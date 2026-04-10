França tirou todo o seu ouro dos EUA… não confia em Donald Trump

O ouro francês estava em Nova Iorque desde a Segunda Guerra Mundial por motivos de segurança e liquidez. Contudo, a incerteza política nos EUA provocada pelos ataques de Donald Trump à Europa acelerou a sua repatriação. França saiu a ganhar.

Uma operação acelerada por razões políticas

O Banco de França confirmou ontem algo que já vinha a ser preparado em silêncio: retirou até ao último lingote de ouro que tinha guardado nos cofres da Reserva Federal de Nova Iorque. Uma operação que normalmente poderia ter demorado duas décadas, mas que, de repente, foi acelerada. O detonador tem nome próprio: Donald Trump.

O que começou como uma operação técnica de atualização das suas reservas de ouro, com os últimos movimentos dos EUA face aos seus aliados europeus, incluindo França, transformou-se no primeiro grande movimento geopolítico que deixou meia Europa a olhar para si própria. Além disso, a jogada deixou-os com mais dinheiro do que tinham.

Estratégia financeira em vez de transporte físico

O primeiro ponto a compreender é que França não fretou nenhum avião carregado de ouro para o trazer de volta à Europa. Em vez de mover fisicamente os lingotes, o Banco de França tomou uma decisão mais inteligente. Tal como explicava a entidade em comunicado, entre julho de 2025 e janeiro de 2026, foi vendendo as 129 toneladas de ouro antigo que armazenava na Reserva Federal de Nova Iorque no mercado norte-americano.

Desta forma, os franceses aproveitaram os preços do ouro em máximos históricos. Com essas receitas, França foi comprando lingotes que cumpriam o novo padrão de maior qualidade no mercado europeu, onde os preços eram mais moderados, armazenando-os diretamente nos seus cofres em Paris.

Lucros recorde para o banco central: A operação foi concluída em 26 transações distintas e gerou receitas extraordinárias de 11 mil milhões de euros para o banco central francês. Um resultado que transformou os 7,7 mil milhões de euros de prejuízo registados em 2024 num lucro líquido de 8,1 mil milhões de euros em 2025.

Ouro: uma história que remonta à Segunda Guerra Mundial

A presença deste ouro em Nova Iorque remonta ao final da Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, o dólar tornou-se o eixo do comércio internacional, e manter reservas em Nova Iorque permitia aos países vendê-las rapidamente e obter divisas para facilitar pagamentos no comércio global.

Além disso, com a Guerra Fria em pleno e a URSS à espreita, muitos governos europeus preferiam manter as suas reservas na distante Nova Iorque em vez de Paris ou Londres, protegendo o seu tesouro de possíveis invasões.

De Gaulle e as primeiras repatriações

Uma primeira redução significativa ocorreu nos anos 60, quando Charles de Gaulle decidiu repatriar parte das reservas francesas, sendo seguido por outros países. Ainda assim, França manteve cerca de 5% das suas reservas do outro lado do Atlântico, uma fatia pequena em termos percentuais, mas enorme em volume.

Com o movimento mais recente, França concentra agora a totalidade das suas 2.437 toneladas em Paris, tornando-se o quarto maior detentor mundial de ouro.

Este ano, soube-se também que a Índia já repatriou 274 toneladas de ouro desde 2023, tendo atualmente cerca de dois terços das suas 880,8 toneladas em território nacional. A decisão foi motivada por riscos geopolíticos e pela necessidade de maior controlo e liquidez.

Segundo a OMFIF, a localização do armazenamento do ouro voltou a ser uma prioridade para os bancos centrais, especialmente após a apreensão de ativos russos depositados em países terceiros na sequência da invasão da Ucrânia.

No entanto, a faísca que acelerou a repatriação do ouro europeu foi a postura errática de Donald Trump. Os seus ataques públicos a Jerome Powell e as tentativas de interferência na política monetária geraram preocupação crescente entre os bancos centrais europeus sobre quem controla realmente as instituições que guardam o seu ouro.

Alemanha e Itália sob pressão

Após o movimento francês, a atenção virou-se para os bancos centrais da Alemanha e de Itália, os dois países com maiores reservas de ouro em solo norte-americano.

A Alemanha mantém 1.236 toneladas nos cofres de Nova Iorque, o equivalente a 37% das suas reservas, enquanto Itália possui 1.053 toneladas, cerca de 43% do total.

Em conjunto, os dois países acumulam cerca de 245 mil milhões de dólares em ouro armazenado em Nova Iorque.

Michael Jäger, vice-presidente da Federação de Contribuintes Alemães (Bund der Steuerzahler) e presidente da Associação Europeia de Contribuintes (TAE), afirmou que

A imprevisibilidade de Trump e a sua constante procura de receitas fazem com que o nosso ouro já não esteja seguro nos cofres da Reserva Federal. Se a provocação sobre a Gronelândia continuar, o risco de o Bundesbank não conseguir aceder ao seu ouro aumenta. Por isso, deveria repatriar as suas reservas.

Para já, nenhum dos dois países anunciou uma decisão oficial sobre o futuro do seu ouro nos EUA.

Portugal não tem o ouro todo dentro de portas

As reservas de ouro de Portugal são geridas pelo Banco de Portugal e estão maioritariamente guardadas em território nacional, com uma parte distribuída por outras instituições europeias para diversificação e segurança.

Tradicionalmente, o ouro português está:

Em Lisboa, nas reservas do Banco de Portugal

Em bancos centrais europeus, como o Banco de Inglaterra

Em menor escala, noutros locais da zona euro

Importante referir que Portugal possui cerca de 382 toneladas de ouro, o que o coloca entre os países com maiores reservas do mundo, especialmente tendo em conta a dimensão da economia.