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Ciência

Foguetão Vulcan falha e destrói 40 satélites da Amazon Leo

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O novo foguetão Vulcan, da United Launch Alliance (ULA), falhou no domingo a missão de levar 40 satélites da Amazon Leo para a órbita. É a primeira falha de lançamento da empresa desde que foi criada.

O que aconteceu durante o voo

Depois de um adiamento na sexta-feira, causado por um problema no abastecimento, o lançamento passou para domingo, 15 de novembro. Uma paragem na contagem a 20 segundos do fim ainda atrasou a missão, mas o Vulcan acabou por descolar às 17h40 de Lisboa.

Os propulsores de combustível sólido, que tinham dado problemas em dois voos anteriores, pareceram funcionar bem. Segundo o Spaceflight Now, os motores a metano do primeiro estágio trabalharam durante mais tempo do que o previsto.

A anomalia surgiu cerca de 10 minutos após a descolagem, já com o estágio superior Centaur em funcionamento. Este estágio, alimentado a hidrogénio, tinha uma queima planeada de 12,25 minutos, mas a carga nunca chegou ao destino.

A ULA admite que ainda não tem dados concretos sobre a causa. A empresa promete investigar o caso em conjunto com o cliente e voltar a voar o mais depressa possível.

Uma estreia indesejada para a ULA

A ULA nasceu em 2006, de uma parceria entre a Boeing e a Lockheed Martin. Até agora, nunca tinha perdido um lançamento, muito graças à fiabilidade do Atlas V.

O Vulcan é mais potente e mais complexo do que o antecessor. Vai agora ser analisado pelos engenheiros e poderá mesmo ficar em terra durante algum tempo.

A Amazon Leo é a rede de internet por satélite com que a Amazon quer competir com a Starlink, da SpaceX. A empresa tem 38 voos marcados no Vulcan, depois de oito missões bem-sucedidas com o Atlas V, e muitos poderão agora sofrer atrasos.

O outro grande parceiro de lançamentos também atravessa dificuldades. O New Glenn, da Blue Origin, explodiu na plataforma em maio, e a Amazon tem 24 voos reservados nesse foguetão.

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Autor: Rui Neto
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Tags:
Amazon ULA vulcan

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