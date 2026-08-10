Garrafas e latas sem símbolo Volta podem continuar à venda a partir de hoje

A partir de 10 de agosto, os produtores deixam de poder colocar no mercado novas garrafas e latas sem o símbolo Volta. No entanto, quem já tem stock destas embalagens, como supermercados, cafés, restaurantes, hotéis ou distribuidores, pode continuar a vendê-las ao consumidor final sem qualquer problema.

A clarificação chegou através da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que retificou uma circular anterior, conforme informámos.

O objetivo passa por evitar desperdício desnecessário e prejuízos financeiros para toda a cadeia envolvida, desde produtores, distribuidores, comerciantes, e estabelecimentos de restauração e hotelaria.

Na prática, a regra aplica-se a todas as embalagens que já tinham sido colocadas legalmente no mercado durante o período de transição, que decorreu entre 10 de abril e 9 de agosto.

Só as novas embalagens, colocadas no mercado pelos produtores a partir de hoje, têm mesmo de incluir a identificação Volta.

Como distinguir as embalagens

Com garrafas e latas antigas e novas a coexistirem nas prateleiras durante algum tempo, importa perceber a diferença:

Sem símbolo Volta , a embalagem não está sujeita ao sistema de depósito e reembolso. O consumidor não paga os 10 cêntimos extra e, depois de usar a embalagem, deve simplesmente colocá-la no ecoponto amarelo, tal como acontecia antes.

, a embalagem não está sujeita ao sistema de depósito e reembolso. O consumidor não paga os 10 cêntimos extra e, depois de usar a embalagem, deve simplesmente colocá-la no ecoponto amarelo, tal como acontecia antes. Com símbolo Volta, a embalagem está integrada no novo sistema. O consumidor paga um depósito de 10 cêntimos no ato da compra, que pode reaver ao devolver a embalagem vazia num ponto de recolha autorizado.

Volta procura reduzir o desperdício

O SDR, que conhecemos como Volta, entrou em funcionamento em abril e abrange determinadas embalagens de bebidas de utilização única, como garrafas de plástico e latas até três litros.

A ideia é incentivar a devolução destas embalagens, reduzindo o desperdício e promovendo a reciclagem.

Leia também: