Fortinet coloca em debate o desafio de proteger com IA e proteger a IA

A crescente adoção de Inteligência Artificial está a criar novos desafios para as organizações. Do Shadow AI à proteção de modelos e aplicações, a Fortinet defende uma abordagem que combine a utilização da IA na cibersegurança com a proteção dos próprios sistemas de Inteligência Artificial.

A Fortinet reuniu especialistas e profissionais do setor no Security Day Portugal 2026, realizado na FIL, para debater o impacto da Inteligência Artificial nas organizações e os desafios que esta tecnologia coloca à segurança digital.

Entre os temas em destaque estiveram a automatização das operações de segurança, a integração de ferramentas, os riscos associados à utilização não controlada de aplicações de IA e a necessidade de proteger os modelos e sistemas que suportam esta tecnologia.

Shadow AI: um novo desafio para as empresas

Filippo Cassini, Global Technical Officer, SVP of Engineering e Head of Pre-Sales da Fortinet, alertou para a complexidade dos ambientes de segurança das organizações, frequentemente compostos por múltiplas ferramentas que nem sempre comunicam eficazmente entre si.

Num cenário em que os ataques podem ser executados com níveis crescentes de automatização, a resposta não passa apenas pela aquisição de novas soluções. É necessário garantir que as tecnologias existentes conseguem partilhar informação, trabalhar de forma coordenada e automatizar os processos de deteção e resposta a incidentes.

Este desafio ganha dimensão à medida que a superfície de ataque se expande. As empresas têm de proteger infraestruturas locais, serviços na cloud, aplicações SaaS, trabalhadores remotos, sistemas de tecnologia operacional (OT) e, cada vez mais, aplicações e agentes de Inteligência Artificial.

Um dos riscos identificados foi o Shadow AI, que corresponde à utilização de ferramentas de Inteligência Artificial sem o conhecimento ou a autorização dos mecanismos de governação da organização.

Quando os colaboradores recorrem a plataformas externas de IA sem supervisão, as empresas podem perder visibilidade sobre as aplicações utilizadas e sobre os dados que lhes são fornecidos. A partilha de informação sensível com estes serviços pode criar riscos de exposição de dados e dificultar o cumprimento das políticas internas de segurança.

A Inteligência Artificial não resolve todos os problemas

Renaud Bidou, Presales Director, MSSP/Telco EMEA da Fortinet, chamou a atenção para uma ideia que tem acompanhado a popularização da IA: a de que esta tecnologia pode, por si só, resolver qualquer problema.

O responsável sublinhou que a eficácia da Inteligência Artificial depende da qualidade dos dados, do contexto em que é utilizada e dos mecanismos de controlo implementados. O princípio garbage in, garbage out continua a aplicar-se: se os dados de entrada forem incorretos ou incompletos, os resultados podem igualmente ser pouco fiáveis.

Bidou recordou também que a utilização de Inteligência Artificial e machine learning na cibersegurança não é recente. A principal diferença está na escala e nas capacidades dos modelos atuais, impulsionadas pelo aumento do poder de processamento disponível.

A tecnologia pode ajudar a identificar padrões suspeitos, analisar grandes volumes de informação e acelerar a resposta a incidentes. No entanto, a sua utilização exige uma estratégia adequada, dados de qualidade e controlos que permitam reduzir os riscos associados a decisões ou resultados incorretos.

AI for Security e Security for AI: duas frentes de proteção

A adoção de Inteligência Artificial está a transformar a cibersegurança em duas direções complementares.

Por um lado, o conceito de AI for Security representa a utilização da IA para reforçar a deteção de ameaças, apoiar a análise de incidentes e automatizar operações de segurança. Por outro, Security for AI centra-se na proteção das próprias aplicações, modelos e infraestruturas de Inteligência Artificial.

Esta segunda dimensão torna-se particularmente importante com a crescente utilização de modelos de linguagem e de agentes de IA capazes de interagir com aplicações e sistemas empresariais. Estes componentes também podem ser alvo de ataques, pelo que precisam de controlos de segurança adequados à sua utilização e funcionamento.

A proteção destes sistemas exige visibilidade sobre os dados e as aplicações envolvidos, bem como mecanismos que permitam controlar as interações e limitar os riscos associados à utilização indevida da tecnologia.

A Fortinet defende, neste contexto, uma abordagem integrada à cibersegurança, capaz de acompanhar a crescente complexidade dos ambientes tecnológicos e de garantir que as diferentes ferramentas conseguem partilhar informação e contexto.

Soberania digital e futuro da cibersegurança em debate

O Security Day Portugal 2026 abordou ainda temas como o valor da Inteligência Artificial para o negócio, a soberania digital, as telecomunicações e o futuro da cibersegurança.

A mensagem central é clara: as organizações não devem limitar-se a utilizar Inteligência Artificial para melhorar a segurança. Têm também de garantir que a própria IA é utilizada de forma segura e controlada.

À medida que esta tecnologia ganha espaço nos processos empresariais, a capacidade de integrar ferramentas, gerir dados e controlar o acesso aos sistemas será cada vez mais importante para reduzir riscos e assegurar uma adoção responsável da Inteligência Artificial.