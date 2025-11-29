França e Alemanha aceleram rearme espacial contra a ameaça russa

França e Alemanha acabam de aprovar um rearme inédito perante a ameaça russa: um a centenas de quilómetros da Terra. O que antes era um domínio científico e comercial tornou-se num espaço onde se decide a força de nações inteiras.

Ameaça russa pode levar a nova guerra das estrelas

A corrida para militarizar o espaço acelerou até um ponto sem precedentes desde o final da Guerra Fria.

As razões são várias, mas a principal resulta da combinação entre ameaças russas explícitas, sabotagens encobertas e uma arquitetura internacional incapaz de travar o surgimento de armas atómicas fora da atmosfera.

O último a juntar-se: a Europa.

Moscovo não só reativou o seu discurso nuclear clássico, como também abriu uma segunda frente na órbita terrestre baixa com o desenvolvimento de sistemas antisatélite equipados com ogivas nucleares que violam abertamente o Tratado do Espaço Exterior.

Neste cenário, especialistas europeus e norte-americanos concordam que o Kremlin considera a possibilidade real de uso de armas nucleares táticas na Terra e no espaço, testando simultaneamente plataformas que podem ocultar bombas orbitais destinadas a neutralizar satélites vitais para a economia, a defesa e as comunicações.

Assim, a possibilidade de um “Pearl Harbor espacial”, com uma explosão nuclear capaz de destruir milhares de satélites e deixar a órbita baixa inabitável durante gerações, levou a Europa a abandonar a ideia de um espaço apenas civil e a enfrentar uma nova realidade que exige dissuasão, diplomacia e preparação operacional.

Constelação de satélites com bombas atómicas sobre a nossa cabeça

A Europa deu um passo histórico ao aprovar, pela primeira vez, o financiamento de um programa espacial com objetivos militares.

O European Resilience from Space (ERS), concebido como um sistema integrado de vigilância, navegação segura, comunicações cifradas e observação terrestre, assume que a segurança europeia depende tanto do que acontece no solo como no espaço.

Com 1,2 mil milhões de euros já garantidos e mais previstos, o projeto redefine o que são “propósitos pacíficos” num momento em que a China expande o seu poder espacial e a Rússia usa a órbita como ferramenta de pressão.

O apoio quase unânime revela um consenso claro: sem capacidades próprias, a Europa arrisca tornar-se um alvo vulnerável num conflito decidido pela rapidez e resiliência das suas constelações de satélites.

O papel central de França e Alemanha no novo esforço espacial europeu

França e Alemanha tornaram-se os pilares do novo esforço europeu no espaço, investindo fortemente nos seus comandos espaciais: Paris com 10 mil milhões de euros para operações orbitais e proteção de satélites, e Berlim com 35 mil milhões até 2030 para satélites guardiões e sistemas de alerta precoce.

Ambos reconhecem que a infraestrutura orbital é tão crítica como a energética ou a digital e que um ataque russo poderia paralisar a defesa e a vida civil europeia.

O maior risco identificado pelos analistas é a detonação de uma arma nuclear em órbita, capaz de gerar pulsos eletromagnéticos e detritos que destruiriam a órbita baixa durante décadas, como já demonstrado pelo teste Starfish Prime nos anos 60.

Uma explosão deste género devastaria satélites, navegadores globais, astronautas e a economia digital, podendo trazer o conflito do espaço para a Terra.

O risco nuclear em órbita e a resposta europeia

Este cenário reativou debates sobre desarmamento nuclear e levou a ESA a alcançar um orçamento recorde de 22,1 mil milhões de euros, que financia tanto a segurança espacial como projetos científicos e comerciais.

O movimento, apoiado pelas principais potências europeias, procura garantir autonomia estratégica face à crescente competição entre Estados Unidos e China e à dependência de sistemas privados como a Starlink.

Com o projeto ERS, a expansão dos comandos espaciais e o investimento em capacidades de uso dual, a Europa está a construir um novo ecossistema de defesa para evitar uma escalada que ninguém deseja, demonstrando que tem meios para resistir, responder e recuperar num eventual conflito orbital.