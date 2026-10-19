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Fortinet coloca em debate o desafio de proteger com IA e proteger a IA

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A crescente adoção de Inteligência Artificial está a criar novos desafios para as organizações. Do Shadow AI à proteção de modelos e aplicações, a Fortinet defende uma abordagem que combine a utilização da IA na cibersegurança com a proteção dos próprios sistemas de Inteligência Artificial.

Fortinet coloca em debate o desafio de proteger com IA e proteger a IA

A Fortinet reuniu especialistas e profissionais do setor no Security Day Portugal 2026, realizado na FIL, para debater o impacto da Inteligência Artificial nas organizações e os desafios que esta tecnologia coloca à segurança digital.

Entre os temas em destaque estiveram a automatização das operações de segurança, a integração de ferramentas, os riscos associados à utilização não controlada de aplicações de IA e a necessidade de proteger os modelos e sistemas que suportam esta tecnologia.

Shadow AI: um novo desafio para as empresas

Filippo Cassini, Global Technical Officer, SVP of Engineering e Head of Pre-Sales da Fortinet, alertou para a complexidade dos ambientes de segurança das organizações, frequentemente compostos por múltiplas ferramentas que nem sempre comunicam eficazmente entre si.

Fortinet coloca em debate o desafio de proteger com IA e proteger a IA

Num cenário em que os ataques podem ser executados com níveis crescentes de automatização, a resposta não passa apenas pela aquisição de novas soluções. É necessário garantir que as tecnologias existentes conseguem partilhar informação, trabalhar de forma coordenada e automatizar os processos de deteção e resposta a incidentes.

Este desafio ganha dimensão à medida que a superfície de ataque se expande. As empresas têm de proteger infraestruturas locais, serviços na cloud, aplicações SaaS, trabalhadores remotos, sistemas de tecnologia operacional (OT) e, cada vez mais, aplicações e agentes de Inteligência Artificial.

Um dos riscos identificados foi o Shadow AI, que corresponde à utilização de ferramentas de Inteligência Artificial sem o conhecimento ou a autorização dos mecanismos de governação da organização.

Quando os colaboradores recorrem a plataformas externas de IA sem supervisão, as empresas podem perder visibilidade sobre as aplicações utilizadas e sobre os dados que lhes são fornecidos. A partilha de informação sensível com estes serviços pode criar riscos de exposição de dados e dificultar o cumprimento das políticas internas de segurança.

A Inteligência Artificial não resolve todos os problemas

Renaud Bidou, Presales Director, MSSP/Telco EMEA da Fortinet, chamou a atenção para uma ideia que tem acompanhado a popularização da IA: a de que esta tecnologia pode, por si só, resolver qualquer problema.

O responsável sublinhou que a eficácia da Inteligência Artificial depende da qualidade dos dados, do contexto em que é utilizada e dos mecanismos de controlo implementados. O princípio garbage in, garbage out continua a aplicar-se: se os dados de entrada forem incorretos ou incompletos, os resultados podem igualmente ser pouco fiáveis.

Fortinet coloca em debate o desafio de proteger com IA e proteger a IA

Bidou recordou também que a utilização de Inteligência Artificial e machine learning na cibersegurança não é recente. A principal diferença está na escala e nas capacidades dos modelos atuais, impulsionadas pelo aumento do poder de processamento disponível.

A tecnologia pode ajudar a identificar padrões suspeitos, analisar grandes volumes de informação e acelerar a resposta a incidentes. No entanto, a sua utilização exige uma estratégia adequada, dados de qualidade e controlos que permitam reduzir os riscos associados a decisões ou resultados incorretos.

AI for Security e Security for AI: duas frentes de proteção

A adoção de Inteligência Artificial está a transformar a cibersegurança em duas direções complementares.

Por um lado, o conceito de AI for Security representa a utilização da IA para reforçar a deteção de ameaças, apoiar a análise de incidentes e automatizar operações de segurança. Por outro, Security for AI centra-se na proteção das próprias aplicações, modelos e infraestruturas de Inteligência Artificial.

Esta segunda dimensão torna-se particularmente importante com a crescente utilização de modelos de linguagem e de agentes de IA capazes de interagir com aplicações e sistemas empresariais. Estes componentes também podem ser alvo de ataques, pelo que precisam de controlos de segurança adequados à sua utilização e funcionamento.

A proteção destes sistemas exige visibilidade sobre os dados e as aplicações envolvidos, bem como mecanismos que permitam controlar as interações e limitar os riscos associados à utilização indevida da tecnologia.

A Fortinet defende, neste contexto, uma abordagem integrada à cibersegurança, capaz de acompanhar a crescente complexidade dos ambientes tecnológicos e de garantir que as diferentes ferramentas conseguem partilhar informação e contexto.

Soberania digital e futuro da cibersegurança em debate

O Security Day Portugal 2026 abordou ainda temas como o valor da Inteligência Artificial para o negócio, a soberania digital, as telecomunicações e o futuro da cibersegurança.

A mensagem central é clara: as organizações não devem limitar-se a utilizar Inteligência Artificial para melhorar a segurança. Têm também de garantir que a própria IA é utilizada de forma segura e controlada.

À medida que esta tecnologia ganha espaço nos processos empresariais, a capacidade de integrar ferramentas, gerir dados e controlar o acesso aos sistemas será cada vez mais importante para reduzir riscos e assegurar uma adoção responsável da Inteligência Artificial.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
Fortinet

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