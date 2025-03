Fotografia do Xiaomi 15 Ultra avaliada pela DXOMARK e resultados podiam ser melhores

O Xiaomi 15 Ultra é o pináculo do que a marca consegue realizar no campo dos smartphones. A sua parceria com a Leica traz câmaras que estão num patamar completamente elevado e prometem muito. Para avaliar esta proposta, a DXOMARK avaliou o que o Xiaomi 15 Ultra consegue entregar na fotografia. Os resultados ficam abaixo do esperado e podiam ser melhores.

O Xiaomi 15 Ultra apresentou um desempenho muito bom nos testes de câmara da DXOMARK, alcançando os melhores resultados de um dispositivo Xiaomi até à data. O novo flagship vem com especificações de imagem impressionantes, incluindo um total de quatro sensores de imagem, com contagens de pixels de 50 MP a uns incríveis 200 MP, modos de fotografia e vídeo HDR

Tem ainda uma série de outras características e modos. Em termos de hardware da câmara, as principais melhorias relativamente ao antecessor são a contagem de pixeis na câmara wide, tendo agora um sensor de 200 MP. Há ainda o novo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Nos testes fotográficos do Xiaomi 15 Ultra, a qualidade geral da imagem foi excelente, com uma ampla gama dinâmica, baixo ruído e cores agradáveis. No entanto, a câmara principal deste Xiaomi ficou atrás dos melhores dispositivos em algumas áreas.

Algumas projeções de cor eram visíveis, a profundidade de campo estreita tornava difícil manter todos os objetos focados nas fotografias de grupo. Os testes realizados revelaram algumas instabilidades entre fotografias consecutivas de uma série de imagens.

O tele zoom é o principal ponto forte da Xiaomi, com um excelente desempenho em todas as configurações de tele zoom. Nos testes, o Xiaomi 15 Ultra obteve os melhores resultados para o zoom tele até à data e foi particularmente impressionante nas definições de tele de longo alcance. No entanto, no extremo oposto do espectro de zoom, os resultados ultra-amplos ficaram atrás de outros flagships em algumas categorias de teste.

O desempenho do vídeo também foi muito bom, graças à boa exposição e ampla gama dinâmica, cores agradáveis ​​e baixo ruído. No entanto, não conseguiu igualar os melhores concorrentes em termos de exposição e adaptação de cor durante as mudanças de cena, focagem automática e textura. A estabilização de vídeo fez um bom trabalho em manter as imagens suaves e estáveis, mas foi menos eficaz do que nos melhores modelos de topo, como o Apple iPhone 16 Pro Max ou o Huawei Pura 70 Ultra.