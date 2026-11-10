O que são os “frangos turbo” que a Dinamarca quer proibir na Europa?

O ministro dinamarquês da Natureza e do Bem-Estar Animal quer proibir uma linhagem de frangos de crescimento ultrarrápido, a nível nacional e europeu. O Governo português considera prematuro tomar posição.

O governo dinamarquês quer avançar com a proibição dos chamados “frangos turbo”, uma estirpe de crescimento muito rápido amplamente utilizada na produção avícola do país. Em causa está a linhagem “Ross 308”, selecionada geneticamente e capaz de passar de cerca de 50 gramas para dois quilos em apenas 33 dias. Segundo especialistas e organizações de defesa animal, este ritmo pode provocar problemas ósseos e orgânicos às aves e comprometer o seu bem-estar.

Para os consumidores, as consequências estão relacionadas com a qualidade da carne, uma vez que o crescimento rápido está associado a anomalias musculares no peito do frango, como as estrias brancas e o chamado wooden breast (em português, peito de frango lenhoso), que afetam o aspeto e a textura dos filetes; e com o preço, na medida em que as aves de crescimento lento demoram 56 dias ou mais a atingir o peso de abate.

Peito de frango cru e cozido com a grave condição de wooden breast, tal como observado num estudo do Centro Nacional de Investigação Avícola dos Estados Unidos. Crédito: USDA ARS, via TODAY

O que disse a Dinamarca

A discussão ganhou força depois de um documentário da TV2, com imagens filmadas em segredo numa exploração avícola da Jutlândia do Norte, ter levantado alegações de violação da lei por parte de um dos grandes produtores do país.

Em declarações a esse canal, o ministro Christian Rabjerg Madsen afirmou querer trabalhar para uma proibição nacional, que terá de ser analisada do ponto de vista jurídico e económico, e para uma proibição ao nível da União Europeia (UE), tendo defendido que existem problemas gerais de bem-estar nestes frangos, que crescem depressa demais para que o corpo consiga acompanhar o ritmo.

A proposta, que segundo o Expresso seria inédita a nível mundial, tem reunido apoio de vários partidos, mas o setor avícola avisa que uma proibição limitada à produção nacional poderá não beneficiar os animais se os consumidores continuarem a poder comprar frango importado de crescimento rápido, como alertou o diretor-executivo da produtora Danpo, Klement Hinkbøl Ribergaard.

O bem-estar animal tem estado no centro do debate político dinamarquês nos últimos meses, ao ponto de a produção intensiva de suínos ter dominado a campanha das últimas eleições legislativas, conhecidas como a “eleição dos porcos”.

A posição de Portugal

Segundo o Expresso, o Ministério da Agricultura e Mar, tutelado por José Manuel Fernandes, afirma acompanhar com atenção o debate e reconhecer a importância das preocupações com o bem-estar dos frangos de carne, também identificadas pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (em inglês, EFSA).

Sem uma proposta legislativa concreta em cima da mesa, o ministério considera prematuro assumir uma posição. Contudo, mostra-se disponível para participar na discussão europeia, defendendo soluções baseadas na evidência científica que melhorem efetivamente o bem-estar animal e tenham em conta a sustentabilidade e a competitividade da produção avícola.

O contexto europeu

Segundo a organização Eurogroup for Animals, citada pelo The Guardian, cerca de 95% dos frangos criados na UE são produzidos em sistemas intensivos e selecionados para produzir carne ao menor custo possível. Segundo o Expresso, as associações de defesa animal veem na posição dinamarquesa um possível ponto de viragem para a indústria europeia.

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