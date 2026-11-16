Foguetão Vulcan falha e destrói 40 satélites da Amazon Leo

O novo foguetão Vulcan, da United Launch Alliance (ULA), falhou no domingo a missão de levar 40 satélites da Amazon Leo para a órbita. É a primeira falha de lançamento da empresa desde que foi criada.

O que aconteceu durante o voo

Depois de um adiamento na sexta-feira, causado por um problema no abastecimento, o lançamento passou para domingo, 15 de novembro. Uma paragem na contagem a 20 segundos do fim ainda atrasou a missão, mas o Vulcan acabou por descolar às 17h40 de Lisboa.

Os propulsores de combustível sólido, que tinham dado problemas em dois voos anteriores, pareceram funcionar bem. Segundo o Spaceflight Now, os motores a metano do primeiro estágio trabalharam durante mais tempo do que o previsto.

A anomalia surgiu cerca de 10 minutos após a descolagem, já com o estágio superior Centaur em funcionamento. Este estágio, alimentado a hidrogénio, tinha uma queima planeada de 12,25 minutos, mas a carga nunca chegou ao destino.

A ULA admite que ainda não tem dados concretos sobre a causa. A empresa promete investigar o caso em conjunto com o cliente e voltar a voar o mais depressa possível.

Based on data received by our Launch Director, we confirm that the Vulcan vehicle launched from Space Launch Complex 41 suffered an anomaly 10 minutes into the flight and failed to deliver the Amazon mission to orbit. Every flight generates data, and every flight teaches us something. Since the anomaly just occurred, we don’t have any specific data yet to understand what occurred today. ULA exists to provide assured access to space for our nation and for the customers who depend on us. That purpose is why we take on some of the hardest missions in spaceflight, and why we hold ourselves to the standard of mission success. Today, we did not meet that standard. We will work closely with our customer and other appropriate organizations to find the cause, determine the appropriate corrective action, and return to flight as quickly as possible. ULA is committed to full transparency with our customers, and they will have visibility into the investigation process, which utilizes rigorous methodology and corrective action. We will provide further updates when new information becomes available. — ULA (@ulalaunch) November 15, 2026

Uma estreia indesejada para a ULA

A ULA nasceu em 2006, de uma parceria entre a Boeing e a Lockheed Martin. Até agora, nunca tinha perdido um lançamento, muito graças à fiabilidade do Atlas V.

O Vulcan é mais potente e mais complexo do que o antecessor. Vai agora ser analisado pelos engenheiros e poderá mesmo ficar em terra durante algum tempo.

A Amazon Leo é a rede de internet por satélite com que a Amazon quer competir com a Starlink, da SpaceX. A empresa tem 38 voos marcados no Vulcan, depois de oito missões bem-sucedidas com o Atlas V, e muitos poderão agora sofrer atrasos.

O outro grande parceiro de lançamentos também atravessa dificuldades. O New Glenn, da Blue Origin, explodiu na plataforma em maio, e a Amazon tem 24 voos reservados nesse foguetão.

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