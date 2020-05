FollowMyHealth: App portuguesa já disponível para tracing à COVID-19

Ainda não se sabe muito bem qual será o caminho de Portugal relativamente à plataforma para tracing à COVID-19. Existem várias soluções a serem criadas para ajudar na luta contra esta doença sendo que, um dos projetos mais populares é a PEPP-PT.

A Universidade do Porto anunciou recentemente a app FollowMyHealth e já está disponível uma versão beta.

A “FollowMyHealth” faz parte dos 17 projetos da Universidade recentemente aprovados pela FCT no âmbito da linha de financiamento “Research4Covid19. Melhorar o conhecimento sobre a transmissão ambiental do novo coronavírus e validar a utilidade de usar uma lista de locais de potencial contágio como indicador de auto-vigilância são os principais objetivos da app “FollowMyHealth”.

O que distingue a “FollowMyHealth” das restantes apps?

Ana Aguiar, investigadora e responsável pelo projeto, refere que “Esta aplicação tem como objetivo principal recolher informação espacial para possibilitar a análise espacial”. Não é uma app meramente para recolher informação sobre sintomas ou sobre contactos de proximidade com BLE (Bluetooth de baixo consumo).

Neste projeto pretendemos melhorar o conhecimento sobre a transmissão ambiental e conseguir parametrizar com mais granularidade os modelos de transmissão do virus, fornecendo ao utilizador uma espécie de indicador de auto-vigilância, através da avaliação e análise detalhada das especificidades de cada local (tipo de atividade, a sua dimensão, o tempo que as pessoas estão nesses locais, etc) que depois vão permitir obter estatísticas agregadas sobre os comportamentos de risco, refere a investigadora.

Na prática, a aplicação permite avisar os utilizadores caso tenham estado ou se aproximem de locais de potencial contágio. Por outro lado, serve também para acompanhar pessoas suspeitas de infeção, confirmadas, e em isolamento profilático.

A “FollowMyHealth” pretende ir mais longe e perceber o estado emocional das pessoas em diferentes fases da pandemia, o que permitirá estudar diferentes tipos de mobilidade dentro do grupo de cidadãos que estiver a utilizar a aplicação. Para isso será necessário recolher dados sobre comportamentos de higiene e risco.

Quem pretende instalar já a app poderá fazê-lo através deste link.

