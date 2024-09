Força Aérea e Neuraspace lançam telescópio ótico de 25 milhões de euros

A Força Aérea Portuguesa e a Neuraspace deram hoje a conhecer o mais avançado telescópio ótico em Portugal. Este equipamento vai permitir analisar de dados espaciais, transformando informações complexas em conhecimentos valiosos para fins de defesa e proteção civil.

Telescópio está instalado na base aérea de Beja...

O telescópio está instalado na base aérea de Beja. A Neuraspace, a empresa responsável pela construção do Telescópio, garante que o objeto vai permitir fazer a gestão do tráfego espacial a partir da análise de imagens que podem ser captadas a vários quilómetros de distância.

De acordo com as informações, o valor de construção do telescópio ronda os 25 milhões de euros e teve financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O coronel Pedro Costa, diretor do Centro de Operações Espaciais da FAP, explicou que o telescópio "vai fazer o seguimento e monitorização dos objetos no espaço, sejam satélites operacionais, seja lixo espacial".

O diretor do Centro de Operações Espaciais da FAP referiu que este equipamento foi pensado para captar imagens a distâncias "entre os 300 e os 8.000 quilómetros".