Os ganhos obtidos através de plataformas de apostas desportivas e jogos online vão passar a contar para efeitos de IRS em Portugal. A medida foi aprovada no Parlamento e prevê que os lucros líquidos anuais superiores a 500 euros sejam considerados rendimentos sujeitos a tributação.

Até agora, os prémios obtidos pelos jogadores em plataformas de jogos e apostas online licenciadas em Portugal não estavam sujeitos a IRS. O enquadramento fiscal incidia sobretudo sobre os operadores das plataformas, através do Imposto Especial de Jogo Online (IEJO).

Apenas os ganhos líquidos anuais acima de 500 euros serão considerados

A proposta aprovada estabelece que os ganhos líquidos obtidos em jogos e apostas online, em plataformas licenciadas, passam a ser considerados incrementos patrimoniais, integrando a categoria G do IRS.

Na prática, não está em causa a tributação de todos os prémios recebidos. O que será considerado é o saldo líquido anual positivo, ou seja, a diferença entre os prémios ganhos e os montantes apostados.

Por exemplo, um jogador que, ao longo de um ano, aposte 2.000 euros e receba 2.800 euros em prémios terá um saldo líquido positivo de 800 euros. Neste cenário, o montante ultrapassa o limite anual de 500 euros previsto na medida.

Ganhos serão englobados com os restantes rendimentos

Outro aspeto importante é a forma como estes valores serão tributados. Os ganhos líquidos anuais superiores a 500 euros serão englobados nos restantes rendimentos do contribuinte e sujeitos às taxas progressivas de IRS.

Isto significa que a tributação dependerá também dos rendimentos globais de cada contribuinte e do respetivo escalão de IRS.

A proposta prevê ainda que os operadores licenciados comuniquem os valores relevantes aos contribuintes e à Autoridade Tributária, permitindo simplificar o processo de declaração.

O que muda para quem aposta online?

A alteração representa uma mudança significativa no enquadramento fiscal dos jogos e apostas online em Portugal. Até agora, os jogadores não tinham de declarar especificamente estes ganhos em sede de IRS.

Com a nova medida, quem obtiver ganhos líquidos anuais superiores a 500 euros poderá passar a ter de suportar imposto sobre esses rendimentos.

A iniciativa pretende aproximar o tratamento fiscal dos ganhos provenientes das apostas online ao aplicado a outros tipos de rendimentos, reforçando o princípio da equidade fiscal.

Importa, contudo, distinguir a aprovação parlamentar da entrada efetiva em vigor da alteração: será necessário acompanhar a conclusão do processo legislativo e a publicação da respetiva legislação.