. Desde o início de 2026, o preço do gás natural na Europa aumentou cerca de 250%. Desde o começo da guerra no Médio Oriente, a subida aproxima-se dos 200%, refletindo o agravamento dos receios em torno do abastecimento energético.

O mercado continua, assim, exposto a fatores externos que podem provocar oscilações acentuadas. Para além da evolução dos conflitos, a capacidade de armazenamento, a procura durante os meses mais frios e a disponibilidade de gás natural liquefeito serão determinantes para a evolução das cotações.

Importa, contudo, distinguir a cotação grossista do gás natural dos preços pagos pelos consumidores. Uma subida no mercado TTF não significa necessariamente um aumento imediato e proporcional nas faturas das famílias e das empresas, uma vez que os efeitos dependem dos contratos de fornecimento, das tarifas aplicáveis e dos mecanismos de atualização dos preços.