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França aprova taxa por gigabyte de dados: 5,5 cêntimos por GB

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A Assembleia Nacional francesa aprovou uma proposta que pretende taxar o tráfego de dados enviado para os utilizadores em França. A medida prevê uma contribuição de 5,5 cêntimos por cada gigabyte (GB) transmitido, tendo como principais visadas algumas das maiores empresas tecnológicas do mundo, como a Google, a Meta, a Amazon e a Netflix.

A proposta foi aprovada por uma margem muito reduzida e está integrada na discussão do Orçamento do Estado francês para 2027. No entanto, ainda não é uma medida definitiva.

Como vai funcionar a nova taxa?

A proposta, apresentada pelo deputado socialista Laurent Lhardit através da alteração I-1358 ao Orçamento francês para 2027, estabelece uma contribuição de 0,055 euros por cada GB de dados transmitidos aos clientes franceses.

A responsabilidade pelo pagamento será das empresas que fornecem os conteúdos digitais, e não dos operadores de telecomunicações ou dos consumidores.

Na prática, serviços como Netflix, YouTube, Facebook, Instagram, Google ou plataformas de jogos poderão ser abrangidos pela medida.

França aprova taxa por gigabyte de dados: 5,5 cêntimos por GB

O mecanismo prevê que os fornecedores de acesso à Internet, como Orange, Free, SFR e Bouygues Telecom, contabilizem os volumes de dados recebidos pelos seus clientes, identificando as empresas responsáveis pela transmissão.

A recolha será feita de forma consolidada e anonimizada, sem necessidade de consultar o conteúdo das comunicações ou identificar os destinos individuais dos utilizadores. Os dados serão comunicados trimestralmente à administração fiscal francesa. LesDeputesEnChiffres+1

Quanto poderá custar às grandes tecnológicas?

O valor de 5,5 cêntimos por GB pode representar encargos significativos para as empresas que disponibilizam grandes quantidades de conteúdos através da Internet.

Alguns exemplos ajudam a perceber a dimensão da proposta:

Dados transmitidosTaxa prevista
10 GB0,55 €
50 GB2,75 €
100 GB5,50 €
500 GB27,50 €
1 TB (1000 GB)55 €

A proposta estabelece ainda limites máximos para a contribuição: 15% da faturação obtida em França ou 2% do volume de negócios global da empresa.

Segundo os argumentos apresentados pelos autores da iniciativa, o tráfego de dados enviado para os clientes dos operadores franceses ronda os 200 mil milhões de GB por ano.

A Google, a Meta, a Amazon, a Netflix e a Akamai representariam, em conjunto, aproximadamente metade desse tráfego. Os promotores estimam que a nova contribuição possa gerar cerca de 10 mil milhões de euros anuais para os cofres do Estado francês.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
França Gigabyte

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