França aprova taxa por gigabyte de dados: 5,5 cêntimos por GB

A Assembleia Nacional francesa aprovou uma proposta que pretende taxar o tráfego de dados enviado para os utilizadores em França. A medida prevê uma contribuição de 5,5 cêntimos por cada gigabyte (GB) transmitido, tendo como principais visadas algumas das maiores empresas tecnológicas do mundo, como a Google, a Meta, a Amazon e a Netflix.

A proposta foi aprovada por uma margem muito reduzida e está integrada na discussão do Orçamento do Estado francês para 2027. No entanto, ainda não é uma medida definitiva.

Como vai funcionar a nova taxa?

A proposta, apresentada pelo deputado socialista Laurent Lhardit através da alteração I-1358 ao Orçamento francês para 2027, estabelece uma contribuição de 0,055 euros por cada GB de dados transmitidos aos clientes franceses.

A responsabilidade pelo pagamento será das empresas que fornecem os conteúdos digitais, e não dos operadores de telecomunicações ou dos consumidores.

Na prática, serviços como Netflix, YouTube, Facebook, Instagram, Google ou plataformas de jogos poderão ser abrangidos pela medida.

O mecanismo prevê que os fornecedores de acesso à Internet, como Orange, Free, SFR e Bouygues Telecom, contabilizem os volumes de dados recebidos pelos seus clientes, identificando as empresas responsáveis pela transmissão.

A recolha será feita de forma consolidada e anonimizada, sem necessidade de consultar o conteúdo das comunicações ou identificar os destinos individuais dos utilizadores. Os dados serão comunicados trimestralmente à administração fiscal francesa. LesDeputesEnChiffres+1

Quanto poderá custar às grandes tecnológicas?

O valor de 5,5 cêntimos por GB pode representar encargos significativos para as empresas que disponibilizam grandes quantidades de conteúdos através da Internet.

Alguns exemplos ajudam a perceber a dimensão da proposta:

Dados transmitidos Taxa prevista 10 GB 0,55 € 50 GB 2,75 € 100 GB 5,50 € 500 GB 27,50 € 1 TB (1000 GB) 55 €

A proposta estabelece ainda limites máximos para a contribuição: 15% da faturação obtida em França ou 2% do volume de negócios global da empresa.

Segundo os argumentos apresentados pelos autores da iniciativa, o tráfego de dados enviado para os clientes dos operadores franceses ronda os 200 mil milhões de GB por ano.

A Google, a Meta, a Amazon, a Netflix e a Akamai representariam, em conjunto, aproximadamente metade desse tráfego. Os promotores estimam que a nova contribuição possa gerar cerca de 10 mil milhões de euros anuais para os cofres do Estado francês.