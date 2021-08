Foi hoje! Chegou o novo e fantástico elementary OS 6.0

Considera que está na hora de deixar o Windows ou o macOS e partir à descoberta de uma distribuição Linux? As possibilidades são muitas, mas a nossa sugestão vai para o elementary OS. Esta distribuição é “simplesmente” bonita e muito funcional, além de que tem como base o Ubuntu.

Hoje saiu o novo e fantástico elementary OS. Venha conhecê-lo.

Uma das mais fantásticas distribuições Linux dá pelo nome de elementary OS. Esta distribuição Linux oferece uma bonita e muito bem organizada interface e vem com um conjunto de aplicações já pré-instaladas. Esta distribuição é baseada na última versão do Ubuntu (o Ubuntu 20.04 LTS), vem com o Linux 5.11 kernel e é direcionada para desktops.

O elementary OS 6.0 traz novas funcionalidades, alterações notáveis ao nível da interface e foram também feitas melhorias ao nível da performance.

Principais novidades do Linux elementary OS 6.0

Dark Mode

Flatpak é o formato por omissão do App Center

Novas permissões ao nível das apps System Settings

Novo sistema de gestos

App de mail renovada

Nova app de tarefas renovada

Todas as novidades aqui

Em breve iremos apresentar um tutorial com os passos para instalação desta fabulosa distribuição. Se procura uma distribuição elegante, estável e com bom suporte, experimente esta nova versão do elementaryOS e deem-nos o vosso feedback.

elementary OS 6.0